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Российская газета
Российская газета

В Дании заявили о беззащитности НАТО перед российскими «Кинжалами»

Роттбелль отметил, что скорость и точность попадания новых российских ракет "меняют баланс сил в Арктике". "Кинжал" - российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Предназначен для поражения как стационарных объектов, так и надводных кораблей.В источнике
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Российская газета

В Дании заявили о беззащитности НАТО перед российскими «Кинжалами»

Российская газета20:55
URA.Ru

На Западе признали уязвимость НАТО перед Россией

URA.Ruвчера в 13:51
ИноСМИ

Berlingske (Дания): перед новым супероружием России Гренландия и база Туле абсолютно беззащитны (Berlingske)

ИноСМИвчера в 17:52
РИА Новости

Журналист счел базу НАТО Туле беззащитной перед российским ударом

РИА Новостивчера в 13:20
Актуальные Новости

В Дании опасаются влияния ракеты РФ «Кинжал» на распределение сил в Арктике

Актуальные Новостивчера в 05:25
Военное обозрение

«Российское супероружие способно поменять баланс сил в Арктике»: в Дании опасаются ракеты «Кинжал»

Военное обозрениевчера в 02:08
Московский Комсомолец

«НАТО беззащитно»: западный журналист заявил о супероружии России

Московский Комсомолецвчера в 13:39
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В Epic Games Store раздают сразу три игры, включая Superbrothers: Sword & Sworcery

В Epic Games Store обновился ассортимент бесплатных игр — в течение недели можно забрать сразу три проекта: Superbrothers: Sword & Sworcery — адвенчуру про исследование мира с выдающимся саундтреком; 20XX — приключенческий платформер с кооперативом и случайной генерацией уровней; Barony — ролевой экшен со случайной генерацией подземелий.
Игромания.рувчера в 11:31
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Банановые волокна предложили использовать в производстве автомобилей

Исследователи из Университета Йоханнесбурга предложили использовать плантаны (крупные овощные бананы, распространенные в Африке, Азии и Южной Америке) в автомобильной промышленности.
Naked Science29 июля в 14:06
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Главу компании «Нобель Ойл» арестовали в рамках расследования хищения

Главу компании «Нобель Ойл» арестовали в рамках расследования хищения Басманный суд арестовал председателя совета директоров нефтедобывающей компании «Нобель Ойл» Григория Гуревича и бывшего члена совета директоров банка «Рублев» Сергея Шаповалова.
Коммерсантъвчера в 15:06
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Оказалось, что в квантовом мире «эффекта бабочки» не существует

Если бы правила "эффекта бабочки" были верны для квантового мира, то незначительное воздействие Боба на кубит, связанный с таким большим числом переменных, должно полностью изменить систему в настоящем.
Хайтек+вчера в 07:08
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