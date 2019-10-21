Политика
Телеканал 360°НАТО выступило против моратория на размещение ракет средней дальности
НАТО не видит смысла в моратории на размещение ракет средней дальности, которые раньше ограничивал договор. Как пояснила в беседе с газетой «Коммерсант» экс-заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер, в альянсе считают, что Россия уже развернула этот тип вооружения на своей территории.
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с чего всё началось
С точки зрения НАТО, российское предложения просто лишено основания, поскольку все члены альянса убеждены, что 9М729, SSC-8 в натовской классификации, нарушает Договор о РСМД, а Россия уже развернула эти ракеты.Коммерсантъвчера в 14:00
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НАТО не поддержало предложение Путина о моратории на размещение ракет
Московский Комсомолецвчера в 17:03
В НАТО предложение России по мораторию на размещение ракет считают бессмысленным
Коммерсантъвчера в 14:31
Лавров оценил ситуацию с идеей обоюдного моратория на размещение РСМД
RT на русском18 октября в 03:44
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 01:32, Вашингтон
Армия и оружие
Описаны оставленные американцами вещи на базе в Сирии
Американские военные, покинувшие базу Дадат на севере Сирии, оставили после себя документацию, жесткие диски и личные вещи.
Lenta.ru вчера в 08:55
Армия и оружие
В США назвали самый быстрый истребитель МиГ-25 бесполезным
Самый быстрый истребитель в мире советский МиГ-25 назвали неуклюжим и бесполезным. Об этом пишет американское издание We are the Mighty.
Газета.Ru вчера в 21:58
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Газета.Ru вчера в 04:29
Экономика
Севморпорт останется за Севастополем: федерализация отменяется, — Михаил Развожаев
Скорее всего, будет принято решение об отмене его федерализации. На следующей неделе в Севастополь приедет руководитель Росимущества.
ForPost 01:00
Общество
Голливудская актриса и лицо дома Dior Дженнифер Лоуренс вышла замуж
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за директора картинной галереи Кука Марони.
Вести.Ru вчера в 20:31
Армия и оружие
СМИ узнали о сбое на учениях «Гром-2019»
Как сообщало ИА REGNUM, стратегические командно-штабные учения «Гром-2019» прошли 17 октября, ими руководил Верховный главнокомандующий Владимир Путин.
REGNUM 01:11
Происшествия
Увеличилось число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае
В Красноярском крае первичную медицинскую помощь получили 27 пострадавших при прорыве дамбы.
URA.Ru 01:15
Политика
Шойгу прибыл в Китай для участия в Пекинском Сяншаньском форуме
Политика Сегодня вчера в 13:51
Шоу-бизнес
Леди Гага показала, как восстанавливается после падения со сцены
Леди Гага решила откровенно рассказать, как восстанавливается после падения.
Телепрограмма 19 октября в 08:46
Происшествия
В России проверят все дамбы после ЧП в Красноярском крае
Росприроднадзор с 23 октября проверит все дамбы в России после ЧП в Красноярском крае.
Lenta.ru вчера в 14:46
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 19 октября в 02:04
Экономика
Арктические льготы положили на стол
Как выяснил "Ъ", Минвостокразвития внесло в Белый дом пакет законопроектов, один из которых предполагает поддержку арктического кластера этих компаний на 2,6 трлн руб. Проект внесен с разногласиями с Минфином, который является главным оппонентом предоставления льгот.
Коммерсантъ вчера в 18:36
Космос
Космическая обсерватория «Спектр-РГ» прибывает в рабочую точку
21 октября космическая обсерватория «Спектр-РГ» прибудет в рабочую точку, передает ОТР.
Общественное телевидение России 00:25
Общество
В Роспатенте рассказали о самой необычной в 2019 году заявке на патент
Самой необычной заявкой на патент 2019 года оказался зимний гаечный ключ.
Российская газета вчера в 20:41
Общество
Роспотребнадзор объяснил процедуру отказа от пластиковых пакетов
В Роспотребнадзоре пояснили, что не готовят законопроект о запрете пластиковых пакетов, как сообщали СМИ, а предлагают поэтапно сократить производство и перейти на многократное их использование, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ведомства.
Коммерсантъ 18 октября в 09:10
Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».
Известия вчера в 18:08
Политика
Die Welt: Путин побеждает без войны
Немецкое издание Die Welt, анализируя обстановку в Сирии и последние действия таких игроков, как Турция и США, отмечает, что президент России добился в регионе того, "о чем мудрые военачальники во все века только мечтают: победы без войны".
Российская газета вчера в 14:49
Политика
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Общество
В России дети смогут не платить за вывоз мусора
Общественная организация «Деловая Россия» предлагает снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
ФедералПресс вчера в 22:14
Политика
Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора
Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 00:48
Общество
ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию
Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 01:43
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри увезут сына в США
Legion-Media По словам издания, отпуск Меган Маркл и принца Гарри продлится шесть недель, с начала ноября и до рождественских каникул.
ОК! вчера в 08:51
Авто
Новосибирцу насчитали 273 тыс. рублей транспортного налога
Среди других транспортных средств самый большой налог предстоит уплатить владельцам катера 1982 года выпуска с двигателем мощностью 2000 л.с. (100 тыс. рублей), воздушного судна 1987 года выпуска с двигателем мощностью 1000 л.с. (25 тыс. рублей) и вертолета 2009 года выпуска с двигателем мощностью 800 л.с. (20 тыс. рублей), следует из данных регионального УФНС по Новосибирской области.
Автоновости дня 00:41
Технологии
В Роскачестве рассказали, что делать, если украли смартфон
Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества дали несколько советов, что делать, если украли смартфон и как уберечь свои персональные данные.
Российская газета 01:00
Политика
В Сочи готовятся к старту саммита «Россия-Африка»
На этой неделе в Сочи стартует саммит «Россия-Африка», в таком формате он пройдет впервые.
Первый канал 00:21
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.
Газета.Ru вчера в 09:55
Общество
Названы регионы России с самым доступным газом
Самый доступный газ получают жители Ямало-Ненецкого и Ненецкого округов, а также Сахалинской области.
Lenta.ru вчера в 19:51
Армия и оружие
Около 1000 американских военных будут переброшены из Сирии в Ирак
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что американские войска покидают территорию САР быстрыми темпами.
Российская газета вчера в 01:40
Армия и оружие
Шойгу: в Сирии без охраны остались 12 тюрем с боевиками
«В результате действий турецкой армии в Сирии без охраны остались восемь лагерей беженцев и 12 тюрем для боевиков-иностранцев», - заявил Шойгу.
Аргументы и Факты 01:05
Кино
«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные
Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 17:44