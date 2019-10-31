Политика

RT на русскомRT на русскомНАТО не намерено учитывать мнение России о вступлении Украины в альянс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия «не имеет голоса» в вопросе вступления Украины в Североатлантический альянс.
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с чего всё началось
У России «нет права голоса» и каких-либо законных оснований для влияния на возможное вступление Украины в НАТО, заявил
 генсек альянса Йенс Столтенберг.
РБКвчера в 20:43

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НАТО не намерено учитывать мнение России о вступлении Украины в альянс

RT на русскомвчера в 23:59

Столтенберг отказался учитывать мнение России о вступлении Украины в НАТО

РБКвчера в 20:43

Генсек НАТО не хочет учитывать мнение России о вступлении Украины в альянс

РИА Новостивчера в 19:10

В НАТО отказались учитывать мнение России о вступлении Украины в альянс

Известиявчера в 20:07

Генсек НАТО не хочет слышать мнение РФ о вступлении Украины в альянс

Газета.Ruвчера в 19:28

Генсек НАТО назвал источник «вдохновения» для Украины

РЕН ТВвчера в 19:42

Столтенберг: НАТО примет решение о членстве Украины, не спрашивая РФ

Московский Комсомолецвчера в 20:16
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Газета.Ru вчера в 15:19
Армия и оружие

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Трансляцию заседания 31 октября вел телеканал "Рада" В частности, за разрешение на привлечение к уголовной ответственности проголосовали 332 народных депутата, за задержание — 241 нардеп и арест — 229 депутатов.
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Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
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Опубликовано расписание поездов через Крымский мост

В интернете опубликовано расписание первых поездов, которые начнут курсировать между материком и полуостровом в декабре 2019 года.
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РБК 05:42
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Новая карликовая планета обнаружена в Солнечной системе

Космическое тело Гигея из главного пояса астероидов имеет все необходимые параметры, чтобы называться шестой карликовой планетой Солнечной системы.
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Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября

В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
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38-летний подозреваемый жил с супругой и ее матерью в квартире на улице Розы Люксембург.
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Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в G7

Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах G7, сообщается на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.
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В Нью-Йорке запретили продавать фуа-гра

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Автомобильные корпорации Fiat Chrysler и Groupe PSA (Peugeot Societe Anonyme) договорились о слиянии на паритетной основе.
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Привести к повышению цен на парфюмерную продукцию могут предложенные Минпромторгом РФ новые правила маркировки, которые должны были полноценно заработать в декабре 2019 года, однако старт был отложен на 1 июля 2020 года.
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В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на его тогдашнего сотрудника, нынешнего президента Владимира Путина.
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