Армия и оружие
Газета.RuНАТО выбрало кодовое обозначение для Су-57
НАТО выбрало кодовое обозначение для российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщает Scramble Magazine. Как отмечается, в альянсе придумали для российского самолета название Felon ("преступник").
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Общество
«Роскосмос» запланировал осуществить пуск еще 29 ракет до конца года
Еще 29 пусков ракет космического назначения будет осуществлено до конца года.
Политика
Опубликована характеристика КГБ на Путина
Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на нынешнего президента Владимира Путина, который с 1975 года служил в ведомстве.
Происшествия
СК предупредил о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет РФ предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками госструктур, в том числе и следователями.
Общество
Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей
Жители России в возрасте от 24 до 45 лет считают "достойной" пенсию в 40 тыс. руб. Такой результат показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, сообщает "Коммерсантъ".
Происшествия
Директора Физического института РАН отпустили под подписку о невыезде
Следователи отпустили директора Физического института (ФИАН) РАН Николая Колачевского под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Рики Мартин стал отцом в четвертый раз
У певца уже есть трое детей: в 2008-м он стал отцом двух близнецов Маттео и Валентино, а в декабре 2018 года у Рики Мартина и Джвана Юзефа родилась дочь Люсия.
Гаджеты
AMD убеждена, что переход на 5-нм техпроцесс обернётся для неё выгодой
В следующем году экспансия 7-нм продуктов позволит перекрывать постоянные издержки с ещё большим запасом, поэтому выгода от использования передовой литографии только увеличится.
Политика
Полиция Украины усилила патрулирование в Золотом
Патрули полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины в усиленном порядке работают в районе Золотого в Донбассе, сообщает пресс-служба Нацполиции.
Общество
Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября
В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
Армия и оружие
В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок
В середине сентября шведские СМИ сообщили, что в 2014 году ВМС королевства в рамках масштабной операции по поиску иностранной субмарины на юге Стокгольмского архипелага перепутали метеорологический буй с российской подлодкой.
Экономика
«Силовые машины» Алексея Мордашова подают в суд на Вьетнам
«Силовые машины» получили контракт на строительство теплостанции во Вьетнаме еще в 2014 году. Сумма контракта почти миллиард долларов.
Происшествия
В пермский офис «Мемориала» пришли с обысками
В офис пермского отделения "Мемориал" и домой к руководителю отделения Роберту Латыпову пришли с обысками, сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
Политика
Пранкеры заставили депутата Рады извиниться за секс-скандал
Как отмечается, Яременко заставил извиниться хакер известный под ником "Джокер".
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Происшествия
В Ростовской области полицейский ранил подростка
При преследовании автомобиля сотрудники полиции ранили 12-летнего подростка, сообщает официальный сайт УМВД по Ростовской области.
Происшествия
В Волгограде мужчину задержали по подозрению в убийстве жены и тёщи
В Волгограде обнаружили обезглавленные тела двух женщин, по подозрению в убийстве задержали мужа одной из них, находившегося в нетрезвом состоянии.
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Общество
Видео «издевательств» над стрелком из военной части оказалось фейком
Издание Lenta.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах опубликовало видео, на котором, предположительно, сослуживцы издеваются над Рамилем Шамсутдиновым.
Общество
Утвержден рост тарифов ЖКХ в России
В Москве во втором полугодии 2020 года плата за услуги ЖКХ вырастет в среднем на пять процентов, следует из распоряжения премьер-министра России Дмитрия Медведева.
Спорт
Ubisoft планирует добавить кроссплей в свои игры
Ubisoft не сообщила о сроках и списке игр, которых коснется новая функция. Другие компании уже начали добавлять кроссплей в свои проекты.
Футбол
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка английской лиги
Завершилась жеребьевка четвертьфинальной стадии Кубка английской лиги.
Армия и оружие
Российские подлодки могут стрелять только с запада на восток
Российские подлодки в Архангельской области могут стрелять только с запада на восток.
Гаджеты
Apple купила бренд AirTag у компании из Зеленограда
Группа компаний ISBC, зарегистрированная в Зеленограде, продала бренд AirTag. Под ним выпускались гаджеты с RFID-метками.
Футбол
Пике о трансфере Неймара: игроки не требовали у клуба купить его
Защитник "Барселоны" отметил, что в клубе не отрицают, что в будущем Неймар все же вернется в команду.
Общество
Вдова Кобзона банкротит бизнесмена, который брал в долг у ее мужа
Футбол
Евсеев покинул поле до окончания матча ЦСКА – «Уфа»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев ушел в раздевалку до окончания матча 1/8 финала Кубка России против московского ЦСКА (0:1). В добавленное время нападающий уфимской команды Ловро Бизяк выходил один на один, но не сумел обыграть Игоря Помазуна.
Общество
Счетная палата обнаружила вывод средств на поддержку кино в офшоры
Система государственной поддержки отечественного кино является непрозрачной, из-за этого субсидии на создание фильмов уходят в офшорные компании, говорится в бюллетене Счетной палаты.
Политика
В Киеве отреагировали на встречу Земана с крымскими татарами
Украинское посольство в Чехии назвало провокацией встречу президента Чехии Милоша Земана с крымскими татарами.
Транспорт
Мэрия Москвы заказала новую транспортную стратегию города
Происшествия
Пятилетний ребенок скончался в детском саду в Коми
В детском саду города Ухта (республика Коми) умер пятилетний ребенок.