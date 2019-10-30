Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuНАТО выбрало кодовое обозначение для Су-57

НАТО выбрало кодовое обозначение для российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщает Scramble Magazine. Как отмечается, в альянсе придумали для российского самолета название Felon ("преступник").
Читать в источнике
Комментировать24
с чего всё началось
НАТО присвоила российскому истребителю Су-57 кодовое обозначение Felon («преступник»), сообщает журнал Scramble Magazine на своей странице
 в Facebook.
РБК01:49

Подробнее о событии

Истребитель Су-57 по классификации НАТО получил название «Уголовник»

Актуальные Новостивчера в 10:55

СМИ назвали российский Су-57 «опасным преступником» для НАТО

Московский Комсомолецвчера в 14:29

«Преступник». В НАТО дали кодовое имя российскому истребителю Су-57

REGNUMвчера в 14:08

СМИ назвали кодовое обозначение НАТО для Су-57

РИА Новостивчера в 20:43

НАТО обозначил Су-57 кодовым словом «Уголовник»

Pravda.Ruвчера в 09:20

НАТО присвоило российскому истребителю Су-57 имя «Уголовник»

News.ruвчера в 08:57

НАТО присвоил Су-57 код «Уголовник»

Lenta.ruвчера в 08:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 05:30, Ашберн
Общество

«Роскосмос» запланировал осуществить пуск еще 29 ракет до конца года

Еще 29 пусков ракет космического назначения будет осуществлено до конца года.
Известия 05:01
Политика

Опубликована характеристика КГБ на Путина

Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на нынешнего президента Владимира Путина, который с 1975 года служил в ведомстве.
Газета.Ru 03:19
Происшествия

СК предупредил о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет РФ предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками госструктур, в том числе и следователями.
BFM.ru вчера в 12:50
Общество

Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей

Жители России в возрасте от 24 до 45 лет считают "достойной" пенсию в 40 тыс. руб. Такой результат показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 07:22
Происшествия

Директора Физического института РАН отпустили под подписку о невыезде

Следователи отпустили директора Физического института (ФИАН) РАН Николая Колачевского под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.
РБК 05:25
Шоу-бизнес

Рики Мартин стал отцом в четвертый раз

У певца уже есть трое детей: в 2008-м он стал отцом двух близнецов Маттео и Валентино, а в декабре 2018 года у Рики Мартина и Джвана Юзефа родилась дочь Люсия.
ОК! 29 октября в 21:56
Гаджеты

AMD убеждена, что переход на 5-нм техпроцесс обернётся для неё выгодой

В следующем году экспансия 7-нм продуктов позволит перекрывать постоянные издержки с ещё большим запасом, поэтому выгода от использования передовой литографии только увеличится.
3DNews вчера в 06:24
Политика

Полиция Украины усилила патрулирование в Золотом

Патрули полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины в усиленном порядке работают в районе Золотого в Донбассе, сообщает пресс-служба Нацполиции.
RT на русском 04:48
Общество

Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября

В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
Армия и оружие

В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок

В середине сентября шведские СМИ сообщили, что в 2014 году ВМС королевства в рамках масштабной операции по поиску иностранной субмарины на юге Стокгольмского архипелага перепутали метеорологический буй с российской подлодкой.
РИА Новости вчера в 19:44
Экономика

«Силовые машины» Алексея Мордашова подают в суд на Вьетнам

«Силовые машины» получили контракт на строительство теплостанции во Вьетнаме еще в 2014 году. Сумма контракта почти миллиард долларов.
BFM.ru вчера в 20:18
Происшествия

В пермский офис «Мемориала» пришли с обысками

В офис пермского отделения "Мемориал" и домой к руководителю отделения Роберту Латыпову пришли с обысками, сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
Интерфакс 05:04
Политика

Пранкеры заставили депутата Рады извиниться за секс-скандал

Как отмечается, Яременко заставил извиниться хакер известный под ником "Джокер".
Газета.Ru 04:06
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° вчера в 06:20
Происшествия

В Ростовской области полицейский ранил подростка

При преследовании автомобиля сотрудники полиции ранили 12-летнего подростка, сообщает официальный сайт УМВД по Ростовской области.
РБК 04:58
Происшествия

В Волгограде мужчину задержали по подозрению в убийстве жены и тёщи

В Волгограде обнаружили обезглавленные тела двух женщин, по подозрению в убийстве задержали мужа одной из них, находившегося в нетрезвом состоянии.
RT на русском 05:08
Происшествия

Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

Lenta.ru 29 октября в 16:05
Общество

Видео «издевательств» над стрелком из военной части оказалось фейком

Издание Lenta.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах опубликовало видео, на котором, предположительно, сослуживцы издеваются над Рамилем Шамсутдиновым.
РБК 05:13
Общество

Утвержден рост тарифов ЖКХ в России

В Москве во втором полугодии 2020 года плата за услуги ЖКХ вырастет в среднем на пять процентов, следует из распоряжения премьер-министра России Дмитрия Медведева.
Lenta.ru вчера в 10:19
Спорт

Ubisoft планирует добавить кроссплей в свои игры

Ubisoft не сообщила о сроках и списке игр, которых коснется новая функция. Другие компании уже начали добавлять кроссплей в свои проекты.
CyberSport.ru 04:05
Футбол

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка английской лиги

Завершилась жеребьевка четвертьфинальной стадии Кубка английской лиги.
Sport24.ru 04:56
Армия и оружие

Российские подлодки могут стрелять только с запада на восток

Российские подлодки в Архангельской области могут стрелять только с запада на восток.
URA.Ru вчера в 21:57
Гаджеты

Apple купила бренд AirTag у компании из Зеленограда

Группа компаний ISBC, зарегистрированная в Зеленограде, продала бренд AirTag. Под ним выпускались гаджеты с RFID-метками.
Коммерсантъ 01:59
Футбол

Пике о трансфере Неймара: игроки не требовали у клуба купить его

Защитник "Барселоны" отметил, что в клубе не отрицают, что в будущем Неймар все же вернется в команду.
Газета.Ru 04:36
Общество

Вдова Кобзона банкротит бизнесмена, который брал в долг у ее мужа

РЕН ТВ вчера в 21:05
Футбол

Евсеев покинул поле до окончания матча ЦСКА – «Уфа»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев ушел в раздевалку до окончания матча 1/8 финала Кубка России против московского ЦСКА (0:1). В добавленное время нападающий уфимской команды Ловро Бизяк выходил один на один, но не сумел обыграть Игоря Помазуна.
Горобзор.ру вчера в 14:08
Общество

Счетная палата обнаружила вывод средств на поддержку кино в офшоры

Система государственной поддержки отечественного кино является непрозрачной, из-за этого субсидии на создание фильмов уходят в офшорные компании, говорится в бюллетене Счетной палаты.
Ведомости 01:32
Политика

В Киеве отреагировали на встречу Земана с крымскими татарами

Украинское посольство в Чехии назвало провокацией встречу президента Чехии Милоша Земана с крымскими татарами.
Известия 05:23
Транспорт

Мэрия Москвы заказала новую транспортную стратегию города

Ведомости вчера в 17:36
Происшествия

Пятилетний ребенок скончался в детском саду в Коми

В детском саду города Ухта (республика Коми) умер пятилетний ребенок.
Известия вчера в 16:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Су-57
Истребитель
Российский многофункциональный истребитель
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное