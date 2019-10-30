с чего всё началось

НАТО выбрало кодовое обозначение для российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщает Scramble Magazine. Как отмечается, в альянсе придумали для российского самолета название Felon ("преступник").

Политика Опубликована характеристика КГБ на Путина Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на нынешнего президента Владимира Путина, который с 1975 года служил в ведомстве.

Происшествия СК предупредил о новом виде телефонного мошенничества Следственный комитет РФ предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками госструктур, в том числе и следователями.

Общество Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей Жители России в возрасте от 24 до 45 лет считают "достойной" пенсию в 40 тыс. руб. Такой результат показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, сообщает "Коммерсантъ".

Шоу-бизнес Рики Мартин стал отцом в четвертый раз У певца уже есть трое детей: в 2008-м он стал отцом двух близнецов Маттео и Валентино, а в декабре 2018 года у Рики Мартина и Джвана Юзефа родилась дочь Люсия.

Политика Полиция Украины усилила патрулирование в Золотом Патрули полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины в усиленном порядке работают в районе Золотого в Донбассе, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Общество Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.

Армия и оружие В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок В середине сентября шведские СМИ сообщили, что в 2014 году ВМС королевства в рамках масштабной операции по поиску иностранной субмарины на юге Стокгольмского архипелага перепутали метеорологический буй с российской подлодкой.

Происшествия В пермский офис «Мемориала» пришли с обысками В офис пермского отделения "Мемориал" и домой к руководителю отделения Роберту Латыпову пришли с обысками, сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Происшествия В Ростовской области полицейский ранил подростка При преследовании автомобиля сотрудники полиции ранили 12-летнего подростка, сообщает официальный сайт УМВД по Ростовской области.

Общество Утвержден рост тарифов ЖКХ в России В Москве во втором полугодии 2020 года плата за услуги ЖКХ вырастет в среднем на пять процентов, следует из распоряжения премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Спорт Ubisoft планирует добавить кроссплей в свои игры Ubisoft не сообщила о сроках и списке игр, которых коснется новая функция. Другие компании уже начали добавлять кроссплей в свои проекты.