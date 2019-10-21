Политика
ТАССНАТО не видит смысла в моратории на размещение ракет средней дальности
НАТО не видит смысла в предложенном Москвой моратории на размещение ракет средней дальности в Европе, поскольку в альянсе полагают, что Россия уже развернула такие ракеты на своей территории.
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с чего всё началось
С точки зрения НАТО, российское предложения просто лишено основания, поскольку все члены альянса убеждены, что 9М729, SSC-8 в натовской классификации, нарушает Договор о РСМД, а Россия уже развернула эти ракеты.Коммерсантъвчера в 14:00
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НАТО не поддержало предложение Путина о моратории на размещение ракет
Московский Комсомолецвчера в 17:03
В НАТО предложение России по мораторию на размещение ракет считают бессмысленным
Коммерсантъвчера в 14:31
Лавров оценил ситуацию с идеей обоюдного моратория на размещение РСМД
RT на русском18 октября в 03:44
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 03:05, Ашберн
Армия и оружие
СМИ узнали о нештатной ситуации на учениях под руководством Путина
Во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019», финальным этапом которого руководил лично президент России Владимир Путин, произошла нештатная ситуация.
РБК вчера в 22:11
Технологии
Четки Ватикана взломали за 15 минут
Хакер воспользовался уязвимостью при регистрации: пароль с привязкой к электронной почте пересылался в открытом виде, что позволило в течение 15 минут получить доступ к другим персональным данным о пользователе.
Территория новостей 03:00
Технологии
Создан чехол из «кожи» для управления смартфоном поглаживаниями
Разработчики даже смогли использовать интерфейс в качестве контроллера для игр и средства управления для «умных» часов — там «кожа» заменила ремешок.
Ferra вчера в 13:54
Армия и оружие
В Таджикистане стартуют учения ОДКБ «Нерушимое братство-2019»
Sputnik Таджикистан 01:54
Происшествия
Названо число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае
Ранее ИА REGNUM сообщало о 13 погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае, судьба ещё 13 человек остаётся неизвестной.
REGNUM 19 октября в 03:29
Футбол
«Зенит» обыграл «Ростов» в матче РПЛ
Коммерсантъ 19 октября в 14:08
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отмечает 37-летие с Тиллем Линдеманном
Певица Светлана Лобода отпраздновала собственное 37-летие в компании известного немецкого музыканта Тилля Линдеманна.
Дни24 18 октября в 06:34
Армия и оружие
В США назвали бесполезным самый быстрый в мире истребитель МиГ-25
Американское издание We are the Mighty назвало советский истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25, бесполезным из-за его преимуществ над аналогами НАТО.
Известия вчера в 19:36
Политика
Британские СМИ признали Путина главным на Ближнем Востоке
Как пишет ТАСС, со ссылкой на воскресную публикацию редактора BBC Джереми Боуэна в газете The Sunday Times, Россия воспользовалась бездействием стран Запада и смогла стать самым важным игроком на Ближнем Востоке, а российский президент Владимир Путин в регионе считается самым влиятельным иностранным лидером, с мнением которого нельзя не считаться.
Военное дело вчера в 15:08
Происшествия
В Екатеринбурге при стрельбе в ночном клубе пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали при стрельбе в ночном клубе HOPS в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 01:05
Общество
Стали известны регионы с самым доступным газом для населения
В рейтинг включены 73 региона, где население пользуется сетевым газом и по которым Росстат публикует данные о средних потребительских ценах.
РИА Новости вчера в 17:17
Армия и оружие
NYT: Трамп хочет оставить в Сирии 200 военных
Американский президент Дональд Трамп подумывает оставить в Сирии около 200 военных США, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
Газета.Ru 00:41
Происшествия
В Москве пьяный мужчина ранил полицейского ножом при задержании
Инцидент произошел в ночь на 20 октября, мужчина «вел себя агрессивно и при задержании оказал активное физическое сопротивление полицейским, предметом, похожим на нож, нанес резаную рану кисти одному из сотрудников», рассказали в ведомстве.
РБК 02:41
Политика
«Росатом» рассекретил поручение о создании советской атомной бомбы
РИА Новости вчера в 20:32
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил США и ЕС продолжить операцию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что назвал американской и европейской сторонам условия возобновления операции «Источник мира» в Сирии.
Взгляд.ру вчера в 12:17
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Уточняется, что около 20 человек вышли на протест против проведения спектакля московского театра "У Никитских ворот".
Газета.Ru вчера в 04:29
Экономика
В России каждая десятая компания планирует сократить работников
В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
REGNUM 02:09
Шоу-бизнес
Актрису Валентину Талызину госпитализировали
Актрису Валентину Талызину госпитализировали в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Lenta.ru 01:39
Происшествия
Лайнер Air France совершил аварийную посадку в Токио
Пассажирский "Боинг-777" французской авиакомпании Air France совершил экстренную посадку в токийском аэропорту Ханэда.
Российская газета 00:57
Экономика
Медведев соберет Консультативный совет по иностранным инвестициям
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник проведет заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в Российской Федерации.
ТАСС вчера в 17:03
Кино
«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные
Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 17:44
Происшествия
СК завершил следствие по делу о гибели 13 человек в Тверской области
Следственные органы завершили расследование уголовного дела о гибели 13 человек в автоаварии в Тверской области, сообщила пресс-служба СКР 21 октября.
REGNUM 02:28
Футбол
Гончаренко: ЦСКА должен был выигрывать в матче с «Уфой»
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уфой" (1:1).
Чемпионат вчера в 09:45
Происшествия
В США школьный тренер разоружил ученика с дробовиком с помощью объятий
Gazeta.SPb 19 октября в 18:35
Космос
NASA: К Земле приближается астероид
К Земле движется астероид 162082 (1998 HL1). Соответствующее заявление сделал Центр исследования околоземных объектов NASA.
МИР 24 18 октября в 21:06
Общество
Каждый четвертый россиянин назвал себя «жертвой перестройки»
«Жертвами перестройки» считают себя 25% россиян, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
РБК вчера в 21:25
Армия и оружие
Шойгу рассказал о последствиях военной операции Турции в Сирии
России, Турции и Соединенным Штатам необходимо повысить уровень безопасности в Сирии после начала военной операции Анкары «Источник мира», поскольку события в регионе приняли нежелательный оборот.
REGNUM 02:51
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук исполнила с мужем восточный танец за кулисами
Телепрограмма вчера в 13:38