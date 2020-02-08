Армия и оружие
Газета.RuНАТО обвинило Россию в преследовании американских спутников
В НАТО обвинили Россию в преследовании американских спутников. Об этом командующий Объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата заявил в интервью Washington Examiner.
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с чего всё началось
Западные страны подвергаются опасности в космосе, так как неподалеку от их спутников находятся российские и китайские аппараты, заявил 7 февраля в интервью Washington Examiner командующий Объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата.Известиявчера в 20:47
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Чуть позже Фадеев согласился на просьбы поклонников, пообещав записать и подарить им эту песню на русском языке.
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Во Франции выявили пять новых случаев заражения коронавирусом
Во Франции новый тип коронавируса выявлен еще у пяти человек, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на министра здравоохранения Аньез Бузин.
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В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»
В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
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Форвард "Торонто Мэйпл Лифс" Остон Мэттьюс догнал российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
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Общество
Скорость распространения нового коронавируса замедлилась
Отношение числа новых зараженных коронавирусом 2019-nCoV к общему количеству больных в феврале снизилось по сравнению с январем, следует из данных, опубликованных Всемирной организацией здравоохранения.
Общество
В аэропортах Киева и Одессы подделывали документы о ремонте самолетов
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила, что в международных аэропортах Киева и Одессы проведение технического обслуживания пассажирских самолетов делалось с нарушением регламента.
Армия и оружие
Турецкая армия перебрасывает новые силы в Сирию
Командование Сирийской арабской армии (САА, официальное название вооруженных сил Сирии) обвинило Турцию в вводе дополнительных войск в провинцию Идлиб.
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СКР проверяет сообщения об анестезисте, «убивавшем ветеранов»
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Актриса Кристина Асмус показала пикантное фото в воде
View this post on Instagram Так, фотка с Эйфелевой башней есть 👌🏻, закатное солнце на ладони есть, теперь вот плавучий завтрак ☕️✅ Остались ноги на фоне моря и фото у фонтана 😂 #luxnorthmaleatoll A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on Feb 6, 2020 at 5:56am PST На другом снимке Кристина позирует в бассейне.
Общество
ТАСС: китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов
Китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов, в том числе, в ближайшее время планируется уволить свыше 100 россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Финансы
Центробанк России понизил ключевую ставку
Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
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Саакашвили заявил об открытии политического штаба в Тбилиси
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что с 1 марта планирует сформировать на базе своей библиотеки в Тбилиси политический штаб.
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Торжественная церемония в честь 75-летней годовщины со дня легендарного побега группы советских военнопленных во главе с Михаилом Девятаевым из нацистского концлагеря на угнанном немецком бомбардировщике Heinkel He 111 состоялась в субботу в немецком Пенемюнде.
Общество
Жителям Шанхая запретили находиться в общественных местах без масок
Власти крупнейшего китайского города Шанхай запретили местным жителям находиться в общественных местах без медицинских масок.
Экономика
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ
Россия продолжит в 2020 г. поставлять Белоруссии газ на условиях прошлого года, заявил замруководителя администрации Дмитрий Козак по итогам переговоров президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в расширенном составе.
Футбол
«Эвертон» без проблем разобрался с «Кристал Пэлас»
В матче 26-го тура английской Премьер-лиги ливерпульский «Эвертон» принимал лондонский «Кристал Пэлас».
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Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Общество
Защита Винника подала апелляцию на решение суда Парижа о его аресте
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Политика
В России упростят процедуру получения гражданства для иностранцев
Правительственные поправки планируется внести в закон «О гражданстве РФ».