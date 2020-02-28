Армия и оружие
ТАССНАТО не предложила Турции практической помощи по Идлибу
Отвечая на вопрос турецкого журналиста, "может ли Турция рассчитывать на новые конкретные меры поддержки со стороны НАТО после нападений на ее военных", Столтенберг ответил: "НАТО оказывает Турции значительную политическую и практическую поддержку, и мы постоянно изучаем, что еще мы можем сделать".
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В России живут около 16 тысяч человек с редкими заболеваниями
Около 16 тысяч человек с редкими (орфанными) заболеваниями живут в России, около 7,5 тысяч из них - дети, Минздрав на обеспечение пациентов наиболее дорогими лекарствами в 2020 году выделил более 61 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.
Политика
Власти Украины отказались праздновать День Победы
На Украине не будут праздновать День Победы 9 мая, заявил глава украинского МИД Вадим Пристайко в эфире телеканала «Украина 24».
Политика
Греция заблокировала заявление НАТО в поддержку Турции
Греция наложила вето на заявление Североатлантического альянса (НАТО) в поддержку Турции на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе, сообщает газета "Вима".
Экономика
Опубликованные в Китае экономические статданные выглядят устрашающе
Показатель оказался значительно ниже прогнозов аналитиков и выглядит просто устрашающе.
Происшествия
В Кабо-Верде суд вынес приговор 11 российским морякам
Решение признать виновными в контрабанде кокаина принял суд Кабо-Верде в отношении 11 российских моряков, задержанных в феврале 2019 года, 28 февраля сообщает Reuters.
Армия и оружие
Илон Маск назвал самолёт, которые «не оставит шансов» истребителю F-35
Американский истребитель F-35 не получит ни единого шанса в бою против дистанционно управляемого беспилотника, написал 29 февраля основатель аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск на своей странице в Twitter.
Здоровье
На Кубани 70 человек находятся под подозрением на коронавирус
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что на Кубани порядка 70 человек находятся под непрерывным наблюдением медиков.
Здоровье
В Южной Корее выявили 594 новых случая заражения коронавирусом
Южная Корея подтвердила 594 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщило в субботу, 29 февраля, агентство Yonhap.
Происшествия
В Москве госпитализировали общавшихся с больным коронавирусом иранцем
Пять человек, которые контактировали в Москве с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в российской столице транзитом, госпитализировали в инфекционную больницу, вирус у них не выявлен, сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом.
Общество
В Росгидромете пообещали аномально теплый март
Армия и оружие
Небензя обосновал право Сирии подавлять террористов
Армия Сирии имеет полное право отвечать террористам, которые обстреливают из Идлиба мирных жителей соседних населённых пунктов и сирийских военных.
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В России доступен для заказа новый Geely Coolray
Новый Geely Coolray в варианте Flagship обзаведется новым черным логотипом и более акцентированным дизайном переднего бампера, выхлопных патрубков, заднего спойлера, а также оригинальными светодиодными фарами.
Кино
На Берлинале произошел скандал из-за показа «Дау. Наташа»
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Полански получил премию «Сезар» за режиссуру
Режиссер Роман Полански получил французскую национальную кинопремию «Сезар» в номинации «лучший режиссер» за ленту «Офицер и шпион».
Игры
Авторы Baldur’s Gate 3 показали дебютный геймплей
Студия PAX East 2020 в рамках выставки PAX East 2020 поделилась подробностями Baldur’s Gate 3 и показала вступительный ролик и дебютный геймплей ролевой игры.
Политика
Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу
Представители компаний Facebook и Twitter поставили под сомнение сообщения о том, что в госдепе США заподозрили Россию в дезинформации о коронавирусе в соцсетях, сообщает издание PCMag.
Армия и оружие
Ким Чен Ын провел первые с начала года военные учения армии КНДР
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын провел первые с начала 2020 года учения Корейской народной армии с участием различных родов войск.
Общество
«Яндекс» начал удалять ссылки про зятя Мишустина по закону о забвении
Выяснить, удаляет ли ссылки про Удодова Google, невозможно, поисковик теперь указывает при наборе множества имен, что часть ссылок может быть удалена в соответствии с законом об информации.
Гаджеты
Начались продажи китайского смартфона за 9 тысяч рублей с огромным экраном и батареей на 5000 мАч
Модель оборудована большим 6,5-дюймовым экраном формата HD, мощным аккумулятором емкостью 5000 мАч и задними камерами на 12, 8, 2 и 2 мегапикселя.
Происшествия
Зрительницы подрались на концерте Татьяны Булановой в Рязани
Концерт певицы Татьяны Булановой в Рязани омрачила драка поклонниц, сидевших в первых рядах.
Экономика
Дерипаска назвал «реальную цену» ипотеки
«Реальная цена» ипотечного кредитования в России не превышает 5% при официальной текущей ставке в 9%. Об этом написал российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.
Экономика
Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть
Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
Происшествия
В школе Зеленограда умерла ученица
В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Космос
Китайский аппарат изучил грунт Луны
Аппарат «Чанъэ-4», запущенный в начале 2019 года, прислал новый массив данных о недрах спутника Земли.
Армия и оружие
Турция планирует закрыть Босфор для кораблей России
В четверг, 28 февраля, турецкий журналист Хакан Челик сообщил, что Турция на фоне эскалации конфликта в Идлибе (Сирия) может ограничить либо полностью перекрыть пролив Босфор для кораблей ВМФ России.
Здоровье
Коронавирус: последние новости 28 февраля огорчают
Новости о коронавирусе в мире на 28 февраля 2020 года по-прежнему не радуют.