Армия и оружие
Вести.RuНАТО усилит ПРО и ПВО из-за российских ракет
НАТО решила усилить системы ПВО И ПРО для противостояния России. Об этом заявил глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг после первого дня консультаций министров организации.
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Общество
Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51
Футбол
В Лиссабоне с 12 по 23 августа пройдут матчи футбольной Лиги чемпионов
Спортивные матчи пройдут в формате «Финала восьми». Ранее все спортивные состязания были отменены на фоне пандемии коронавируса.
Слово и Дело 11:09
Игры
Сервис GOG вскоре начнет бесплатную раздачу «Ведьмака 3: Дикая охота»
Владельцы ПК и консолей вскоре смогут получить «Ведьмака 3: Дикая охота» в подарок.
Дни24 вчера в 10:28
Политика
Избраны непостоянные члены Совбеза ООН на 2021-2022 годы
Индия, Ирландия, Мексика и Норвегия станут непостоянными членами Совета Безопасности ООН на 2021-2022 годы.
Российская газета 19:26
Общество
Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о десантниках
Ветераны афганской войны возмущены юмористическим роликом о десантниках, в котором сыграл певец Филипп Киркоров, и заявили о готовности разобраться с артистом «по-мужски».
Известия 04:27
Общество
Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ
Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Коммерсантъ 10:07
Единоборства
Глава UFC Дана Уайт назвал четверку величайших бойцов в истории ММА
Президент UFC Дана Уайт в интервью порталу BJPenn назвал четырех самых значимых и величайших бойцов в истории ММА.
BetOn 09:43
Здоровье
В регионах России растет количество заболевших COVID-19. Главное
17 июня 2020 года • Количество зараженных коронавирусом в России превысило 553,3 тысячи человек, причем более 7,8 тысячи случаев инфицирования COVID-19 были установлены за последние сутки.
Vademecum вчера в 14:17
Армия и оружие
Российская ПВО засекла бомбардировщики США над Тихим океаном
Российские радары системы ПВО проследили за полетом двух стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52 Stratofortress.
Российская газета 14:17
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
К концу недели жителей Москвы ожидает похолодание, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
РИА Новости 05:12
Футбол
«Наполи» обыграл «Ювентус» в финале Кубка Италии
Российская газета 17:23
Космос
SpaceX вывела на орбиту девятую партию спутников Starlink
Ранее Илон Маск обещал, что, начиная с девятого пуска, каждый космический аппарат будет обеспечен "зонтиком", заслоняющим от солнца, что уменьшит его заметность в ночном небе Запуск следующей партии из 60 микроспутников Starlink планируется на 24 июня.
Telesputnik.ru 15 июня в 03:13
Политика
Трамп подписал закон о санкциях против чиновников КНР
Президент США Дональд Трамп подписал закон, позволяющий вводить санкции против китайских чиновников, которые, по версии Вашингтона, притесняют уйгуров.
RT на русском 16:38
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 19:01
Космос
SpaceX планирует строить плавучий космодром
По словам Илона Маска, SpaceX будет использовать космодром для отправки своих новых ракет на Луну, Марс, а также для гиперзвуковых путешествий на Земле.
Вести.Ru 06:30
Здоровье
Британские медики назвали признаки появления алкогольной зависимости
В Британии существует уровень так называемого умеренного потребления алкоголя: не более 14 единиц в неделю, при этом каждая единица равна 10 миллилитрам чистого спирта, что эквивалентно половине пинты (чуть менее 300 миллилитров) пива или 25 миллилитрам крепких напитков.
РИА Новости 20:45
Авто
«КамАЗ» создал первый грузовой электромобиль «Чистогор»
Специалисты Научно-технического центра «КамАЗа» разработали первый электрический грузовик – мусоровоз «Чистогор» с индексом 53198.
Автоновости дня вчера в 03:15
Общество
Медсестра из «Ленэкспо» оштрафована на половину своей зарплаты
Медсестра, работающая в госпитале в «Ленэкспо», появившаяся перед губернатором с нарушением дресс-кода оштрафована судом на 15 тысяч рублей.
Вечерний Санкт-Петербург 10:24
Шоу-бизнес
Утяшева показала платье, в котором пришла на первое свидание с Волей
Гимнастка поделилась архивным фото Сегодня на своей странице в "Инстаграме" знаменитая спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева опубликовала архивную фотографию — на ней девушка в том самом платье, в котором пришла на первое свидание со своими мужем, известным юмористом, телеведущим, резидентом "Камеди Клаб" Павлом Волей.
WomanHit.ru 11:52
Политика
Bloomberg: ветеранов отправили на самоизоляцию перед парадом в Москве
Около 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которых пригласили на парад Победы на Красной площади, находятся на 14-дневной самоизоляции, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ 15:32
Общество
Въезд на Кубань с 21 июня станет проще
Газета.Ru 01:20
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
Общество
Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
Общество
Дождь: Жителям Москвы за деньги предлагают проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию
Жителям Москвы за деньги предлагают зарегистрироваться на сайте Мос.ру и проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию, – утверждает телеканал Дождь.
Эхо Москвы 03:32
Космос
Планетолог: на спутнике Сатурна опознана вулканическая активность
Вулканическая активность на спутнике Сатурна Титане может продолжаться и на сегодняшний день, заявил старший научный сотрудник Института планетологии Чарльз А. Вуд из Университета Бригама Янга, 16 июня сообщает портал phys.org.
ИА Красная Весна вчера в 14:15
Здоровье
Диетолог назвал продукты, снижающие уровень холестерина
Холестерин способствует выработке полезных веществ. Если в крови содержится 5,5 ммоль на литр, то это повышенный уровень.
Evo-rus.com 13:01
Происшествия
Актриса Нонна Гришаева рассказала, как Ефремов «медленно убивал себя»
Российская актриса Нонна Гришаева рассказала, что ее коллега Михаил Ефремов "медленно убивал себя" из-за проблем с алкоголем.
Газета.Ru 15:47
Происшествия
Во Франции предупредили об угрозе, исходящей от «чеченской общины»
Служба информации, разведки и стратегического анализа организованной преступности (SIRASCO) Центрального управления судебной полиции Франции предупредила об активизации в последние годы преступной деятельности "чеченской общины" в стране и появившихся в связи с этим угрозах, сообщает издание Parisien.
РИА Новости 03:35