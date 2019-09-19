Политика
РБКНАТО опубликовало статью о существовании «моря Азимова»
В статье рассказывается об эксперте НАТО по морской безопасности Поле Бекли и приводятся некоторые его цитаты. «Свобода доступа к морям имеет решающее значение для нашей национальной экономики, инфраструктуры, свободы и образа жизни», — приводятся в статье его слова.
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с чего всё началось
Эксперт НАТО по морской безопасности создал публикацию на тему мер обеспечения свободы судоходства, где сослался на примеры недавних событий в Персидском заливе и неком "море Азимова".Life.ruвчера в 17:43
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Альтернативная география: В НАТО пожаловались на мины в загадочном «море Азимова»
Царьградвчера в 17:17
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Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.
Газета DAILY 17 сентября в 14:51
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Ученые обнаружили опасность зубных имплантатов
Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) и ФГБНУ КНЦ СО РАН Института медицинских проблем Севера нашли опасность зубных имплантатов.
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Российская газета вчера в 08:13
Шоу-бизнес
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Многие врачи-дерматологи утверждают, что современные люди моются слишком часто, несообразно загрязнению тела.
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В России разработали новую гравитационную модель элементарных частиц
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РИА Новости вчера в 02:00
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Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
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