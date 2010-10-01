Армия и оружие
RT на русскомНАТО согласовало меры в ответ на усиление ракетного потенциала России
Министры обороны стран НАТО согласовали пакет мер в связи с усилением российского ракетного потенциала, сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
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НАТО готовит ответ: альянс обсудит появление у России новых ракет
Общественная служба новостейвчера в 05:34
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Армия и оружие
WP: Пентагон намеренно тормозит процесс вывода войск США из Германии
ТАСС вчера в 19:54
Происшествия
Чеченцы и выходцы из Магриба договорились о перемирии во Франции
Представители выходцев из Магриба и Чечни во французском Дижоне согласились прекратить столкновения, которые продолжались в городе несколько дней подряд.
Lenta.ru 12:37
Армия и оружие
Париж призвал НАТО отреагировать на агрессию Анкары в Средиземном море
Агрессивное поведение корабля Военно-морского флота Турции не должно остаться без внимания НАТО, заявил председатель оборонного ведомства Франции.
ПолитРоссия 11:48
Общество
Поклонская отказалась вмешиваться в конфликт в монастыре на Урале
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская в разговоре с РБК заявила, что не планирует участвовать в конфликте в Среднеуральском женском монастыре, управление которым захватил схиигумен Сергий (Романов).
РБК 09:41
Общество
Подлодки ВМС США десятилетиями строили из низкокачественной стали
Агентство Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на судебные документы, сообщило о фальсификации результатов лабораторных исследований, в результате которых ведущим поставщиком высокопрочной стали для подводных лодок ВМС США на протяжении десятилетий поставлялся некачественный металл.
Военное дело 15 июня в 23:17
Происшествия
ФСБ задержала лидеров экстремистской организации в 4 регионах России
В 4 регионах страны правоохранители арестовали членов экстремистского формирования.
ГЛАС.RU 07:37
Политика
США вводят новые санкции против Сирии
США вводят новые санкции против Сирии для "экономического и политического давления" на Башара Асада, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Газета.Ru 11:05
Общество
В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса
Клинические исследования двух форм вакцины против вируса SARS-CoV-2 (возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19) начались в России сегодня, 17 июня, сообщает Министерство здравоохранения.
Коммерсантъ 05:12
Политика
Горбачев опроверг обсуждение передачи Карелии Финляндии на закате СССР
Москва, 17 июня 2020, 18:11 — REGNUM Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев опроверг существование плана о передаче Республики Карелия Финляндии на закате Советского Союза.
REGNUM 11:11
Армия и оружие
В Сети оказался план вторжения Турции в Грецию и Армению
Ко всему прочему, в документе упоминается о военном вторжении в Армению.
Evo-rus.com вчера в 14:10
Армия и оружие
КНДР введет войска в демилитаризованную зону
Северная Корея планирует ввести войска в районы, из которых они были выведены по межкорейским соглашениям, для укрепления линии фронта, сообщает (ЦТАК).
Газета.Ru 01:21
Армия и оружие
Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены
Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:49
Армия и оружие
Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт
Телеканал «Звезда», ссылаясь на годовой отчет компании «Сухой» за 2019 год, сообщает о планах компании запустить серийное производство экспортной версии истребителя Су-57 и выйти на рынок боевых беспилотников.
Военное дело вчера в 09:17
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о его желании сидеть в СИЗО
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "СтарХит" сообщил, что его подзащитный "категорично хотел", чтобы в качестве меры пресечения ему определили содержание в СИЗО.
Газета.Ru вчера в 20:38
Армия и оружие
США направляют в Израиль специальный F-35 для борьбы с С-400
Военное дело 11:28
Армия и оружие
Желание Грузии производить свои Су-25 удивило даже американскую прессу
Грузия объявила о своем решении наладить производство собственных самолетов Су-25.
Актуальные Новости 10:09
Происшествия
Американские полицейские поддержали раненных в Москве правоохранителей
Американские полицейские выразили поддержку российским коллегам, пострадавшим во время перестрелки на Ленинском проспекте в Москве.
Известия 10:57
Энергетика
WSJ: Турецкие компании отказались платить Газпрому
По итогам 2019 года частные компании Турции отказались платить "Газпрому" за поставленный газ, общий долг достиг 2 миллиардов долларов.
МонаВиста вчера в 01:00
Политика
В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском вчера в 05:40
Политика
Выборы президента США: что происходит с рейтингами Байдена и Трампа
В рейтинге электоральных симпатий основных кандидатов в президенты США представитель Демократической партии Джо Байден опережает действующего главу государства Дональда Трампа на 13%.
РИА Новости Крым 11:01
Здоровье
Глава Болотнинского района заявила о тяжёлой ситуации с коронавирусом
Сегодня, 16 июня, исполняющая обязанности главы Болотнинского района Елена Иванова экстренно обратилась к населению.
Atas.info вчера в 08:26
Общество
СК признал ветерана ВОВ потерпевшим по делу в отношении Навального
Следователи признали ветерана Великой Отечественной войны потерпевшим по делу в отношении блогера Алексея Навального.
NewInform 12:44
Общество
Федеральные власти США назначили первую за 17 лет смертную казнь
Смертная казнь применяется 28 штатах США, но на федеральном уровне эта мера наказания не исполнялась с 2003 года.
Rambler News Service вчера в 05:29
Политика
Киеву дали срок представить свою позицию по Минским соглашениям
Киев должен представить свою официальную позицию по Минским соглашениям до 19 июня, говорится в протоколе заседания Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, опубликованном на сайте министерства иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) 17 июня.
Известия 11:56
Общество
Мишустин аннулировал более 450 устаревших актов СССР и РСФСР
Премьер-министр России Михаил Мишустин признал недействительными более 450 устаревших актов СССР и РСФСР, сообщили в пресс-службе правительства.
RT на русском 03:40
Общество
В Кремле отреагировали на предложение сократить новогодние каникулы
17 июня стало известно о подготовке главой экономического отдела Совета Федерации Андреем Кутеповым законопроекта о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января.
RT на русском 06:32
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
Политика
Трамп раскритиковал СМИ США за замалчивание беспорядков в Сиэтле
ТАСС 15 июня в 00:55