Столтенберг призвал Россию раскрыть программу изготовления «Новичка»
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Вашингтон, 4 сентября 2020, 14:15 — REGNUM Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что России необходимо полностью раскрыть программу изготовления боевых отравляющих веществ группы «Новичок».В источнике
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