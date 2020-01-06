Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuНАТО призывает Иран отказаться от провокаций после смерти Сулеймани

Североатлантический альянс призвал Иран воздержаться от провокаций на фоне убийства генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По словам генсека, конфликт на Ближнем Востоке "не был бы ни в чьих интересах".
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НАТО призвала Иран воздержаться от провокаций после убийства Сулеймани

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Касем Сулеймани
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Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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