Политика
Вести.RuНАТО верит, что Иран мог сбить украинский Boeing
Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он попросил власти Ирана в полной мере содействовать расследованию обстоятельств крушения украинского авиалайнера.
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Общество
Меган Маркл и принц Гарри решили стать финансово независимыми
Супружеская пара сообщила на своей странице в соцсети Instagram, что решила сложить с себя полномочия старших членов британской королевской семьи и добиться финансовой независимости.
Кино
Сиквел «Доктора Стрэнджа» остался без режиссёра
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Парламент Абхазии призывает президента уйти в отставку
Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента страны Рауля Хаджимбы.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей
Российский фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей, следует из данных портала Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
Политика
СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране
Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране: попадание ракеты и теракт.
Армия и оружие
Трамп заявил, что Иран готовил атаки на четыре посольства США
У Ирана были запланированы нападения на четыре американских посольства к моменту операции Вашингтона по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.
Общество
Раскрыт секрет кардигана Путина
Технологии
Правозащитники обратились к Google из-за предустановленных приложений
Международные правозащитные организации обратились к главе Google с требованием об изменении политики предустановленного программного обеспечения на ряде устройств.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
Происшествия
Автобус с детьми попал в серьёзное ДТП в Пермском крае
По сообщению регионального ГУ МВД, участниками ДТП стали фура, автобус и несколько легковых автомобилей.
Политика
Экс-депутата Рады возмутили «людоедские» консервы на Украине
Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко возмутился продажей в стране продуктов питания с провокационными названиями, которые разжигают ненависть к жителям Донбасса.
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Политика
Главы МИД всех стран ЕС призвали США и Иран к сдержанности
Главы министерств иностранных дел 28 государств-членов Евросоюза выступили за деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке, призвав США и Иран к сдержанности.
Наука
Продолжительность жизни червя–нематоды увеличили в 5 раз
Происшествия
В подмосковной Кубинке неизвестные расстреляли мужчину и скрылись
В городе Кубинке Московской области неизвестные выстрелили в мужчину из огнестрельного оружия и скрылись, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по региону.
Общество
В Минпросвещения предложили писать слово «ветеран» с заглавной буквы
Как рассказали в министерстве, ученик школы №51 предложил на законодательном уровне закрепить написание слова "ветеран" в словосочетании "Ветеран Великой Отечественной войны" с большой буквы.
Армия и оружие
Апгрейд машины боевой: морпехи получат обновленную бронетехнику
Политика
Премьер Канады: украинский Boeing сбила иранская ракета
Здоровье
Кардиолог перечислил продукты, провоцирующие рак и болезни сердца
Известный египетский врач-кардиолог Джамал Шаабан выделил и назвал продукты, способные вызывать рак и болезни сердца, об этом сообщает издание The Times Hub.
Экономика
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Общество
Крупнейшая в мире пресноводная рыба признана полностью вымершей
Ученые признали полностью вымершим видом китайского веслоноса, который был известен как самая крупная пресноводная рыба на планете, сообщает Газета.ru.
Шоу-бизнес
От блога Заворотнюк массово отписываются пользователи
Позже близкие актрисы решили создать аккаунт в социальных сетях.