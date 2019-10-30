Армия и оружие
Газета.RuНАТО выбрало кодовое обозначение для Су-57
НАТО выбрало кодовое обозначение для российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщает Scramble Magazine. Как отмечается, в альянсе придумали для российского самолета название Felon ("преступник").
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Политика
Путин не исключил ужесточения наказания за ошибки врачей
Президент Владимир Путин не исключил ужесточения наказания для медиков за допускаемые ими ошибки.
Общество
Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры
Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
Политика
В США усомнились в возможности остановить «Северный поток-2»
Джон Салливан, выдвинутый Дональдом Трампом в качестве кандидата на пост посла США в России, считает, что с завершением строительства «Северного потока-2» Россия получит серьезный рычаг давления, и данный проект уже вряд ли можно остановить.
Транспорт
Опубликовано расписание поездов через Крымский мост
В интернете опубликовано расписание первых поездов, которые начнут курсировать между материком и полуостровом в декабре 2019 года.
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли воссоединилась с детьми на Канарах
Анджелина Джоли даже по пути в супермаркет выглядит так же роскошно, как и на красной дорожке.
Баскетбол
Карри сломал руку в матче против «Финикса»
Защитник клуба НБА "Голден Стэйт" Стефен Карри получил перелом левой руки в матче регулярного чемпионата с "Финиксом", сообщается на официальном сайте "Уорриорз".
Общество
Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году
Согласно документу, самое большое повышение тарифов ждет Чеченскую республику.
Политика
Экс-сенатор от Хабаровского края Виктор Озеров ушёл в «Росполитику»
Бывший сенатор от Хабаровского края Виктор Озеров, оставив Совет Федерации, перешёл на работу в фонд «Росполитика», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Политика
Зеленский анонсировал начало разведения сил в Петровском
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что 4 ноября украинские силовики и ополченцы должны начать разведение сил в Петровском в Донбассе.
Авто
Пикап Jeep Gladiator стал 1000-сильным
Цены на Jeep Gladiator могут легко превысить 50 тыс. долларов, но это ничто по сравнению с базовой ценой Maximus в 225 тыс. долларов.
Происшествия
СК проверяет видео, на котором в детсаду в Ярославле избивают ребенка
Политика
Столтенберг призвал Киев внедрить рекомендации по закону об образовании
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Украину внедрить все рекомендации Венецианской комиссии относительно прав национальных меньшинств в закон «Об образовании».
Хоккей
Омский «Авангард» расторг контракт с Никитой Щербаком
Омский хоккейный клуб «Авангард» официально заявил о расторжении контракта с нападающим Никитой Щербаком.
Происшествия
Солдат-срочник найден повешенным в воинской части под Калугой
В воинской части в Козельске, Калужская область, солдата-срочника обнаружили повешенным на ремне в кабинете командира части.
Политика
Глава офиса Зеленского заявил об усталости президента от критики
Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива и очень болезненно воспринимает критику в сторону своей команды, сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
Здоровье
Онколог заявил, что победить рак невозможно
Даже если человек в результате все равно погибнет от рака, позади у него будут 20-30 лет полноценной жизни, что уже — победа, убежден специалист.
Армия и оружие
Загоризонтные РЛС «Подсолнух» развернули на трех направлениях
«Подсолнух» относится к числу так называемых загоризонтных РЛС с поверхностной волной – позволяющих обнаруживать сотни объектов на расстоянии в тысячи километров, то есть находящихся за радиогоризонтом.
Общество
Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября
В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова уходит из «Уральских пельменей»
Происшествия
Мать девочки, погибшей в бассейне в Турции, обвинили в ее смерти
Полиция Турции решила включить в список обвиняемых по делу утонувшей 12-летний Алисы из России ее мать Наталью.
Единоборства
Ковалев и Альварес провели дуэль взглядов
Чемпион мира в полутяжелой весовой категории по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Сергей Ковалев провел дуэль взглядов с мексиканцем Саулем Альваресом - обладателем поясов трех организаций.
Общество
Минобороны назвало видео «издевательств» в Забайкалье провокацией
Министерство обороны прокомментировало публикацию в СМИ видеозаписи, на которой якобы зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
Политика
Путин прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»
Президент России Владимир Путин приветствовал решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Здоровье
Ученые назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин
Политика
Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в G7
Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах G7, сообщается на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.
Кино
HBO отказался от приквела «Игры престолов»
Телеканал HBO отказался от создания приквела популярного сериала "Игра престолов", в котором одну из главных ролей должна была сыграть австралийская актриса Наоми Уоттс.
Экономика
Минтранс подготовил расчеты по компенсациям авиакомпаниям по Грузии
Минтранс РФ подготовил расчеты по компенсациям авиакомпаниям из-за приостановки полетов в Грузию и готов доложить в правительство, окончательного решения по выплатам пока нет, сообщил журналистам замминистра транспорта Александр Юрчик в кулуарах международного авиационного форума "Крылья будущего".
Политика
НАТО не намерено учитывать мнение России о вступлении Украины в альянс
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия «не имеет голоса» в вопросе вступления Украины в Североатлантический альянс.
Происшествия
СКР возбудил дело о геноциде воспитанников Ейского детдома в 1942 году
СКР, изучив рассекреченные Федеральной службы безопасности в начале месяца архивные документы об убийстве в октябре 1942 года воспитанников Ейского детдома, возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ ( Геноцид ).