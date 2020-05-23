Все союзники по НАТО на срочном совещании послов призвали США не выходить из Договора по открытому небу, сообщило Афинское агентство новостей АМНА со ссылкой на дипломатический источник.

с чего всё началось

Послы НАТО провели срочное совещание из-за выхода США из Договора по открытому небу. В итоге все союзники по Альянсу призывают Вашингтон не делать этого. Афинское агентство новостей АМНА назвало это мобилизацией западных стран ради "спасения" Договора.

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