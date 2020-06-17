Армия и оружие

Вести.RuВести.RuНАТО усилит ПРО и ПВО из-за российских ракет

НАТО решила усилить системы ПВО И ПРО для противостояния России. Об этом заявил глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг после первого дня консультаций министров организации.
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Министры стран НАТО согласовали пакет мер в ответ на усиление ядерного потенциала России

Коммерсантъ16:30

В Совфеде назвали «забавной» идею НАТО укрепить ПВО против новых ракет России

Взгляд.ру15:59

Ракеты России толкнули НАТО на кардинальный шаг

Российский Диалог14:08

НАТО усилит оборону из-за российских ракет

РИА Новости13:33

НАТО согласовало меры в ответ на усиление ракетного потенциала России

RT на русском12:46

Министры обороны стран НАТО приняли пакет мер в ответ на усиление ядерного потенциала РФ

ТАСС12:45

Страны НАТО приняли пакет мер в ответ на усиление ядерного потенциала РФ

News.ru12:42
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Энергетика

Цена нефти Brent превысила $40 за баррель

Августовский фьючерс на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE подорожал на 0,61% до $40,02 за баррель впервые с 11 июня.
Газета.Ru вчера в 04:58
96
Наука

В России создадут новый метод превращения газа в спирт

Популярная механика 08:21
Армия и оружие

Пентагон создал стратегию обороны от России и Китая в космосе

Соединенные Штаты хотят помешать Китаю и России захватить контроль над космосом и будут обращаться за помощью к союзникам – об этом говорится в новой "Оборонно-космической стратегии", обнародованной Пентагоном в среду, 17 июня.
Газета.Ru 17:01
1
Происшествия

Внук экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП в центре Москвы

РБК 16:52
98
Общество

В России за сутки выявили 7843 случая заражения коронавирусом

За сутки в России выявили 7843 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:37
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал»

«Манчестер Сити» и «Арсенал» провели матч 28-го тура АПЛ. Для обеих команд эта встреча была первой после возобновления сезона.
LiveSport.ru 17:29
Политика

NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России

Президент США Дональд Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России.
Газета.Ru 16:41
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Общество

Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам

Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия 15:18
980
Общество

В Минздраве спрогнозировали снятие всех ограничений к февралю

Мурашко отметил, что передачу вируса может прервать появление иммунитета к вирусу более чем у 45% населения страны.
Православие и Мир 02:23
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Игры

Опубликованы 12 минут геймплея «ремейка» Fallout 3 на движке Fallout 4

REGNUM вчера в 20:37
3
Происшествия

Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс

У амфитеатра на Хохловской площади в центре столицы пара занялась сексом на глазах у прохожих, передает НТВ.
Газета.Ru 07:35
349
Энергетика

Цена бензина Аи-95 побила исторический максимум на бирже

Цена автомобильного бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с начала месяца выросла на 10%, до 56,7 тыс. руб. за тонну.
Коммерсантъ 09:28
2,9K
Общество

Попова: через месяц число заболевших коронавирусом достигнет минимума

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1», что число новых случаев заболевания коронавирусом в России может дойти до минимума за месяц.
RT на русском 15:47
165
Здоровье

Власти Москвы объяснили необходимость носить маски здоровым людям

Столичные власти объяснили необходимость здоровым людям носить маски в общественных местах и проиллюстрировали это инфографикой.
Lenta.ru 07:15
31
Общество

В Сиэтле протестующие провозгласили автономию

Военное дело 15 июня в 03:07
345
Наука

Бельгийские врачи нашли способ предотвратить рак толстого кишечника

Сайт интересных новостей 14:53
4
Политика

Bloomberg: ветеранов отправили на самоизоляцию перед парадом в Москве

Около 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которых пригласили на парад Победы на Красной площади, находятся на 14-дневной самоизоляции, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ 15:32
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Кино

Вышел трейлер зомби-хоррора «Поезд в Пусан 2»

Сеул, 16 июня 2020, 14:44 — REGNUM Трейлер хоррора режиссера из Южной Кореи Ён Сан Хо «Поезд в Пусан 2», из которого становится ясно название нового фильма, опубликовали в YouTube.
REGNUM вчера в 07:44
4
Политика

МИД РФ о санкциях: США снова воюют с мирными сирийцами

Москва, 17 июня 2020, 18:59 — REGNUM Новыми санкциями Вашингтон наказывает не власти Сирии, а рядовых граждан, сообщила 17 июня журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
REGNUM 11:59
444
Происшествия

Россиянин обвинил майора МВД в пьяной езде и был схвачен спецназом

В городе Куйбышев Новосибирской области спецназом схвачен россиянин Ваграм Газарян, который ранее обвинил майора МВД в пьяной езде.
Lenta.ru 13:25
4
Спорт

Украинские футбольные фанаты поддержали полицейского, убившего Флойда

Украинские футбольные фанаты во время матча Кубка Украины вывесили баннер в поддержку полицейского Дерека Шовина, обвиненного в убийстве Джорджа Флойда.
РИА Новости 10:22
Происшествия

Опубликовано видео ссоры историка Соколова с убитой аспиранткой

В Сети появилась видеозапись, сделанная историком Олегом Соколовым незадолго до убийства аспирантки Анастасии Ещенко.
НТВ 15 июня в 14:52
567
Шоу-бизнес

Покупки покойной жены до смерти показал Андрей Норкин

Вполне вероятно, изделия покупали в том числе для приготовления еды. О смерти жены телеведущего стало известно четвертого июня.
Evo-rus.com 03:29
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Армия и оружие

На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих

Около 20 индийских военнослужащих погибли в результате конфликта на границе Индии и Китая. Об этом сообщает телеканал NDTV.
Известия вчера в 20:11
647
Авто

Tesla выпустила электромобиль с запасом хода более 640 км

Отмечается, что новинка стала первым в мире серийным электромобилем с запасом хода более чем 400 миль (643 км).
Известия вчера в 07:35
91
Энергетика

Многомиллиардную закупку «Газпрома» потребовали проверить

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступило два обращения с требованием проверить многомиллиардную закупку «Газпрома», сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.
Lenta.ru 14:04
27
Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
3,6K
Общество

В Москве умерли ещё 49 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались 49 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 17:24
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Футбол

«Наполи» обыграл «Ювентус» в финале Кубка Италии

Российская газета 17:23
Политика

В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель

RT на русском вчера в 15:16
1,8K
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