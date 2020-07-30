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Lenta.ru
Lenta.ru

НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле

В статье отмечается, что вероятной целью для гиперзвуковых ракет может стать Гренландия в целом и, в частности, американская авиабаза Туле, на которой размещается радар предупреждения НАТО о ракетном нападении.В источнике
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РБК

В Дании заявили о «беззащитности» Гренландии перед ракетами «Кинжал»

РБК22:15
URA.Ru

На Западе признали уязвимость НАТО перед Россией

URA.Ruвчера в 13:51
Военное обозрение

«Российское супероружие способно поменять баланс сил в Арктике»: в Дании опасаются ракеты «Кинжал»

Военное обозрениевчера в 02:08
Политическая Экспертиза

Хатылев предостерег НАТО от посягательств на «агрессивную» Россию

Политическая Экспертизавчера в 11:28
Актуальные Новости

В Дании опасаются влияния ракеты РФ «Кинжал» на распределение сил в Арктике

Актуальные Новостивчера в 05:25
Московский Комсомолец

«НАТО беззащитно»: западный журналист заявил о супероружии России

Московский Комсомолецвчера в 13:39
ИноСМИ

Berlingske (Дания): перед новым супероружием России Гренландия и база Туле абсолютно беззащитны (Berlingske)

ИноСМИвчера в 17:52

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах с 1 сентября

Новый учебный год в российских школах начнется как это всегда и бывает — 1 сентября, если, конечно, не будет никаких дополнительных рисков в отдельных регионах страны, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ.
Live2429 июля в 07:48
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Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по эпидемиологической ситуации в России заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране успокаивается, но еще может измениться в любую сторону.
Газета.Ru29 июля в 07:00
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Завершено расследование дела о смертельном прорыве красноярской дамбы

Курагинский район, Красноярский край, 30 июля 2020, 19:01 — REGNUM Расследование уголовного дела о гибели людей на месте прорыва технической дамбы в Красноярском крае завершено, сообщили ИА REGNUM 30 июля в Следственном комитете РФ.
REGNUMвчера в 12:01

Бастрыкин поручил разобраться в инциденте с дракой депутатов КПРФ и ЕР

«Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Ульяновской области разобраться в обстоятельствах инцидента и оперативно доложить о результатах», — говорится в сообщении.
ИА Красная Веснавчера в 09:33
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru29 июля в 12:27
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МИД РФ ответил на задержание россиян в Белоруссии

Транзитом в третью страну Российские граждане, задержанные под Минском, могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты и ресурсы за рубежом, за пределами Белоруссии, пояснил, со своей стороны, посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.
РИА Новости18:39
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Польские СМИ оценили мощь российского «Спрута-СДМ1»

Российская самоходная противотанковая пушка «Спрут-СДМ1», которую Индия собирается закупить у России, по мнению польского издания Defence24, может эффективно противостоять боевой технике потенциального противника.
Известия23:08

Оказалось, что в квантовом мире «эффекта бабочки» не существует

Если бы правила "эффекта бабочки" были верны для квантового мира, то незначительное воздействие Боба на кубит, связанный с таким большим числом переменных, должно полностью изменить систему в настоящем.
Хайтек+вчера в 07:08

Российские банки запросят доступ к «спящим счетам» клиентов

Москва, 31 июля 2020, 03:33 — REGNUM Несколько российских банков предложили изменить законодательство, чтобы получить право самостоятельного списания средств со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить и при этом они не вышли на связь.
REGNUM20:33
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Владимир Путин направил на «Усольехимпром» войска

Президент распорядился немедленно устранить загрязнение в Иркутской области Президент Владимир Путин распорядился незамедлительно приступить к очистке территории «Усольехимпрома» (Усолье-Сибирское Иркутской области) от масштабного загрязнения.
Коммерсантъвчера в 12:00
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