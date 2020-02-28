По итогам внеочередного заседания Североатлантического совета на уровне послов стран-союзниц Йенс Столтенберг заявил, что НАТО продолжает изучать меры поддержки Турции на фоне конфликта в сирийском Идлибе. Напомним, накануне турецкие военные попали под обстрел в провинции Идлиб.

В Брюсселе проходит заседание Совета НАТО по Идлибу

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