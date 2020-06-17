Министры обороны согласовали сбалансированный пакет мер в ответ на обширный и растущий арсенал ракет с ядерным потенциалом России. Мы не будем зеркально отражать Россию и не хотим новой гонки вооружений, но мы сохраним наше сдерживание и оборону сильными.

Министры обороны стран НАТО обсудили расширение Россией своего ракетного потенциала и последствия этого для безопасности альянса, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе генсек Йенс Столтенберг. Двухдневная встреча глав минобороны стран — участниц НАТО проходит в режиме видеоконференции.

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