Армия и оружие
Lenta.ruНАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле
В статье отмечается, что вероятной целью для гиперзвуковых ракет может стать Гренландия в целом и, в частности, американская авиабаза Туле, на которой размещается радар предупреждения НАТО о ракетном нападении.
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Общество
PayPal официально прекратил внутренние переводы в России
С 31 июля платежный сервис PayPal прекратил внутренние переводы в России.
Росбалт 17:47
Политика
Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС
Совет ЕС не включил Россию в третий по счету обновленный список стран, с которыми европейским государствам рекомендовано открыть внешние границы.
РИА Новости 11:38
Шоу-бизнес
Знакомый Пугачевой прокомментировал информацию о ее разводе с Галкиным
В Сети активно обсуждается новость о вероятном разводе Пугачевой и Галкина.
Что происходит 16:35
Политика
Особое мнение: Дмитрий Глуховский
Писатель Дмитрий Глуховский был сегодня со своим особым мнением.
Эхо Москвы 13:29
Общество
Минздрав утвердил рекомендации по реабилитации после коронавируса
Минздрав России разработал и направил в субъекты страны Временные методические рекомендации по вопросам медицинской реабилитации при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17:25
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com 12:41
Общество
Навальный нашел у Дегтярева недвижимость на 125 млн рублей
Семья врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева владеет домом и квартирой общей стоимостью 125 млн рублей, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
SakhaNews 11:17
Политика
В отношении задержанных в Белоруссии россиян возбудили дело о терактах
В отношении задержанных в Белоруссии россиян возбуждено уголовное дело за подготовку терактов.
МонаВиста 03:18
Наука
Ученые предсказали мировой коллапс с вероятностью в 90%
Вероятность печального исхода оценивается в 90%. Прогноз опубликовали физики из Института Алана Тьюринга и Университета Тарапаки.
Народные новости вчера в 11:25
Общество
Минздрав уточнил правила прохождения медосмотра водителей
Напомним, в ноябре прошлого года Минздрав планировал изменить правила медосвидетельствования водителей, увеличив объем исследований.
Накануне.Ru 04:55
Финансы
Рубль дешевеет: ждать ли повторения «черного августа»
Многим памятен "черный август" 1998 года, люди боятся повторения.
РИА Новости 01:00
Футбол
Сергей Семак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с руководством
Под руководством Семака «Зенит» два раза выиграл чемпионат России (2018/19, 2019/20) и один раз стал обладателем Кубка России (2019/20).
ODDS.ru 12:26
Космос
Virgin Galactic разработала интерьер корабля для космического туризма
Компания Virgin Galactic опубликовала виртуальную концепцию салона в космолёте Unity, предназначенного для комического туризма.
Discover24 вчера в 05:47
Авто
Geely анонсировал новый седан Preface на базе Volvo
Китайская компания Geely готовит новую версию седана Preface на платформе Volvo.
Picsnews.net 12:37
Происшествия
С кладбища в Польше похитили скульптуру маршала Рокоссовского
Неизвестные украли с муниципального кладбища в Легнице на западе Польши скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского.
Коммерсантъ 14:12
Происшествия
В Петербурге умер известный рэпер Энди Картрайт
Форпост Северо-Запад 06:27
Шоу-бизнес
Меган Маркл проиграла суд и должна выплатить около £70 тысяч фунтов
Бывшая американская актриса и фотомодель, а ныне супруга принца Гарри Меган Маркл проиграла суд против четырех новостных изданий.
CT news 17:55
Игры
PS3-игроки достигли ядерного разоружения в Metal Gear Solid V: The Phantom Pain
Игроки Metal Gear Solid V: The Phantom Pain на PlayStation 3 достигли ядерного разоружения, которое запустило особую кат-сцену.
Игромания.ру вчера в 06:59
Экономика
В «Интерросе» заявили об ухудшении отношений с «Русалом» в «Норникеле»
Отношения между акционерами ГМК «Норильский никель» ухудшились, заявил в интервью Bloomberg генеральный директор и председатель правления холдинга «Интеррос» (ему принадлежит 34,6% акций «Норникеля») Сергей Батехин.
Коммерсантъ 17:21
Политика
Трамп предложил отложить президентские выборы в США из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп предложил отложить президентские выборы в стране из-за ситуации с коронавирусом.
Телеканал Санкт-Петербург 09:50
Гаджеты
Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Smart Band 5 в России
Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Smart Band 5 в России, который обойдется дороже, чем китайская версия.
Astera 13:18
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в регионах России в августе
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в регионах России в августе.
RT на русском 11:47
Общество
Налоговые декларации с ошибками признают недействительными
Обнаруженные налоговой инспекцией арифметические ошибки в поданной декларации теперь станут основанием для признания документа недействительным.
Российская газета 01:30
Экономика
Apple сообщила о росте квартальной выручки и прибыли
Американская компания Apple зафиксировала в третьем квартале 2020 финансового года рост выручки и прибыли, несмотря на пандемию нового коронавируса.
ТАСС 18:21
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Гаджеты
Samsung представила смартфон Galaxy M31s с мощной батареей
Компания Samsung анонсировала новый смартфон Samsung Galaxy M31s. Его уже окрестили улучшенной версией модели M30s.
Деловое.ТВ 08:39
Космос
На Марсе впервые зафиксировано перемещение песчаных дюн
Итальянские исследователи смогли впервые засечь перемещение песчаных дюн на Марсе. Раньше они считались неподвижными.
Discover24 02:36
Происшествия
В Иркутской области в ДТП с грузовиком погибли два человека
РИА Новости 07:50