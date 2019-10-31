с чего всё началось

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия «не имеет голоса» в вопросе вступления Украины в Североатлантический альянс.

НАТО не намерено учитывать мнение России о вступлении Украины в альянс

Гаджеты Samsung представила интерфейс One UI 2 На конференции для разработчиков SDC19 компания Samsung Electronics представила обновлённый пользовательский интерфейс One UI 2. Апдейт включает в себя оптимизированный дизайн и набор расширенных функций, которые облегчат работу пользователей устройств Galaxy.

Общество Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей Жители России в возрасте от 24 до 45 лет считают "достойной" пенсию в 40 тыс. руб. Такой результат показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, сообщает "Коммерсантъ".

Здоровье Сокращение числа врачей зафиксировано в 54 регионах В документе отмечается, что в 54 российских регионах число медработников сократилось. Наибольшее уменьшение врачей (59%) отмечено в Бурятии.

Политика «Роскосмос» не соответствует запросам россиян, заявил Рогозин Мнение российского народа о потенциале страны в космосе превышает возможности госкорпорации "Роскосмос", заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на заседании Российской академии космонавтики им. Циолковского.

Политика Рада разрешила арестовать депутата Дубневича Трансляцию заседания 31 октября вел телеканал "Рада" В частности, за разрешение на привлечение к уголовной ответственности проголосовали 332 народных депутата, за задержание — 241 нардеп и арест — 229 депутатов.

Гаджеты Apple купила бренд у компании из Зеленограда Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.

Транспорт Опубликовано расписание поездов через Крымский мост В интернете опубликовано расписание первых поездов, которые начнут курсировать между материком и полуостровом в декабре 2019 года.

Космос Новая карликовая планета обнаружена в Солнечной системе Космическое тело Гигея из главного пояса астероидов имеет все необходимые параметры, чтобы называться шестой карликовой планетой Солнечной системы.

Общество Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.

Происшествия Пьяный волгоградец убил жену и тещу 38-летний подозреваемый жил с супругой и ее матерью в квартире на улице Розы Люксембург.

Политика Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в G7 Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах G7, сообщается на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.

Кино Бекмамбетов раскритиковал блогера BadComedian Режиссёр Тимур Бекмамбетов раскритиковал Евгения Баженова, известного как блогер BadComedian.

Экономика Эксперты предрекают снижение импорта парфюмерии в РФ и рост цен Привести к повышению цен на парфюмерную продукцию могут предложенные Минпромторгом РФ новые правила маркировки, которые должны были полноценно заработать в декабре 2019 года, однако старт был отложен на 1 июля 2020 года.

Кино Создатели «Игры престолов» могли рассказать о происхождении джедаев У создателей "Игры престолов" Дэвида Бениоффа и Д.Б. Уайсса была амбициозная задача - вывести сагу "Звездные войны" на совершенно новый уровень, полностью ликвидировав ее "зависимость" от истории семейства Скайуокеров.

Общество Минобороны назвало видео «издевательств» в Забайкалье провокацией Министерство обороны прокомментировало публикацию в СМИ видеозаписи, на которой якобы зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.

Происшествия Россия экстрадировала в Израиль двоих подозреваемых в убийстве «В четверг двое подозреваемых в возрасте 16 и 18 лет были экстрадированы в связи с расследованием убийства Адиэля Торати в Петах-Тикве», — приводит РИА Новости сообщение.