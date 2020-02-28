Армия и оружие

ТАССТАССНАТО не предложила Турции практической помощи по Идлибу

Отвечая на вопрос турецкого журналиста, "может ли Турция рассчитывать на новые конкретные меры поддержки со стороны НАТО после нападений на ее военных", Столтенберг ответил: "НАТО оказывает Турции значительную политическую и практическую поддержку, и мы постоянно изучаем, что еще мы можем сделать".
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