Армия и оружие

Avia.proAvia.proНАТО решило ввязаться в войну в Сирии против России

В НАТО заявили о развёртывании ПВО против российских самолётов в Сирии. Страны НАТО решили ввязаться в военный конфликт на территории Сирии, выступив против России.
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Выяснить, удаляет ли ссылки про Удодова Google, невозможно, поисковик теперь указывает при наборе множества имен, что часть ссылок может быть удалена в соответствии с законом об информации.
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