С точки зрения НАТО, российское предложения просто лишено основания, поскольку все члены альянса убеждены, что 9М729, SSC-8 в натовской классификации, нарушает Договор о РСМД, а Россия уже развернула эти ракеты.

с чего всё началось

НАТО не видит смысла в моратории на размещение ракет средней дальности, которые раньше ограничивал договор. Как пояснила в беседе с газетой «Коммерсант» экс-заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер, в альянсе считают, что Россия уже развернула этот тип вооружения на своей территории.

НАТО выступило против моратория на размещение ракет средней дальности

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