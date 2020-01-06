Армия и оружие
Газета.RuНАТО призывает Иран отказаться от провокаций после смерти Сулеймани
Североатлантический альянс призвал Иран воздержаться от провокаций на фоне убийства генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По словам генсека, конфликт на Ближнем Востоке "не был бы ни в чьих интересах".
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 20:19, Ашберн
Кино
Сборы «Звездных войн 9» превысили 900 миллионов долларов
Биатлон
Поршнева заменит Юрлову-Перхт на этапе Кубка мира в Оберхофе
Анастасия Поршнева заменит Екатерину Юрлову-Перхт в составе сборной России по биатлону на январском этапе Кубка мира в Оберхофе.
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал возможные удары по культурным объектам Ирана
Военные США в вопросе ударов по культурным объектам Ирана будут руководствоваться "законами вооруженного конфликта", заявил во вторник глава Пентагона Марк Эспер.
Политика
Иранский лидер заплакал на прощании с генералом Сулеймани
Люди, пришедшие на прощание, держат в руках портреты Сулеймани и плакаты с требованием отомстить США за смерть генерала.
Футбол
Златан Ибрагимович: «Хотел отпраздновать гол за „Милан“, как бог»
Хотел выйти на поле, забить гол, а потом отпраздновать перед болельщиками, как бог.
Гаджеты
Huawei начала бета-тестирование EMUI 10 для трех смартфонов и планшета
По данным источника, накануне Huawei открыла публичное бета-тестирование прошивки EMUI 10 для трех своих смартфонов и планшета.
Армия и оружие
Армия Хафтара взяла под контроль ливийский город Сирт
Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара взяла под контроль город Сирт на западе Ливии, а также аэропорт и прибрежный порт, передает телеканал Sky News Arabia.
Происшествия
В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции
Здоровье
Диетолог перечислил продукты для борьбы с раком желудка
Политика
Президент Бразилии может пропустить форум в Давосе
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что может отказаться от поездки на Всемирный экономический форум в Давосе по соображениям безопасности.
Происшествия
Постпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве
На территории Бронницкого охотничьего хозяйства в Подмосковье по подозрению в браконьерском убийстве косули были задержаны двое мужчин.
Футбол
Лэмпард подтвердил, что Жиру может покинуть «Челси»
Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард не исключил, что нападающий Оливье Жиру в ближайшее время может покинуть лондонскую команду.
Армия и оружие
Двигатель сломался на корабле «Орск» Черноморского флота
Поломка двигателя произошла на большом десантном корабле «Орск» Черноморского флота. Неполадки случились после похода в Сирию.
Общество
Вильфанд сообщил об аномально тёплой погоде во всей России
Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют аномальное тепло по всей России на Рождество.
Технологии
Проданы первые человекоподобные роботы Digit
Ford Motor Company стала первым клиентом Agility Robotics, получившим роботов Digit.
Происшествия
Не менее 30 человек погибли в результате взрыва в Нигерии
По меньшей мере 30 человек погибли в северо-восточном нигерийском штате Борно после взрыва самодельного устройства на мосту, сообщает во вторник, 7 января, Reuters.
Религия
Путин передал собору в Санкт-Петербурге икону
Президент России Владимир Путин передал Спасо-Преображенскому собору в Санкт-Петербурге Тихвинскую икону Божией Матери.
Политика
Меркель по приглашению Путина приедет в Россию 11 января
Игры
Grand Theft Auto V появилась в библиотеке Xbox Game Pass
Несмотря на огромные продажи Grand Theft Auto V, которые ежегодно будто бы только наращивают темпы, Rockstar добавила свой гиперуспешный боевик в библиотеку Xbox Game Pass для Xbox One.
Происшествия
Новосибирского артиста заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Изнасилование» в отношении 30-летнего артиста Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ), сообщает в понедельник, 6 января, портал NGS.RU.
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода
Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.
Энергетика
На сколько подорожает бензин в 2020 году
В свою очередь, министр энергетики Александр Новак отметил, что стабильности цен на топливо в 2020 году удастся добиться благодаря так называемом «демпфирующему механизму», который действует в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли России.
Хоккей
Клуб НХЛ «Нэшвилл» уволил главного тренера Лавиолетта
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нэшвилл" отправил в отставку главного тренера Питера Лавиолетта и его помощника Кевина Маккарти.
Армия и оружие
Возглавляемая США коалиция объявила о выводе войск из Ирака
Возглавляемая США международная коалиция объявила о готовности выполнить требования Багдада о выводе иностранных войск с территории Ирака, свидетельствует письмо, переданное штабом коалиции иракским военным.
Гаджеты
Определен рейтинг самых стабильных смартфонов и прошивок года
Напомним, что буквально недавно китайский бенчмарк Master Lu подвёл итоги ушедшего года и опубликовал рейтинг самых производительных смартфонов.
Политика
Саудовский принц обсудил с Помпео ситуацию на Ближнем Востоке
Заместитель министра обороны Саудовской Аравии принц Халед бен Сальман, который ранее был послом королевства в США, обсудил с госсекретарем США Майком Помпео во время визита в Вашингтон усилия по установлению мира в регионе и на мировой арене, сообщил бен Сальман в социальной сети Twitter.
Игры