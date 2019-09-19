Политика

РБКРБКНАТО опубликовало статью о существовании «моря Азимова»

В статье рассказывается об эксперте НАТО по морской безопасности Поле Бекли и приводятся некоторые его цитаты. «Свобода доступа к морям имеет решающее значение для нашей национальной экономики, инфраструктуры, свободы и образа жизни», — приводятся в статье его слова.
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с чего всё началось
Эксперт НАТО по морской безопасности создал
 публикацию на тему мер обеспечения свободы судоходства, где сослался на примеры недавних событий в Персидском заливе и неком "море Азимова".
Life.ruвчера в 17:43

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В НАТО заявили о существовании тайного «моря Азимова»

РЕН ТВвчера в 18:33

НАТО опубликовало статью о существовании «моря Азимова»

РБКвчера в 20:44

Альтернативная география: В НАТО пожаловались на мины в загадочном «море Азимова»

Царьградвчера в 17:17

В НАТО исправили ошибку в названии Азовского моря

Взгляд.ру04:41

Эксперт НАТО рассказал о существовании «моря Азимова»

Life.ruвчера в 17:43

Эксперт НАТО сообщил о существовании «моря Азимова»

Московский Комсомолецвчера в 17:39

В НАТО рассказали о существовании «моря Азимова»

РИА Новостивчера в 16:53
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Происшествия

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Определились стартовые составы донецкого «Шахтера» и «Манчестер Сити» на матч первого тура группового турнира Лиги чемпионов.
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Почему врачи не советуют мыться каждый день

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Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
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