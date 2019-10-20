Политика

ТАССТАССНАТО не видит смысла в моратории на размещение ракет средней дальности

НАТО не видит смысла в предложенном Москвой моратории на размещение ракет средней дальности в Европе, поскольку в альянсе полагают, что Россия уже развернула такие ракеты на своей территории.
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с чего всё началось

Замгенсека НАТО Роуз Геттемюллер об отношениях с Россией и расширении альянса

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