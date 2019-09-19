Политика
РБКНАТО опубликовало статью о существовании «моря Азимова»
В статье рассказывается об эксперте НАТО по морской безопасности Поле Бекли и приводятся некоторые его цитаты. «Свобода доступа к морям имеет решающее значение для нашей национальной экономики, инфраструктуры, свободы и образа жизни», — приводятся в статье его слова.
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с чего всё началось
Эксперт НАТО по морской безопасности создал публикацию на тему мер обеспечения свободы судоходства, где сослался на примеры недавних событий в Персидском заливе и некоем "море Азимова".Life.ruвчера в 17:43
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Альтернативная география: В НАТО пожаловались на мины в загадочном «море Азимова»
Царьградвчера в 17:17
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Футбол
France Football утвердил трофей имени Льва Яшина
Вести.Ru 07:02
Экономика
Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Газета.Ru 05:11
Происшествия
Замглавы департамента Минкульта задержали по делу о мошенничестве
Правоохранительные органы задержали в Москве заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, бывшего главу департамента Владимира Цветнова и еще двух бизнесменов, фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Известия 06:57
Футбол
Федун ответил на слухи о возможном приглашении Венгера в «Спартак»
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал информацию о предварительных переговорах с экс-наставником лондонского «Арсенала» Арсеном Венгером.
RT на русском 07:39
Происшествия
Генпрокуратура попросила суд изменить меру пресечения Устинову
Генпрокуратура России обратилась в Мосгорсуд освободить из СИЗО актера Павла Устинова, который получил срок в 3,5 года в колонии общего режима по делу о нанесении травмы сотруднику ОМОН.
Газета.Ru 05:17
Шоу-бизнес
Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении ее состояния
По словам представителя актрисы, состояние Заворотнюк улучшилось.
Газета.Ru 02:45
Политика
Премьер Канады извинился за свою фотографию 18-летней давности
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился в среду за то, что в 2001 году сфотографировался с черным гримом на лице, сообщает Reuters.
РБК вчера в 22:26
Футбол
Кокорин проходит медосмотр в «Зените»
Нева Спорт 06:16
Политика
В Кремле оценили позицию Киева по «формуле Штайнмайера»
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал изменение позиции Украины по "формуле Штайнмайера", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:40
Политика
Начались переговоры по транзиту газа через Украину
«Газпром» не исключал, что откажется от газового транзита через Украину, поскольку с 2020 года сможет перенаправить газ европейским потребителям по другим маршрутам благодаря запуску «Турецкого потока »и «Северного потока-2».
Lenta.ru 07:05
Происшествия
В Омской области трое подростков изнасиловали школьницу
Трое подростков подозреваются в изнасиловании 14-летней девочки в одном из сёл Омской области.
REGNUM 01:19
Происшествия
Угрожавшего взорвать мост в Киеве подозревают в хулиганстве
По данным полиции, мужчина, который угрожал взорвать мост, сдался сам.
Говорит Москва 07:58
Здоровье
В Минздраве опровергли существование безопасной дозы алкоголя
Замминистра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале опроверг информацию о существовании безопасной дозы алкоголя, о которой ранее писали СМИ со ссылкой на Минздрав.
РБК 07:27
Политика
Трамп поручил расширить санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп поручил Минфину страны существенно расширить санкции против Ирана.
Rambler News Service вчера в 09:52
Шоу-бизнес
Детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина исполнилось 6 лет
Сегодня, 18 сентября, наследники телеведущего и Примадонны отмечают день рождения. Лизе и Гарри Галкиным исполнилось 6 лет.
OAnews вчера в 02:54
Общество
Таиланд отменит въездные анкеты для иностранцев
Таиланд отменит для иностранцев "белые карточки" или формы ТМ6, то есть анкеты, необходимые для въезда в эту страну.
Газета.Ru 00:34
Происшествия
Директор ФБК Жданов задержан в Москве
Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов задержан в Москве, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 06:32
Политика
Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru вчера в 19:30
Происшествия
Полиция сняла с рейса пьяного пилота, который просил перенести полет
Сотрудники полиции сняли с рейса Тюмень – Сургут пьяного пилота, который был не в состоянии осуществить полет.
Вести.Ru 07:48
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Экономика
Кабмин направит на реализацию нацпроектов 7 трлн рублей за три года
"Всего в течение трех лет на реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры предполагается направить из федерального бюджета около 7 трлн рублей", - сообщил премьер.
Российская газета 05:03
Космос
Песков прокомментировал слова Рогозина о происхождении дырки в «Союзе»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину вопрос о его же высказывании, касающемся появления дырки в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09».
Известия 07:15
Политика
Спикером Мосгордумы избран Алексей Шапошников
Известия 05:55
Культура
Шоу «Холостяк» в США впервые завершилось помолвкой двух девушек
Американское телевизионное шоу Bachelor In Paradise («Холостяк в раю») впервые в истории передачи завершилось помолвкой двух девушек.
ФАН 03:01
Политика
Прокуратура Украины возбудилась из-за крымчан на съезде ОБСЕ
Украинское ведомство завело дело против республиканских журналистов, принимающих участие в совещании ОБСЕ по правам человека.
Примечания 07:37
Армия и оружие
Эрдоган назвал условие для начала операции на северо-востоке Сирии
Турция начнет операцию на северо-востоке Сирии через две недели, если не удастся договориться с США по зоне безопасности, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
РИА Новости вчера в 05:35