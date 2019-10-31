Политика

Телеканал 360°Телеканал 360°НАТО отказался иметь дело с Россией до возвращения Крыма

НАТО призвал Россию вернуть Крым Украине. Пока этого не произойдет, Альянс не сможет вести дела с Москвой как обычно. Об этом говорится в сообщении Комиссии НАТО — Украина на сайте совета.
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с чего всё началось
«Не может быть ведения дел, как обычно, до того момента, пока не будет явного, конструктивного изменения в действиях России, которая будет соблюдать международное право и выполнять международные обязательства», — говорится в сообщении
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RT на русском09:58

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В НАТО заявили о невозможности нормальной работы с Россией

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Московский Комсомолец07:34

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РБК07:53

В НАТО заявили о невозможности «нормальной» работы с Россией

РИА Новости06:39
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Политика

Верховная рада Украины приняла закон о выделении ГТС из «Нафтогаза»

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