с чего всё началось

В статье рассказывается об эксперте НАТО по морской безопасности Поле Бекли и приводятся некоторые его цитаты. «Свобода доступа к морям имеет решающее значение для нашей национальной экономики, инфраструктуры, свободы и образа жизни», — приводятся в статье его слова.

Происшествия Президент банка «Прайм Финанс» задержан в Петербурге В Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали директора банка "Прайм Финанс" Михаила Табунова.

Гаджеты Полный список устройств Samsung, которые получат Android 10 Благодаря ресурсу AndroidPure, стал известен список гаджетов Samsung, которые получат апдейт до Android 10.

Шоу-бизнес Заворотнюк перевели из реанимации, пишут СМИ Актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату, сообщает телеграм-канал Mash.

Гаджеты Apple Watch Series 5 используют процессор прошлогодних Apple Watch Series 4 Оказалось, что Apple Watch Series 5 получили такой же чипсет, какой установлен в Apple Watch Series 4. А вот представители Apple на официальном сайте опубликовали, что в Series 5 «присутствует 64-битный двухъядерный процессор S5», который по их заверениям, «в два раза шустрее чипсета третьего поколения».

Религия Сегодня Церковь вспоминает чудо, совершенное архангелом Михаилом В одном из городков находился храм в честь этого архангела.

Происшествия Кремль отреагировал на задержание шедшего к Путину шамана Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание в Бурятии якутского шамана, который шел пешком в Москву «изгнать Путина».

Политика В Кремле прокомментировали позицию Киева по формуле Штайнмайера По словам представителя Кремля, формула Штайнмайера не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение Киевом условий для подписания документа является «новой позицией для всех стран, которые ранее декларировали своё согласие с этой формулой».

Шоу-бизнес Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.

Шоу-бизнес Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.

Здоровье Онищенко оценил рекомендации Минздрава о ежедневной порции алкоголя Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко оценил рекомендации Минздрава о "безопасной" ежедневной порции алкоголя.

Музыка Сергей Лазарев переоделся в женщину ради театральной постановки Певец Сергей Лазарев удивил поклонников перевоплощением в женский образ ради театральной постановки.

Общество Пикеты в поддержку Устинова проходят у администрации президента Пикеты в поддержку осуждённого актёра Павла Устинова проходят у здания администрации президента России.

Происшествия В Москве задержан директор ФБК Жданов В Москве около своего дома задержан директора Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Ивана Жданова, сообщил в Twitter руководитель юридической службы фонда Вячеслав Гимади.

Шоу-бизнес В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».

Экономика ФАС оштрафовала Google за ненадлежащую рекламу Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала американскую корпорацию Google LLC на 100 тыс. рублей за рассылку через сервис Google AdWords рекламы финансовых услуг компании Ali Trade.

Наука Назван фрукт, который замедляет процесс старения Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.

Общество В России изменят порядок взыскания долгов с граждан Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.

Футбол Лукашенко заявил о готовности Минска принять матч за Суперкубок УЕФА Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности Минска принять матч за Суперкубок Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Происшествия В России утвердили компенсацию за смерть журналиста в зоне конфликта Правительство России утвердило размер компенсации за смерть журналиста при освещении вооруженного конфликта.

Футбол ЦСКА сыграет с «Лудогорецом» в Лиге Европы ЦСКА проведет в гостях с Лудогорецом матч первого тура группового этапа Лиги Европы.

Политика Украина позитивно оценила шансы договориться с Россией по газу Напомним, трёхсторонние консультации по газу в формате Россия-ЕС-Украина пройдут 19 сентября в Брюсселе с участием глав российского Газпрома и украинского «Нафтогаза» Алексея Миллера и Андрея Коболева.

Происшествия Прокуратура попросила Мосгорсуд изменить меру пресечения Устинову Прокуратура по ходатайству адвоката Анатолия Кучерены направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения актеру Павлу Устинову, сообщил адвокат «Интерфаксу».

Армия и оружие Для ВМФ России в 2020 году заложат рекордных 22 корабля Для ВМФ России заложат 22 судна в следующем году. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Политика Пушков оценил слова Помпео о провале Patriot в Саудовской Аравии Ранее госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему саудовские системы противовоздушной обороны, в числе которых и американские комплексы Patriot, не смогли отразить атаку дронов на нефтяные месторождения.

Общество Роскачество выявило кишечную палочку в йогурте Роскачество проверило 26 образцов йогуртов и обнаружило в одном из них дезинфицирующее средство хлоргексидин, а в другом - кишечную палочку.