Армия и оружие

Вести.RuВести.RuНАТО усилит ПРО и ПВО из-за российских ракет

НАТО решила усилить системы ПВО И ПРО для противостояния России. Об этом заявил глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг после первого дня консультаций министров организации.
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В Совфеде назвали «забавной» идею НАТО укрепить ПВО против новых ракет России

Взгляд.ру15:59

НАТО усилит оборону из-за российских ракет

РИА Новости13:33

Страны НАТО приняли пакет мер в ответ на усиление ядерного потенциала РФ

News.ru12:42

Ракеты России толкнули НАТО на кардинальный шаг

Российский Диалог14:08

НАТО согласовало меры в ответ на усиление ракетного потенциала России

RT на русском12:46

Министры обороны стран НАТО приняли пакет мер в ответ на усиление ядерного потенциала РФ

ТАСС12:45

Страны НАТО согласовали пакет мер против усиления ядерного потенциала России

Коммерсантъ13:10
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Здоровье

Названы самые распространенные виды рака у мужчин и женщин в России

На первом месте среди видов рака, наиболее распространенных у мужчин в России, рак легкого, трахеи и бронхов, рассказал главный онколог Минздрава РФ, руководитель Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии академик РАН Андрей Каприн.
Комсомольская правда 07:56
Здоровье

О пользе воды при отказе от курения заявил врач

Live24 00:55
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Шоу-бизнес

Бритни Спирс после смены имиджа помолодела на 15 лет

Публикация от Britney Spears (@ britneyspears) 15 Июн 2020 в 12:43 PDT Популярная американская певица Бритни Спирс решила кардинально изменить свой имидж и сделала себе рваную челку, которая заметно освежила ее образ.
Pravda.Ru вчера в 15:05
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Происшествия

Адвокат рассказал о похудении Ефремова после ДТП

После пьяного ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек, актер Михаил Ефремов чувствует себя очень плохо и похудел на шесть килограммов.
Lenta.ru 14:35
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Технологии

В Twitter появится функция записи голосовых сообщений

Сервис микроблогов Twitter анонсировал в среду появление функции записи голосовых сообщений.
ТАСС 14:34
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Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
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Происшествия

Внука экс-губернатора Ишаева госпитализировали после ДТП

Игоря Ишаева, внука экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, госпитализировали после ДТП, которое он спровоцировал в Москве, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав.
Известия 15:46
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Происшествия

Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова

Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
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Футбол

«Сельта» Смолова сыграла вничью с «Вальядолидом»

"Сельта" и "Вальядолид" сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата Испании.
Газета.Ru 15:30
Политика

Трамп продлил санкции против КНДР

Президент США Дональд Трамп продлил ещё на год санкции в отношении Северной Кореи. Об этом говорится на сайте Белого дома.
RT на русском 15:17
Политика

На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита

Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
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Политика

Горбачев опроверг существование плана о передаче Карелии Финляндии

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев опроверг информацию о том, что когда он возглавлял страну, СССР якобы был готов начать переговоры c Финляндией o передаче ей Карелии.
Известия 12:39
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Транспорт

Москвичам предложили работать с 6 утра

Заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов предложил начинать трудовой день в более широком временном интервале — с 6-7 утра и до полудня.
Мослента вчера в 07:59
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Политика

Bloomberg: ветеранов отправили на самоизоляцию перед парадом в Москве

Около 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которых пригласили на парад Победы на Красной площади, находятся на 14-дневной самоизоляции, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ 15:32
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Наука

Ученые раскрыли еще один механизм передачи коронавируса

РИА Новости 12:38
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Гаджеты

Процессоры AMD Ryzen 4000 для настольных PC могут задержаться

По этим данным, новые процессоры AMD Ryzen 4000 выйдут не ранее 2021 года.
Игромания.ру 06:48
Энергетика

Бензин в России рекордно подорожал

Бензин Аи-95 рекордно подорожал на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи 17 июня, свидетельствуют данные площадки.
Lenta.ru 10:24
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Энергетика

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости вчера в 02:26
1,6K
Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

РИА Новости 10:47
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Общество

МГИК опроверг данные об отказе членов УИК работать на голосовании

Мосгоризбирком опроверг информацию о массовом отказе членов участковых избирательных комиссий работать на голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
РИА Новости 15:23
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Экономика

«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью

Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 15:07
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Происшествия

В Туле восемь человек пострадали в ДТП

Восемь человек пострадали при столкновении автобуса с опорой железнодорожного моста в Туле, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 11:57
7
Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

РИА Новости вчера в 06:40
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Финансы

От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки

По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM вчера в 04:49
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Общество

Жара в Москве 17 июня побила 128-летний рекорд

Новый температурный рекорд установлен в Москве 17 июня, сообщает портал «Метеоновости».
Агентство Москва 09:41
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Авто

Tesla выпустила электромобиль с рекордным запасом хода

Первым автомобилем, запаса аккумулятора которого достаточно, чтобы проехать 647 километров, стал Model S. Инженеры бренда Tesla смогли увеличить этот показатель на 20%, в сравнении с предыдущей версий авто.
Car.ru вчера в 06:53
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Спорт

В Steam начался летний фестиваль игр

Cyber.sports.ru вчера в 14:17
Общество

Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
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Футбол

Киевское «Динамо» на классе вышло в финал Кубка Украины

Евро-футбол.ру 08:56
Общество

Минпросвещения России утвердило расписание ЕГЭ

Минпросвещения России совместно с Рособрнадзором утвердило расписание ЕГЭ, первый экзамен состоится 3 июля.
Известия 09:22
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Как работают Яндекс.Новости?
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