Армия и оружие
Avia.proНАТО решило ввязаться в войну в Сирии против России
В НАТО заявили о развёртывании ПВО против российских самолётов в Сирии. Страны НАТО решили ввязаться в военный конфликт на территории Сирии, выступив против России.
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Происшествия
Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Общество
«Яндекс» начал удалять ссылки про зятя Мишустина по закону о забвении
Выяснить, удаляет ли ссылки про Удодова Google, невозможно, поисковик теперь указывает при наборе множества имен, что часть ссылок может быть удалена в соответствии с законом об информации.
Происшествия
Пилот упавшего в Астраханской области вертолёта погиб
Место падения вертолёта в Наримановском районе Астраханской области обнаружено спасателями, пилот машины погиб.
Армия и оружие
Семен Багдасаров: российские военнослужащие уже погибали от турок в Сирии
По словам Багдасарова, турецкие военные давно уже находились в составе и от их рук гибли российские военнослужащие.
Здоровье
Пенсии начислят по-новому. Жизнь пенсионеров изменится с 1 марта
Ряд нормативных актов вступит в силу с 1 марта в России. Документы внесут изменения в жизнь пенсионеров, сообщает PRIMPRESS.
Экономика
Великобритания купила у России золото на рекордные $5 млрд
В 2019 году Великобритания заплатила за импорт российского золота в 12 раз больше, чем в 2018 году.
Культура
Роман Полански отказался приходить на премию «Сезар»
В ответ дирекция киноакадемии объявила об отставке в знак уважения ко всем, «кто делал кино в 2019 году», и о планах избрать новый исполнительный совет уже после церемонии.
Армия и оружие
Греция наложила вето на заявление НАТО в поддержку Турции
Греция заблокировала заявление НАТО в поддержку Анкары, которое в Североатлантическом альянсе готовились принять после нападения на турецкие войска в Идлибе.
Спорт
Кулижников и Мурашов снялись с ЧМ в спринтерском многоборье
Игры
Ещё одна жертва коронавируса: CCP отменила EVE Fanfest 2020
Глобальная эпидемия коронавируса продолжает сказываться на общественной жизни.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась перед Лерой Кудрявцевой
Народная исполнительница Надежда Бабкина во время интервью на шоу Леры Кудрявцевой не смогла сдержать эмоций.
Футбол
Ари: многие страны боятся Россию, мы знаем себе цену и не даём слабину
Футболист «Краснодара» Ари поделился мнением о влиянии президента России Владимира Путина на международный имидж страны.
Армия и оружие
В ООН сообщили, что за два месяца в Идлибе погиб 351 мирный житель
Более 350 мирных жителей погибли на северо-западе Сирии с декабря 2019 года в результате активизации там боевых действий.
Армия и оружие
В Алеппо нашли брошенные террористами документы
В Алеппо нашли брошенные террористами документы. В них содержались отчеты с зарплатами боевиков из лагерей подготовки.
Экономика
Thyssenkrupp продает бизнес по производству лифтов за 17,2 млрд евро
Немецкий конгломерат Thyssenkrupp объявил о продаже за 17,2 млрд евро ($18,9 млрд) подразделения по производству лифтов группе инвесторов во главе с фондами прямых инвестиций Advent и Cinven.
Происшествия
Вернувшийся из-за трещины в стекле Boeing приземлился во Внуково
Пассажирский самолет Boeing 777, который направлялся из Москвы в Бангкок, но из-за трещины в лобовом стекле вынужденно повернул назад, приземлился в аэропорту Внуково, следует из данных flightradar24.com.
Армия и оружие
Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии в Идлибе
Турецкие военные нанесли удары по позициям армии Сирии в ответ на обстрел турецких солдат в сирийском Идлибе, заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
Армия и оружие
Лондон пригрозил Сирии усилением санкций в связи с ситуацией в Идлибе
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб осудил операцию правительственный войск Сирии в Идлибе и заявил о возможном усилении санкций в отношении властей САР.
Футбол
Кьеза может перейти из «Фиорентины» в «Манчестер Юнайтед» за 60 миллионов
За 22-летнего футболиста «МЮ» придется заплатить 60 миллионов фунтов.
Экономика
Пушков оценил влияние коронавируса на мировую экономику
«Влияние коронавируса на мировую экономику очень велико: фондовый рынок США ожидает наихудшая неделя с 2008, когда начался последний финансовый кризис», — написал политик в соцсетях.
Армия и оружие
Калиброносные корабли вошли в Средиземное море
Российские фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Макаров" вошли в Средиземное море.
Политика
Трамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями
Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН для обсуждения вопроса контроля над вооружениями, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации главы государства.
Космос
Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной
Авто
Назвали самые популярные автомобили российской сборки за рубежом
Футбол
ФИФА ввела ограничения на аренды
Что касается внутренних соревнований, то у федераций, входящих в ФИФА будет три года, чтобы ввести систему ограничения, которая будет соответствовать регламенту, действующему на международном уровне.
Наука
У червей и млекопитающих нашли 2 гена-противника здорового старения
Общество
«Триколор» перестанет показывать более 30 каналов
Оператор сообщил, что с 1 марта 2020 года не будет показывать более чем 30 тематических каналов, которые входят в пакет «Ред Медиа».
Хоккей