Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, чтобы не вступать в прямой конфликт с Россией. Об этом сообщает РИА "Новости".

НАТО не видит выгоды в прямом конфликте с Россией из-за Украины

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