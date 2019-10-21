Политика
Вести.RuНАТО не видит смысла в моратории на размещение ракет средней дальности
НАТО не видит смысла в предложенном Москвой моратории на размещение ракет средней дальности в Европе, поскольку в альянсе полагают, что Россия уже развернула такие ракеты на своей территории.
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с чего всё началось
С точки зрения НАТО, российское предложения просто лишено основания, поскольку все члены альянса убеждены, что 9М729, SSC-8 в натовской классификации, нарушает Договор о РСМД, а Россия уже развернула эти ракеты.Коммерсантъ14:00
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Лавров оценил ситуацию с идеей обоюдного моратория на размещение РСМД
RT на русском18 октября в 03:44
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 19:30, Ашберн
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Спорт-Экспресс 15:10
Политика
Зеленский завтра отправится в Японию на интронизацию императора
Президент Украины Владимир Зеленский с 21 по 24 октября совершит визит в Японию, где пройдет интронизация императора Нарухито.
Московский Комсомолец 12:55
Общество
В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.
Известия 00:55
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отметила свой день рождения с фронтменом Rammstein
Сегодня, 18 октября, известная певица и звезда отечественного шоу-бизнеса Светлана Лобода отмечает свой день рождения.
Gazeta.SPb 18 октября в 06:53
Политика
Лавров рассказал о провокациях в дипломатии
14 октября ректор МГИМО Анатолий Торкунов, учившийся вместе с Лавровым, рассказал, что всегда знал: его однокурсник — «человек с очень серьезными лидерскими задатками, увлеченно занимающийся будущей профессией».
Известия 08:50
Общество
Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за известного галериста Кука Марони.
BFM.ru 12:49
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Подозреваемый в поджоге дома под Ярославлем заявил, что был пьян
Российская газета 11:00
Футбол
«Милан» упустил победу над «Лечче» в дебютном матче Пиоли
Казалось, гол Кшиштофа Пёнтека на 81-й минуте приносит «Милану» заслуженные три очка, но перед финальным свистком Марко Кальдерони испортил Пиоли победный дебют - 2:2.
Евро-футбол.ру 16:42
Политика
Бойцы ЧВК Вагнера возглавят военных из Нигерии
Аналитики считают, что Нигерия крайне заинтересована в получении наёмников, так как собственная армия не в состоянии защитить страну.
ВладТайм 13:00
Армия и оружие
В Сирии заявили о попадании турок в котел
Lenta.ru 15:07
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Рублёв победил Маннарино и выиграл Кубок Кремля
RT на русском 11:57
Армия и оружие
На корабль ВМС США начали устанавливать первый боевой лазер
Боевой лазер, созданный в компании Northrop Grumman доставлен в Сан-Диего, где его вскоре будут устанавливать на десантный корабль USS Portland (LPD-27), сообщает издание The Drive.
РБК 13:48
Кино
В сети появился бесцензурный трейлер «Терминатора 6»
В сети появился бесцензурный трейлер научно-фантастического боевика "Терминатор: Темные судьбы".
Piter.tv 18 октября в 07:24
Авто
Удешевленная версия Kia Sportage стала бестселлером марки
Абсолютным бестселлером бренда стала удешевленная версия кроссовера Kia Sportage.
Новые автомобили 18 октября в 23:56
Общество
Стали известны регионы с самым доступным газом для населения
Примечательно, что Иркутская область на фоне других регионов отличается не только аномально высокой ценой сетевой газа, но и аномально низкой ценой электроэнергии, о чем свидетельствуют результаты рейтинга регионов РФ по доступности электроэнергии для населения.
РИА Новости 17:17
Игры
В сети появилось возможное фото PlayStation 5 для разработчиков
В сеть утекла фотография PlayStation 5 для разработчиков, которую ранее нигде не публиковали.
CyberSport.ru вчера в 11:12
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.
Газета.Ru 18 октября в 10:32
Армия и оружие
Украинские силовики нарушили перемирие за сутки 38 раз, сообщили в ДНР
16 октября в ДНР сообщили, что за сутки ВСУ нарушили перемирие 40 раз.
Аргументы и Факты вчера в 03:33
Энергетика
Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть
Резерв позволит "выполнять свои обязательства в течение трех лет без шоков и проблем для бюджета" даже в случае значительного падения стоимости нефти, к примеру, до $30 или $20 за баррель, заверил первый вице-премьер.
Газета.Ru 03:28
Политика
Песков заявил об опасности операции Турции в Сирии
9 октября Турция начала операцию «Источник мира» на севере Сирии, где Анкара ведет борьбу с курдскими отрядами самообороны.
Московский Комсомолец 07:35
Футбол
«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге
Вести.Ru 06:31
Единоборства
Гвоздик покинул больницу после боя с Бетербиевым
Газета.Ru 18:30
Общество
Уроженец Одессы вошел в список миллиардеров Forbes
Уроженец Одессы Влад Шмунис стал долларовым миллиардером благодаря сделке своего корпоративного провайдера RingCentral и американской компании Avaya, сообщает Forbes.
Ведомости 15:57
Общество
Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса
Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспосадочным авиарейсом.
РИА Новости вчера в 20:46
Общество
Ягудин рассказал, как Тотьмянина узнала об онкологии
Олимпийский чемпион по фигурному катанию на Играх в Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин рассказал о борьбе своей жены Татьяны Тотьмяниной с онкологией.
ФАН 03:05
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru вчера в 02:04
Кино
«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные
Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:44
Футбол
Попавший в реанимацию игрок дубля «Рубина» выведен из комы
Татар-информ 04:40
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасию Решетову заподозрили в обмане из-за фото из роддома
На представленных кадрах Тимати держит на руках новорожденного сына вскоре после рождения, но для части фанатов явно видно вмешательство профессионального фотографа, поэтому они уверены в обмане относительно даты рождения.
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