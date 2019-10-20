Политика
ТАССНАТО не видит смысла в моратории на размещение ракет средней дальности
НАТО не видит смысла в предложенном Москвой моратории на размещение ракет средней дальности в Европе, поскольку в альянсе полагают, что Россия уже развернула такие ракеты на своей территории.
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с чего всё началось
С точки зрения НАТО, российское предложения просто лишено основания, поскольку все члены альянса убеждены, что 9М729, SSC-8 в натовской классификации, нарушает Договор о РСМД, а Россия уже развернула эти ракеты.Коммерсантъ14:00
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Общество
Ягудин рассказал о борьбе Тотьмяниной с онкологией
Происшествия
МЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае
Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало видеозапись с места прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края, сделанную с борта вертолета.
Здоровье
Медик предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов
Врач Григорий Конев призвал россиян отказаться от покупки и употребления привозных бананов.
Политика
Welt: Путин побеждает без войны
"Путин достиг того, о чем умные военачальники на протяжении всей истории только мечтали — победы без войны", — пишет автор.
Армия и оружие
НАТО создал кризисный штаб по оценке операции Турции в Сирии
В НАТО создали кризисный штаб по оценке операции Анкары в Сирии, сообщила газета "Вельт ам зоннтаг".
Здоровье
В США более 30 человек скончались от вейпинга
Число летальных случаев в связи с заболеваниями из-за вейпинга в США превысило 30, число заболевших приближается к 1,5 тысяче, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC).
Единоборства
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
Известный блогер Олег Монгол победил Кирилла "Руки-базуки" Терешина в поединке альтернативным правилам смешанных единоборств (MMA), передает "Спорт-Экспресс".
Здоровье
В России увеличилась продолжительность жизни граждан
Здоровье
По три яйца в день разрешил есть доктор Мясников
«Вредно есть больше трех яиц, но не в неделю, а в день», - сказал Мясников.
Шоу-бизнес
Саша Артемова впервые показала дочь
19 сентября экс-участница скандального телешоу впервые стала мамой — 24-летняя Саша Артемова родила девочку.
Фигурное катание
Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при
Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при на турнире Skate America в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.
Происшествия
В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая
Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Общество
В Луксоре обнаружили 30 саркофагов
Египетские археологи нашли на территории некрополя Аль-Асасиф в Луксоре 30 нетронутых саркофагов с мумиями.
Кино
Премьера «Малефисенты 2» обернулась для Disney провалом
Футбол
«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью в чемпионате России
Московское "Динамо" дома сыграло вничью с "Краснодаром" в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.
Хоккей
«Спартак» в Петербурге обыграл СКА
Игры
Комплект разработчика PlayStation 5 запечатлён на фото
Футбол
Анюков принёс извинения за своё поведение в матче с «Оренбургом»
Общество
Банки могут обязать проверять клиентов по номеру телефона
Правительство подготовило законопроект об идентификации банком клиентов по номеру телефона, пишут "Известия".
Общество
Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за известного галериста Кука Марони.
Футбол
«Тамбов» принял отставку главного тренера команды Григоряна
Футбол
Наследный принц Саудовской Аравии хочет купить «МЮ». Уже в третий раз
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад Бин Салман готовит очередное предложение о покупке «Манчестер Юнайтед».
Футбол
«Спартак» поздравил с днем рождения Аленичева
Армия и оружие
Глава Пентагона сообщил об операции авиации США против ИГ в Сирии
Военные США намерены проводить новые операции против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) на территории Сирии.
Здоровье
Названы 10 продуктов, обеспечивающих стабильный уровень сахара в крови
Экономика
Пенсии повысят не всем. Как изменятся начисления с Нового года
Размер страховой пенсии в следующем году в среднем составит 16,4 тысячи рублей.
Технологии
Электронные четки из Ватикана взломали всего за 15 минут
«Умные» четки из Ватикана, презентация которых состоялась несколько дней назад, через привязку к смартфону напоминают пользователю о религиозных праздниках и ежедневно рассылают новые молитвы.
Происшествия
Два музыканта насмерть отравились наркотиками в Москве
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.