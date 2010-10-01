Министры обороны стран НАТО согласовали пакет мер в связи с усилением российского ракетного потенциала, сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

НАТО согласовало меры в ответ на усиление ракетного потенциала России

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