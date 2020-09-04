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Интерфакс
Интерфакс

НАТО призвало РФ наказать виновных в происшествии с Навальным

Совет НАТО призвал Россию к прозрачности в вопросе расследования инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным.В источнике
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Интерфакс

НАТО призвало РФ наказать виновных в происшествии с Навальным

Интерфаксвчера в 14:09
Эхо Москвы

В НАТО полагают, что Россия должна ответить на серьёзные вопросы в связи с отравлением политика Алексея Навального

Эхо Москвывчера в 16:02
RT на русском

В НАТО призвали Россию раскрыть ОЗХО данные о программе «Новичок»

RT на русскомвчера в 06:58
РИА Новости

НАТО призвало Россию раскрыть ОЗХО программу «Новичок»

РИА Новостивчера в 07:33
ТАСС

НАТО требует от России раскрыть ОЗХО всю программу производства «Новичка»

ТАССвчера в 07:28
Коммерсантъ

«Без сомнений, господин Навальный был отравлен с использованием „Новичка“»

Коммерсантъвчера в 08:26
РБК

НАТО потребовало от России раскрыть программу производства «Новичка»

РБКвчера в 08:30

Минздрав прокомментировал публикацию Lancet о российской вакцине

Публикация материала о российский вакцине от коронавируса в ведущем международном научном журнале The Lancet демонстрирует качество отечественного препарата, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
Минздрав прокомментировал публикацию Lancet о российской вакцине
РИА Новостивчера в 14:43
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Эксперты дали прогноз по курсу рубля к концу 2020 года

Москва, 4 сентября 2020, 07:42 — REGNUM Курс российского рубля к концу этого года может измениться к американской валюте до 80 рублей за доллар и к валюте ЕС до 92 рублей за евро в случае неблагоприятного прогноза событий, сообщают «Известия» со ссылкой на оценки аналитиков.
REGNUMвчера в 00:42
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Мурашко рассказал о последствиях возобновления авиарейсов за рубеж

Возобновление зарубежных авиарейсов не спровоцировало повышение заболеваемости коронавирусной инфекцией в России, об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко 4 сентября в эфире «Россия 1». В интервью Мурашко рассказал, что на данный момент Минздрав «не отмечает» ухудшения ситуации с COVID-19 в России в связи с открытием международного сообщения.
ИА Красная Веснавчера в 15:06
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Восемь российских самолётов перехватили три бомбардировщика США

«В целях недопущения нарушения самолётами ВВС США российского воздушного пространства из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа в воздух над акваториями Чёрного и Азовского морей были подняты четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30», — заявили в НЦУО.
RT на русскомвчера в 15:25
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«Стратегия ущербна»: ученые раскритиковали план ВОЗ по вакцинации

В новой статье ученые предложили трехэтапный план распространения вакцин, так называемую модель справедливого приоритета, благодаря которой первыми на прививку пойдут только люди из групп риска.
Ридусвчера в 04:55

Омский токсиколог связал госпитализацию Навального с диетой

У Алексея Навального были проблемы с питанием и пищеварением еще за пять-семь дней до госпитализации, заявил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.
РИА Новостивчера в 04:45
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