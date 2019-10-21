С точки зрения НАТО, российское предложения просто лишено основания, поскольку все члены альянса убеждены, что 9М729, SSC-8 в натовской классификации, нарушает Договор о РСМД, а Россия уже развернула эти ракеты.

с чего всё началось

НАТО не видит смысла в предложенном Москвой моратории на размещение ракет средней дальности в Европе, поскольку в альянсе полагают, что Россия уже развернула такие ракеты на своей территории.

НАТО не видит смысла в моратории на размещение ракет средней дальности

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