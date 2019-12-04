Политика

Lenta.ruLenta.ruВ НАТО назвали Россию основной угрозой

В НАТО считают, что основную угрозу для альянса представляют действия России и международный терроризм. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита в Лондоне. Участники встречи считают, что «агрессивные действия России» и международный терроризм угрожают безопасности стран-членов альянса.
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Лидеры НАТО назвали «российскую угрозу» и терроризм главными вызовами

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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду ответил на вопрос по поводу своего соперничества с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.
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Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

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В больнице скончалась преподаватель Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, пострадавшая при пожаре в учебном учреждении.
RT на русском 07:46
Экономика

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Суд Амстердама по иску «Нафтогаза» о принудительном взыскании с «Газпрома» долга, определённого Стокгольмским арбитражем, как ожидается, вынесет решение в феврале 2020 года.
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Президент Польши заявил об отсутствии врага НАТО в лице России

В Лондонской декларации, опубликованной по итогам саммита альянса, говорится, что НАТО продолжит реагировать на размещение Россией ракет средней и меньшей дальности, которое якобы разрушило Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также создало риски для евроатлантической безопасности.
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Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО

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Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.
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В центре Москвы сносят киноцентр «Соловей»

Как правило, люди сожалеют, что киноцентр сносят и отмечают, что это было популярное место. ‘Соловей’ работал с 89-ого года.
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Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео

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В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

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