Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомНАТО согласовало меры в ответ на усиление ракетного потенциала России

Министры обороны стран НАТО согласовали пакет мер в связи с усилением российского ракетного потенциала, сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
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Стары НАТО согласовали пакет мер против усиления ядерного потенциала России

Коммерсантъ13:10

НАТО готовит ответ: альянс обсудит появление у России новых ракет

Общественная служба новостейвчера в 05:34

В НАТО решили усилить системы ПВО и ПРО для противостоянии России

Интерфакс12:33

НАТО решило не размещать новые наземные ядерные ракеты в Европе

Взгляд.ру12:55

Министры обороны стран НАТО приняли пакет мер в ответ на усиление ядерного потенциала РФ

ТАСС12:45

Страны НАТО приняли пакет мер в ответ на усиление ядерного потенциала РФ

News.ru12:42

НАТО согласовало меры в ответ на усиление ракетного потенциала России

RT на русском12:46
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Армия и оружие

WP: Пентагон намеренно тормозит процесс вывода войск США из Германии

ТАСС вчера в 19:54
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Происшествия

Чеченцы и выходцы из Магриба договорились о перемирии во Франции

Представители выходцев из Магриба и Чечни во французском Дижоне согласились прекратить столкновения, которые продолжались в городе несколько дней подряд.
Lenta.ru 12:37
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Армия и оружие

Париж призвал НАТО отреагировать на агрессию Анкары в Средиземном море

Агрессивное поведение корабля Военно-морского флота Турции не должно остаться без внимания НАТО, заявил председатель оборонного ведомства Франции.
ПолитРоссия 11:48
Общество

Поклонская отказалась вмешиваться в конфликт в монастыре на Урале

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская в разговоре с РБК заявила, что не планирует участвовать в конфликте в Среднеуральском женском монастыре, управление которым захватил схиигумен Сергий (Романов).
РБК 09:41
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Общество

Подлодки ВМС США десятилетиями строили из низкокачественной стали

Агентство Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на судебные документы, сообщило о фальсификации результатов лабораторных исследований, в результате которых ведущим поставщиком высокопрочной стали для подводных лодок ВМС США на протяжении десятилетий поставлялся некачественный металл.
Военное дело 15 июня в 23:17
50
Происшествия

ФСБ задержала лидеров экстремистской организации в 4 регионах России

В 4 регионах страны правоохранители арестовали членов экстремистского формирования.
ГЛАС.RU 07:37
10
Политика

США вводят новые санкции против Сирии

США вводят новые санкции против Сирии для "экономического и политического давления" на Башара Асада, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Газета.Ru 11:05
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Общество

В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса

Клинические исследования двух форм вакцины против вируса SARS-CoV-2 (возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19) начались в России сегодня, 17 июня, сообщает Министерство здравоохранения.
Коммерсантъ 05:12
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Политика

Горбачев опроверг обсуждение передачи Карелии Финляндии на закате СССР

Москва, 17 июня 2020, 18:11 — REGNUM Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев опроверг существование плана о передаче Республики Карелия Финляндии на закате Советского Союза.
REGNUM 11:11
1,9K
Армия и оружие

В Сети оказался план вторжения Турции в Грецию и Армению

Ко всему прочему, в документе упоминается о военном вторжении в Армению.
Evo-rus.com вчера в 14:10
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Армия и оружие

Турция начала новую военную операцию в Ираке

ИА REX 06:40
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Армия и оружие

КНДР введет войска в демилитаризованную зону

Северная Корея планирует ввести войска в районы, из которых они были выведены по межкорейским соглашениям, для укрепления линии фронта, сообщает (ЦТАК).
Газета.Ru 01:21
23
Армия и оружие

Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены

Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:49
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Армия и оружие

Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт

Телеканал «Звезда», ссылаясь на годовой отчет компании «Сухой» за 2019 год, сообщает о планах компании запустить серийное производство экспортной версии истребителя Су-57 и выйти на рынок боевых беспилотников.
Военное дело вчера в 09:17
40
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о его желании сидеть в СИЗО

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "СтарХит" сообщил, что его подзащитный "категорично хотел", чтобы в качестве меры пресечения ему определили содержание в СИЗО.
Газета.Ru вчера в 20:38
779
Армия и оружие

США направляют в Израиль специальный F-35 для борьбы с С-400

Военное дело 11:28
26
Армия и оружие

Желание Грузии производить свои Су-25 удивило даже американскую прессу

Грузия объявила о своем решении наладить производство собственных самолетов Су-25.
Актуальные Новости 10:09
8
Происшествия

Американские полицейские поддержали раненных в Москве правоохранителей

Американские полицейские выразили поддержку российским коллегам, пострадавшим во время перестрелки на Ленинском проспекте в Москве.
Известия 10:57
14
Энергетика

WSJ: Турецкие компании отказались платить Газпрому

По итогам 2019 года частные компании Турции отказались платить "Газпрому" за поставленный газ, общий долг достиг 2 миллиардов долларов.
МонаВиста вчера в 01:00
1,6K
Политика

В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»

Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском вчера в 05:40
331
Политика

Выборы президента США: что происходит с рейтингами Байдена и Трампа

В рейтинге электоральных симпатий основных кандидатов в президенты США представитель Демократической партии Джо Байден опережает действующего главу государства Дональда Трампа на 13%.
РИА Новости Крым 11:01
1
Здоровье

Глава Болотнинского района заявила о тяжёлой ситуации с коронавирусом

Сегодня, 16 июня, исполняющая обязанности главы Болотнинского района Елена Иванова экстренно обратилась к населению.
Atas.info вчера в 08:26
50
Общество

СК признал ветерана ВОВ потерпевшим по делу в отношении Навального

Следователи признали ветерана Великой Отечественной войны потерпевшим по делу в отношении блогера Алексея Навального.
NewInform 12:44
Общество

Шведы хотят заменить памятник Карлу XII на статую Греты Тунберг

Ревизор.ру 13:00
10
Общество

Федеральные власти США назначили первую за 17 лет смертную казнь

Смертная казнь применяется 28 штатах США, но на федеральном уровне эта мера наказания не исполнялась с 2003 года.
Rambler News Service вчера в 05:29
169
Политика

Киеву дали срок представить свою позицию по Минским соглашениям

Киев должен представить свою официальную позицию по Минским соглашениям до 19 июня, говорится в протоколе заседания Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, опубликованном на сайте министерства иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) 17 июня.
Известия 11:56
Общество

Мишустин аннулировал более 450 устаревших актов СССР и РСФСР

Премьер-министр России Михаил Мишустин признал недействительными более 450 устаревших актов СССР и РСФСР, сообщили в пресс-службе правительства.
RT на русском 03:40
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Общество

В Кремле отреагировали на предложение сократить новогодние каникулы

17 июня стало известно о подготовке главой экономического отдела Совета Федерации Андреем Кутеповым законопроекта о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января.
RT на русском 06:32
885
Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
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Политика

Трамп раскритиковал СМИ США за замалчивание беспорядков в Сиэтле

ТАСС 15 июня в 00:55
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