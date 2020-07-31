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Роттбелль отметил, что скорость и точность попадания новых российских ракет "меняют баланс сил в Арктике". "Кинжал" - российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Предназначен для поражения как стационарных объектов, так и надводных кораблей.В источнике
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