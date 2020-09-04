НАТО призвало РФ наказать виновных в происшествии с Навальным
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Совет НАТО призвал Россию к прозрачности в вопросе расследования инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным.В источнике
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