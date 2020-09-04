Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Интерфакс
Интерфакс

НАТО призвало РФ наказать виновных в происшествии с Навальным

Совет НАТО призвал Россию к прозрачности в вопросе расследования инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

НАТО призвало РФ наказать виновных в происшествии с Навальным

Интерфакс14:09
Эхо Москвы

В НАТО считают, что Россия должна ответить на серьёзные вопросы в связи с отравлением политика Алексея Навального

Эхо Москвы13:37
RT на русском

В НАТО призвали Россию раскрыть ОЗХО данные о программе «Новичок»

RT на русском06:58
РИА Новости

НАТО призвало Россию раскрыть ОЗХО программу «Новичок»

РИА Новости07:33
ТАСС

НАТО требует от России раскрыть ОЗХО всю программу производства «Новичка»

ТАСС07:28
Коммерсантъ

«Без сомнений, господин Навальный был отравлен с использованием „Новичка“»

Коммерсантъ08:26
РБК

НАТО потребовало от России раскрыть программу производства «Новичка»

РБК08:30

Восемь российских самолётов перехватили три бомбардировщика США

«В целях недопущения нарушения самолётами ВВС США российского воздушного пространства из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа в воздух над акваториями Чёрного и Азовского морей были подняты четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30», — заявили в НЦУО.
RT на русском15:25
5

Минздрав прокомментировал публикацию Lancet о российской вакцине

Публикация материала о российский вакцине от коронавируса в ведущем международном научном журнале The Lancet демонстрирует качество отечественного препарата, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
РИА Новости14:43

В России не зафиксировали случаев повторного заболевания COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что на территории страны к настоящему времени не зафиксировано случаев повторного заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском14:55
10