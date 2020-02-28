В НАТО заявили о развёртывании ПВО против российских самолётов в Сирии. Страны НАТО решили ввязаться в военный конфликт на территории Сирии, выступив против России.

НАТО решило ввязаться в войну в Сирии против России

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