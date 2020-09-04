НАТО потребовало от России раскрыть ОЗХО программу «Новичок»
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах об «отравлении» Навального «Новичком». Омские медики, лечившие Навального, не согласны с немецкими коллегами, которые заявили об отравлении оппозиционера.В источнике
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