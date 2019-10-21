Политика
ТАССНАТО не видит смысла в моратории на размещение ракет средней дальности
НАТО не видит смысла в предложенном Москвой моратории на размещение ракет средней дальности в Европе, поскольку в альянсе полагают, что Россия уже развернула такие ракеты на своей территории.
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с чего всё началось
С точки зрения НАТО, российское предложения просто лишено основания, поскольку все члены альянса убеждены, что 9М729, SSC-8 в натовской классификации, нарушает Договор о РСМД, а Россия уже развернула эти ракеты.Коммерсантъ14:00
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Лавров оценил ситуацию с идеей обоюдного моратория на размещение РСМД
RT на русском18 октября в 03:44
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Умение стоять в очереди впервые сформировалось у трилобитов
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Армия и оружие
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Армия и оружие
СМИ: Трамп склонен оставить около 200 спецназовцев США на востоке Сирии
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Культура
Шмурдяку – бой: законопроект и кино про вино
Депутаты сразу от всех фракций Госдумы вместе внесли новый законопроект о виноградарстве и виноделии.
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В Минфине пока не приняли решение о кредите Белоруссии на $600 млн
Решение о предоставлении Белоруссии кредита на $600 млн пока не принято, сообщил министр финансов России Антон Силуанов в кулуарах встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка.