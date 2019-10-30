Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuНАТО выбрало кодовое обозначение для Су-57

НАТО выбрало кодовое обозначение для российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщает Scramble Magazine. Как отмечается, в альянсе придумали для российского самолета название Felon ("преступник").
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НАТО присвоила российскому истребителю Су-57 кодовое обозначение Felon («преступник»), сообщает журнал Scramble Magazine на своей странице
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РБК01:49

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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 07:01, Вашингтон
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