Политика

РБКРБКНАТО опубликовало статью о существовании «моря Азимова»

В статье рассказывается об эксперте НАТО по морской безопасности Поле Бекли и приводятся некоторые его цитаты. «Свобода доступа к морям имеет решающее значение для нашей национальной экономики, инфраструктуры, свободы и образа жизни», — приводятся в статье его слова.
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с чего всё началось
В Североатлантическом альянсе исправили ошибку в названии Азовского моря, которое в опубликованном на официальном сайте НАТО
 ранее называли "морем Азимова".
Российская газета05:03

Подробнее о событии

В НАТО поправили абсурдную ошибку, допущенную в названии Азовского моря

Газета.Ru08:24

НАТО исправило ошибку в статье о загадочном «море Азимова»

Life.ru08:11

НАТО опубликовало статью о существовании «моря Азимова»

РБКвчера в 20:44

НАТО поправила ошибку в названии «море Азимова»

Московский Комсомолец05:21

В НАТО исправили ошибку в названии Азовского моря

Взгляд.ру04:41

НАТО исправила ошибку в названии «море Азимова»

РЕН ТВ06:53

В НАТО рассказали о существовании «моря Азимова»

РИА Новостивчера в 16:53
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Космос

В ESA поделились снимком удивительного явления на Марсе

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Происшествия

СМИ сообщили об уничтожении беспилотника над пригородом Дамаска

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Политика

В ЕК оценили трёхсторонние переговоры по газу с Россией и Украиной

Замглавы Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович заявил, что в ходе трёхсторонних консультаций по газу в формате Россия — Евросоюз — Украина в Брюсселе была «очень позитивная и конструктивная атмосфера».
RT на русском 12:05
Происшествия

Глава Росгвардии прокомментировал приговор Устинову

Lenta.ru 07:39
Политика

Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 12:24
Автоспорт

Toro Rosso оставила Квяту мотор из Монцы

В четверг в Сингапуре Даниил подтвердил, что по ходу предстоящего уик-энда сможет использовать тот же двигатель, что стоял на его машине в Монце.
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Лукашенко наказал премьера и других чиновников за инцидент в гомельской школе

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РИА Новости 10:16
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Члены Совбеза ООН наложили вето на резолюцию России и Китая по Идлибу

Члены Совбеза ООН проголосовали против резолюции России и Китая о прекращении огня в сирийском Идлибе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:14
Театры

Пермскую актрису, поддержавшую Павла Устинова, грозят уволить

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Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли

Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.
Вести.Ru 11:17
Армия и оружие

Басурин заявил, что Украина не готовит отвод войск в Донбассе

Заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в интервью ФАН заявил, что Украина не занимается подготовкой отвода войск в Донбассе.
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Музыка

В Ростове завели административное дело за мат на концерте «Ленинграда»

После выступления группы "Ленинград" в Ростове-на-Дону на организаторов мероприятия завели административное дело.
Российская газета 13:27
Экономика

Правительство одобрило повышение МРОТ с 2020 года

Правительство России одобрило повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:07
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Бербатов объявил о завершении карьеры

Спорт-Экспресс 11:21
Происшествия

Полицейский расстрелял коллег у метро «Рязанский проспект»

Около метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский открыл огонь по своим коллегам.
Вести.Ru вчера в 12:24
Авто

Volkswagen Tiguan в России получил новую «зимнюю» спецверсию

Автоновости дня 17 сентября в 05:06
Здоровье

Некоторые люди редко болеют, потому что имеют такие необычные привычки

Мужчина уверяет, что используя этот секрет, в течение 20 лет он ни разу не болел простудой, а его ЭКГ такое же, как ЭКГ здорового 20-летнего парня.
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Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге

Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
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Экономика

ОЭСР ухудшила прогноз роста ВВП России

Прогноз роста мировой экономики в 2019 году организация снизила до 2,9% с ожидаемых 3,2% Прогноз на 2020 год был также снижен -- на 0,4 п.п. по сравнению с майской оценкой, до 3%.
Коммерсантъ 07:00
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Генпрокуратура попросила суд изменить приговор Павлу Устинову

Ведомости 12:09
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Пугачева подвергла критике Собчак

Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor вчера в 23:17
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Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 8 суток

Мещанский районный суд Москвы арестовал на восемь суток директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова, передает «Медиазона».
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Президент «Анжи» опроверг причастность задержанного Идрисова к клубу

Президент махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Осман Кадиев в комментарии РИА Новости опроверг информацию о том, что задержанный Махи Идрисов имеет отношение к команде.
РИА Новости 11:56
Политика

В срыве «формулы Штайнмайера» обвинили спецпредставителя США

Именно с позицией Волкера Затулин связывает тот факт, что 18 сентября на переговорах в Минске представители Киева решили сорвать процесс урегулирования в Донбассе.
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Актер Арнольд Шварценеггер записал ролик для своего друга Сильвестра Сталлоне и выложил его на своей странице в Instagram.
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В США кровь женщины стала синей после принятого обезболивающего

По мнению американских врачей, к изменению цвета крови мог привести банзокаин, содержащийся в лекарстве, принятом женщиной.
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Авто

На Украине могут отменить акциз на ввоз автомобилей

Верховная Рада Украины выступила с предложением отменить акциз на ввоз автомобилей в страну.
Автоновости дня вчера в 10:03
Теннис

Медведев победил Донского в Санкт-Петербурге

В четвертьфинале Медведев сыграет с победителем пары Андрей Рублев (Россия) Ричардас Беранкис (Литва).
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Происшествия

Экс-главу избиркома Коми приговорили к шести годам колонии за взятку

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