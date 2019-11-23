Политика
Газета.RuНАТО не видит выгоды в прямом конфликте с Россией из-за Украины
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, чтобы не вступать в прямой конфликт с Россией. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Украину не хотят принимать в НАТО из-за возможного конфликта с Россией
Московский Комсомолецвчера в 21:29
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Политика
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