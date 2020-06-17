НАТО решила усилить системы ПВО И ПРО для противостояния России. Об этом заявил глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг после первого дня консультаций министров организации.

НАТО усилит ПРО и ПВО из-за российских ракет

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