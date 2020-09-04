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REGNUM
REGNUM

Столтенберг призвал Россию раскрыть программу изготовления «Новичка»

Вашингтон, 4 сентября 2020, 14:15 — REGNUM Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что России необходимо полностью раскрыть программу изготовления боевых отравляющих веществ группы «Новичок».В источнике
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Эхо Москвы

В НАТО призвали Москву передать Организации по запрещению химического оружия всю информацию о программе «Новичок»

Эхо Москвы12:31
Газета.Ru

НАТО потребовало от России раскрыть программу изготовления «Новичка»

Газета.Ru10:10
РИА Новости

НАТО призвало Россию раскрыть ОЗХО программу «Новичок»

РИА Новости07:33
РБК

НАТО потребовало от России раскрыть программу производства «Новичка»

РБК08:30
ТАСС

НАТО требует от России раскрыть ОЗХО всю программу производства «Новичка»

ТАСС07:28
Коммерсантъ

«Без сомнений, господин Навальный был отравлен с использованием „Новичка“»

Коммерсантъ08:26
RT на русском

В НАТО призвали Россию раскрыть ОЗХО данные о программе «Новичок»

RT на русском06:58

Захвативший отделение Альфа-банка в мае в Москве признан невменяемым

Эксперты из института судебной психиатрии имени Сербского признали невменяемым захватившего в мае отделение Альфа-банка в центре Москвы Алексея Барышникова, сообщил ТАСС его адвокат Максим Кичигин.
Коммерсантъ11:48
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Лавров обвинил МИД Германии в задержке ответа на запрос о Навальном

По словам политика, Москва сегодня снова напомнила коллегам из Европейского союза о просьбе уточнить, планирует ли Ангела Меркель, которая уже двое суток обвиняет РФ в якобы отравлении Навального, дать поручение своим сотрудникам, чтобы Минюст ФРГ ответил на запрос Генпрокуратуры России.
Городовой11:54
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