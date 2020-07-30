Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruНАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле

В статье отмечается, что вероятной целью для гиперзвуковых ракет может стать Гренландия в целом и, в частности, американская авиабаза Туле, на которой размещается радар предупреждения НАТО о ракетном нападении.
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