НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле
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В статье отмечается, что вероятной целью для гиперзвуковых ракет может стать Гренландия в целом и, в частности, американская авиабаза Туле, на которой размещается радар предупреждения НАТО о ракетном нападении.В источнике
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