Армия и оружие
RuNews24.ruВ Брюсселе проходит заседание Совета НАТО по Идлибу
По итогам внеочередного заседания Североатлантического совета на уровне послов стран-союзниц Йенс Столтенберг заявил, что НАТО продолжает изучать меры поддержки Турции на фоне конфликта в сирийском Идлибе. Напомним, накануне турецкие военные попали под обстрел в провинции Идлиб.
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