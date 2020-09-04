НАТО призвало Россию раскрыть ОЗХО программу «Новичок»
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НАТО призывает Россию раскрыть ОЗХО программу "Новичок", заявил глава альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции.В источнике
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