Армия и оружие
Вести.RuНАТО усилит ПРО и ПВО из-за российских ракет
НАТО решила усилить системы ПВО И ПРО для противостояния России. Об этом заявил глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг после первого дня консультаций министров организации.
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Экономика
В России могут повысить НДФЛ для обеспеченных граждан
Речь идет о россиянах, чей годовой доход составляет более 3 млн рублей. Правительство думает о повышении для них ставки НДФЛ с 13% до 15%.
Газета.Ru 15:49
Путешествия
Ростуризм разработал инициативы развития экотуризма
Ростуризм сообщил о том, что завершилась разработка стратегических инициатив по развитию экологического туризма в Российской Федерации.
Countryscanner вчера в 14:12
Общество
В России предложили ввести новое пособие для родителей-одиночек
Матери и отцы, которые воспитывают детей в одиночку, должны получать дополнительное пособие из бюджета из-за непростой финансовой ситуации в семьях во время эпидемии коронавируса.
РБК 00:25
Политика
Путин попросил донастроить меры по поддержке россиян
Президент России Владимир Путин попросил правительство донастроить меры по поддержке экономики и граждан в случае выявления сбоев.
Lenta.ru вчера в 01:36
Общество
Попова сочла возможным возобновление очной работы школ с 1 сентября
«Достаточно высокая доля уверенности на сегодня есть о том, что в начале сентября наши замечательные школьники вернутся за парты», — сказала Попова.
РБК 16:06
Хоккей
Наиль Маганов: «Мы запустили проект восстановления стоимости компании»
В интервью «БИЗНЕС Online» в преддверии завтрашнего годового общего собрания акционеров гендиректор «Татнефти» рассказал о том, как нынешний кризис ускорил процесс перестройки компании, какие задачи стоят перед Азатом Бикмурзиным и что ждет мировой рынок нефти.
БИЗНЕС Online вчера в 01:00
Наука
В Швейцарии был разработан двигатель из 16 атомов
Мотор работает в том числе на электрической и тепловой энергиях.
Evo-rus.com 05:10
Здоровье
38 новых случаев коронавируса подтверждено в Амурской области
17 июня в Амурской области подтверждено 38 новых случаев COVID-2019: 12 - в Свободном, 11 - в Благовещенске, восемь - в Тамбовском районе, по два - в Тынде и Сковородинском районе, по одному - в Шимановске, Мазановском и Магдагачинском районах.
Телепорт 03:58
Гаджеты
Oppo выпустила смартфон A72 с мощным аккумулятором
Стоимость новинки составит 22 990 рублей. В России появился новый смартфон среднего класса Oppo A72 от компании Oppo.
Деловое.ТВ вчера в 12:08
Общество
На Кубе с 18 июня частично снимут карантинные ограничения
Российская газета вчера в 21:59
Экономика
«Ъ»: в России вырос спрос на товары низкого ценового сегмента
Директор по работе с ритейлерами "Nielsen Россия" Константин Локтев рассказал, что 24% опрошенных россиян говорят о влиянии пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений на доходы населения, 66% заметили повышение цен, а 30% стали чаще искать товары со скидкой.
Газета.Ru 15 июня в 23:29
Музыка
Группу Little Big заподозрили в плагиате у The Black Eyed Peas
Одна из пользовательниц TikTok сравнила композиции петербургской группы Little Big и американского хип-хоп-коллектива The Black Eyed Peas.
РЕН ТВ вчера в 07:16
Экономика
Экономист не исключил падения курса доллара на треть в 2021 году
По сути, ФРС напечатал $2,5 трлн, что рано или поздно скажется на инфляции.
REGNUM 09:34
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности. Ранее об этом сообщил спортивный агент Андрей Митьков в своем блоге.
Профиль вчера в 13:16
Космос
В нашей галактике может существовать 36 инопланетных цивилизаций
МИР 24 вчера в 02:13
Спорт
В Steam начался Летний фестиваль игр с бесплатными демоверсиями
На цифровой площадке Steam начался новый игровой фестиваль, в ходе которого пользователи могут сыграть в бесплатные демоверсии множества проектов, вышедших лишь недавно или только готовящихся к своему релизу.
Discover24 03:30
Гаджеты
AMD анонсировала продажи процессоров Ryzen 3000XT
Речь идет о моделях 9 3900XT, 7 3800XT и 5 3600XT, которые, по словам разработчика, поступят в продажу 7 июля текущего года.
Goroday.ru вчера в 19:03
Общество
В Сиэтле протестующие провозгласили автономию
Военное дело 15 июня в 03:07
Финансы
Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 4% к концу сентября
Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки Банка России на предстоящем 19 июня заседании совета директоров на 50 базисных пунктов, до 5% годовых.
ТАСС вчера в 03:41
Кино
DC проведет собственный Comic Con
Культуромания 02:34
Кино
Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда показали в мультфильме о Человеке-пауке
О сюжете сиквела известно немного, но в Сеть уже попадали утечки о том, что, возможно, в проекте будет показано камео трех разных версий дружелюбного соседа - Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда.
Российская газета вчера в 14:41
Политика
Bloomberg: ветеранов отправили на самоизоляцию перед парадом в Москве
Около 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которых пригласили на парад Победы на Красной площади, находятся на 14-дневной самоизоляции, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ 15:32
Политика
В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК 16:50
Гаджеты
Samsung запатентовала смартфон с шестью камерами
Компания Samsung зарегистрировала права на смартфон, который удивляет не столько количеством камер - их у него шесть штук, - сколько возможностью датчиков поворачиваться.
Вести.Ru 12:55
Путешествия
Отдых в Крыму стал слишком дорогим для россиян
Интерес российских туристов к отдыху внутри страны растет, однако не все готовы покупать туры в Крым.
Рамблер вчера в 06:33
Общество
В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса
Клинические исследования двух форм вакцины против вируса SARS-CoV-2 (возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19) начались в России сегодня, 17 июня, сообщает Министерство здравоохранения.
Коммерсантъ 05:12
Происшествия
Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс
Российская газета 10:29
Энергетика
PGNiG рассчитывает получить от «Газпрома» $1,5 млрд
Польская компания «ожидает возмещения «Газпромом» переплаты в пользу PGNiG в размере около $1,5 млрд».
RT на русском 15 июня в 09:34
Политика
США ввели санкции против супруги и сестры Асада
США ввели санкции против 14 человек, в том числе супруги президента Сирии Башара Асада Асмы Асад и его сестры Бушры Асад, а также 21 организации, говорится в сообщении на сайте минфина США.
РИА Новости 11:12