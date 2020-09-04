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Взгляд.ру
Взгляд.ру

НАТО потребовало от России раскрыть ОЗХО программу «Новичок»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах об «отравлении» Навального «Новичком». Омские медики, лечившие Навального, не согласны с немецкими коллегами, которые заявили об отравлении оппозиционера.В источнике
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Коммерсантъ

НАТО призвало власти России рассказать все о произошедшем с оппозиционером

Коммерсантъ08:26
РИА Новости

НАТО призвало Россию раскрыть ОЗХО программу «Новичок»

РИА Новости07:33
ТАСС

НАТО требует от России раскрыть ОЗХО всю программу производства «Новичка»

ТАСС07:28
РБК

НАТО потребовало от России раскрыть программу производства «Новичка»

РБК08:30
Национальная служба новостей

НАТО призвало РФ раскрыть программу производства «Новичка»

Национальная служба новостей07:25
Lenta.ru

В НАТО призвали Россию раскрыть программу изготовления «Новичка»

Lenta.ru07:07
RT на русском

В НАТО призвали Россию раскрыть ОЗХО данные о программе «Новичок»

RT на русском06:58

ФАС возбудила дело против Ивлеевой за рекламу алкоголя

В отношении блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой возбуждено дело за незаконную рекламу алкоголя, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ленинградской области 3 сентября.
ФАС возбудила дело против Ивлеевой за рекламу алкоголя
Известия20:43
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Spiegel сообщил о следах яда на бутылке Навального

Немецкие эксперты обнаружили следы яда на бутылке, которую Навальный взял с собой в поездку по регионам России, сообщил Der Spiegel со ссылкой на врача, проинформировавшего участников правительственного совещания в Германии о результатах исследования анализов оппозиционера.
РБК09:08
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В КПРФ объяснили слова Зюганова о сожженных «сволочах»

Член ЦК КПРФ, пресс-секретарь лидера партии Александр Ющенко, комментируя выступление Геннадия Зюганова у Кремлевской стены, пояснил, что, говоря о "разной сволочи", лидер КПРФ имел в виду завоевателей России, которые посягали на независимость страны.
РИА Новости07:37
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В России продлят программу льготного автокредитования на 2021 год

Госпрограммы по стимулированию спроса на автомобили российского производства, будут продлены на 2021 год, об этом сообщил замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов, слова которого ТАСС передала пресс-служба министерства.
Тавто.Ру04:02
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Путин обсудил с Совбезом визиты Мишустина и Лукашенко

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России итоги состоявшегося 3 сентября визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Минск и подготовку к визиту президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву.
Вести.Ru08:34
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The Witcher 3: Wild Hunt выйдет на PS5 и XSX — владельцы версий для PS4 и Xbox One получат бесплатные копии

Обновлённая версия The Witcher 3: Wild Hunt будет продаваться в качестве самостоятельной игры для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X. Те, у кого она уже есть на PlayStation 4 или Xbox One, получат бесплатную копию для соответствующей платформы нового поколения.
CyberSport.ru07:08