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РИА Новости
РИА Новости

НАТО призвало Россию раскрыть ОЗХО программу «Новичок»

НАТО призывает Россию раскрыть ОЗХО программу "Новичок", заявил глава альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции.В источнике
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Национальная служба новостей

НАТО призвало РФ раскрыть программу производства «Новичка»

Национальная служба новостей07:25
РИА Новости

НАТО призвало Россию раскрыть ОЗХО программу «Новичок»

РИА Новости07:33
ТАСС

НАТО требует от России раскрыть ОЗХО всю программу производства «Новичка»

ТАСС07:28
Коммерсантъ

НАТО призвало Россию раскрыть программу производства «Новичка»

Коммерсантъ07:35
РБК

НАТО потребовало от России раскрыть программу производства «Новичка»

РБК07:20
Lenta.ru

В НАТО призвали Россию раскрыть программу изготовления «Новичка»

Lenta.ru07:07
RT на русском

В НАТО призвали Россию раскрыть ОЗХО данные о программе «Новичок»

RT на русском06:58

ФАС возбудила дело против Ивлеевой за рекламу алкоголя

В отношении блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой возбуждено дело за незаконную рекламу алкоголя, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ленинградской области 3 сентября.
Известия20:43
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ФСБ задержала 13 человек, планировавших атаки на учебные заведения

ФСБ России предотвратила ряд нападений на учебные заведения, места массового скопления людей и здания правоохранительных органов, задержаны 13 человек, большая часть из них состояла в закрытом сообществе в соцсети.
Интерфакс03:52
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Под Калугой на трассе М3 «Украина» в ДТП погибли две женщины

Калуга, 4 сентября 2020, 14:19 — REGNUM В Калужской области утром 4 сентября на 198-м километре автодороги М3 «Украина» 53-летняя женщина за рулём Mercedes, двигаясь в сторону Брянска, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Toyota.
REGNUM07:19

Экс-губернатора Белых этапировали в Киров

Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых, отбывающего срок за получение взятки, этапировали в Киров для допроса в качестве свидетеля по уголовному делу о махинациях с квартирами, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Грохотов.
РИА Новости07:52
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