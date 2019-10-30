с чего всё началось

НАТО выбрало кодовое обозначение для российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщает Scramble Magazine. Как отмечается, в альянсе придумали для российского самолета название Felon ("преступник").

Общество Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.

Политика В США усомнились в возможности остановить «Северный поток-2» Джон Салливан, выдвинутый Дональдом Трампом в качестве кандидата на пост посла США в России, считает, что с завершением строительства «Северного потока-2» Россия получит серьезный рычаг давления, и данный проект уже вряд ли можно остановить.

Транспорт Опубликовано расписание поездов через Крымский мост В интернете опубликовано расписание первых поездов, которые начнут курсировать между материком и полуостровом в декабре 2019 года.

Баскетбол Карри сломал руку в матче против «Финикса» Защитник клуба НБА "Голден Стэйт" Стефен Карри получил перелом левой руки в матче регулярного чемпионата с "Финиксом", сообщается на официальном сайте "Уорриорз".

Политика Зеленский анонсировал начало разведения сил в Петровском Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что 4 ноября украинские силовики и ополченцы должны начать разведение сил в Петровском в Донбассе.

Авто Пикап Jeep Gladiator стал 1000-сильным Цены на Jeep Gladiator могут легко превысить 50 тыс. долларов, но это ничто по сравнению с базовой ценой Maximus в 225 тыс. долларов.

Политика Глава офиса Зеленского заявил об усталости президента от критики Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива и очень болезненно воспринимает критику в сторону своей команды, сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.

Здоровье Онколог заявил, что победить рак невозможно Даже если человек в результате все равно погибнет от рака, позади у него будут 20-30 лет полноценной жизни, что уже — победа, убежден специалист.

Армия и оружие Загоризонтные РЛС «Подсолнух» развернули на трех направлениях «Подсолнух» относится к числу так называемых загоризонтных РЛС с поверхностной волной – позволяющих обнаруживать сотни объектов на расстоянии в тысячи километров, то есть находящихся за радиогоризонтом.

Общество Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.

Единоборства Ковалев и Альварес провели дуэль взглядов Чемпион мира в полутяжелой весовой категории по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Сергей Ковалев провел дуэль взглядов с мексиканцем Саулем Альваресом - обладателем поясов трех организаций.

Общество Минобороны назвало видео «издевательств» в Забайкалье провокацией Министерство обороны прокомментировало публикацию в СМИ видеозаписи, на которой якобы зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.

Политика Путин прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2» Президент России Владимир Путин приветствовал решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Политика Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в G7 Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах G7, сообщается на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.

Кино HBO отказался от приквела «Игры престолов» Телеканал HBO отказался от создания приквела популярного сериала "Игра престолов", в котором одну из главных ролей должна была сыграть австралийская актриса Наоми Уоттс.

Экономика Минтранс подготовил расчеты по компенсациям авиакомпаниям по Грузии Минтранс РФ подготовил расчеты по компенсациям авиакомпаниям из-за приостановки полетов в Грузию и готов доложить в правительство, окончательного решения по выплатам пока нет, сообщил журналистам замминистра транспорта Александр Юрчик в кулуарах международного авиационного форума "Крылья будущего".