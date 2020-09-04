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Взгляд.ру
Взгляд.ру

НАТО потребовало от России раскрыть ОЗХО программу «Новичок»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах об «отравлении» Навального «Новичком». Омские медики, лечившие Навального, не согласны с немецкими коллегами, которые заявили об отравлении оппозиционера.В источнике
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Газета.Ru

НАТО потребовало от России раскрыть программу изготовления «Новичка»

Газета.Ru10:10
РБК

НАТО потребовало от России раскрыть программу производства «Новичка»

РБК08:30
RT на русском

В НАТО призвали Россию раскрыть ОЗХО данные о программе «Новичок»

RT на русском06:58
ТАСС

НАТО требует от России раскрыть ОЗХО всю программу производства «Новичка»

ТАСС07:28
Коммерсантъ

«Без сомнений, господин Навальный был отравлен с использованием „Новичка“»

Коммерсантъ08:26
Lenta.ru

В НАТО призвали Россию раскрыть программу изготовления «Новичка»

Lenta.ru07:07
РИА Новости

НАТО призвало Россию раскрыть ОЗХО программу «Новичок»

РИА Новости07:33

Китай запустил многоразовый космический корабль с космодрома Цзюцюань

Китай успешно запустил многоразовый космический корабль с космодрома Цзюцюань в автономном районе Внутренняя Монголия в пятницу, 4 сентября, сообщила корпорация космической науки и техники (CASC).
Телеканал 360°10:39
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Суд оставил в СИЗО до 7 декабря трех экс-полицейских по делу Голунова

Басманный суд Москвы продлил до 7 декабря срок ареста трем бывшим полицейским по делу о превышении полномочий и фальсификации доказательств в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС08:31

В Германии предложили заморозить строительство «Северного потока-2»

Один из возможных преемников Ангелы Меркель на посту канцлера Германии, представитель Христианско-демократического союза Фридрих Мерц предложил ввести мораторий на строительство «Северного потока-2», отложив его на два года.
ТК Звезда10:50
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Дело о хищении 2 млрд рублей в Севастополе дошло до суда

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении генерального директора фирмы-подрядчика, обвиняемого в хищении более двух миллиардов рублей при строительстве канализационных очистных сооружений в Севастополе.
РИА Новости Крым07:54

Суд арестовал директора «Открытой России» Пивоварова на 14 суток

Тверской суд Москвы в пятницу отправил под административный арест на 14 суток исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова за нарушение порядка проведения митинга, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
РИА Новости10:16
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