Политика

ТАССТАССНАТО не видит смысла в моратории на размещение ракет средней дальности

НАТО не видит смысла в предложенном Москвой моратории на размещение ракет средней дальности в Европе, поскольку в альянсе полагают, что Россия уже развернула такие ракеты на своей территории.
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с чего всё началось

Замгенсека НАТО Роуз Геттемюллер об отношениях с Россией и расширении альянса

С точки зрения НАТО, российское предложения просто лишено основания, поскольку все члены альянса убеждены, что 9М729, SSC-8 в натовской классификации, нарушает Договор о РСМД, а Россия уже развернула эти ракеты.
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НАТО не видит смысла в моратории на размещение ракет средней дальности

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В НАТО не увидели смысла в моратории на установку ракет средней дальности

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В НАТО предложение России по мораторию на размещение ракет считают бессмысленным

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Лавров оценил ситуацию с идеей обоюдного моратория на размещение РСМД

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