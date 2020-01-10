Политика

Вести.RuВести.RuНАТО верит, что Иран мог сбить украинский Boeing

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он попросил власти Ирана в полной мере содействовать расследованию обстоятельств крушения украинского авиалайнера.
Читать в источнике
Комментировать84

Подробнее о событии

НАТО верит данным партнеров о возможном поражении украинского Boeing ракетой

ТАСС12:30

НАТО допустило попадание иранской ракеты в украинский самолет

РБК11:40

В НАТО поверили в версию о сбитом Ираном украинском самолете

Lenta.ru10:57

В НАТО прокомментировали версию о попадании ракеты в Boeing в Иране

RT на русском11:03

Столтенберг призвал Иран содействовать в расследовании крушения украинского самолета

Коммерсантъ10:59

Столтенберг не исключил версию о попадании ракеты в Boeing в Иране

РИА Новости11:25

Столтенберг заявил о доверии разведданным о попадании иранской ракеты в «Боинг»

Интерфакс10:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 15:32, Ашберн
Шоу-бизнес

Фигуристка Ирина Слуцкая впервые показала новорождённую дочь

Life.ru 12:40
Единоборства

Боец MMA из США: многим американцам нравится Путин

Газета.Ru 12:50
Общество

Меган Маркл и принц Гарри решили стать финансово независимыми

Супружеская пара сообщила на своей странице в соцсети Instagram, что решила сложить с себя полномочия старших членов британской королевской семьи и добиться финансовой независимости.
RuNews24.ru 08 января в 16:51
Кино

Сиквел «Доктора Стрэнджа» остался без режиссёра

Киноафиша России 04:21
Политика

Парламент Абхазии призывает президента уйти в отставку

Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента страны Рауля Хаджимбы.
Inc-news.ru 00:41
Кино

Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей

Российский фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей, следует из данных портала Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
REGNUM 07:34
Политика

СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране

Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране: попадание ракеты и теракт.
RT на русском 13:00
Армия и оружие

Трамп заявил, что Иран готовил атаки на четыре посольства США

У Ирана были запланированы нападения на четыре американских посольства к моменту операции Вашингтона по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.
Коммерсантъ 15:07
Общество

Раскрыт секрет кардигана Путина

Lenta.ru 03:31
Технологии

Правозащитники обратились к Google из-за предустановленных приложений

Международные правозащитные организации обратились к главе Google с требованием об изменении политики предустановленного программного обеспечения на ряде устройств.
Москва 24 07:52
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
РБК 04:11
Происшествия

Автобус с детьми попал в серьёзное ДТП в Пермском крае

По сообщению регионального ГУ МВД, участниками ДТП стали фура, автобус и несколько легковых автомобилей.
RT на русском 08:54
Политика

Экс-депутата Рады возмутили «людоедские» консервы на Украине

Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко возмутился продажей в стране продуктов питания с провокационными названиями, которые разжигают ненависть к жителям Донбасса.
РИА Новости 11:26
Происшествия

В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы

В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
РИА Новости 07:02
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета вчера в 07:49
Политика

Главы МИД всех стран ЕС призвали США и Иран к сдержанности

Главы министерств иностранных дел 28 государств-членов Евросоюза выступили за деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке, призвав США и Иран к сдержанности.
РЕН ТВ 14:20
Общество

Вдова пилота Boeing рассказала о плохих знаках перед авиакатастрофой

Суть событий 15:10
Наука

Продолжительность жизни червя–нематоды увеличили в 5 раз

МедиаПоток вчера в 11:17
Происшествия

В подмосковной Кубинке неизвестные расстреляли мужчину и скрылись

В городе Кубинке Московской области неизвестные выстрелили в мужчину из огнестрельного оружия и скрылись, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по региону.
Life.ru 14:41
Общество

В Минпросвещения предложили писать слово «ветеран» с заглавной буквы

Как рассказали в министерстве, ученик школы №51 предложил на законодательном уровне закрепить написание слова "ветеран" в словосочетании "Ветеран Великой Отечественной войны" с большой буквы.
РИА Новости 08:45
Происшествия

Скончался бывший солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов

Известия 06:31
Армия и оружие

Апгрейд машины боевой: морпехи получат обновленную бронетехнику

Известия вчера в 16:01
Общество

В Екатеринбурге нашли авторов таблички «Улица разбитых фонарей»

REGNUM 02:15
Политика

Премьер Канады: украинский Boeing сбила иранская ракета

РИА Новости вчера в 15:11
Здоровье

Кардиолог перечислил продукты, провоцирующие рак и болезни сердца

Известный египетский врач-кардиолог Джамал Шаабан выделил и назвал продукты, способные вызывать рак и болезни сердца, об этом сообщает издание The Times Hub.
Ugpressa.ru 12:44
Экономика

Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

Ведомости вчера в 14:46
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Газета.Ru 13:28
Общество

Крупнейшая в мире пресноводная рыба признана полностью вымершей

Ученые признали полностью вымершим видом китайского веслоноса, который был известен как самая крупная пресноводная рыба на планете, сообщает Газета.ru.
РИАМО 04:04
Шоу-бизнес

От блога Заворотнюк массово отписываются пользователи

Позже близкие актрисы решили создать аккаунт в социальных сетях.
Kleo.ru 04:39
Происшествия

В Иране назвали причину задержки вылета разбившегося Boeing

РИА Новости 08:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное