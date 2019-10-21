Политика
Телеканал 360°НАТО выступило против моратория на размещение ракет средней дальности
НАТО не видит смысла в моратории на размещение ракет средней дальности, которые раньше ограничивал договор. Как пояснила в беседе с газетой «Коммерсант» экс-заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер, в альянсе считают, что Россия уже развернула этот тип вооружения на своей территории.
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с чего всё началось
С точки зрения НАТО, российское предложения просто лишено основания, поскольку все члены альянса убеждены, что 9М729, SSC-8 в натовской классификации, нарушает Договор о РСМД, а Россия уже развернула эти ракеты.Коммерсантъвчера в 14:00
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НАТО не поддержало предложение Путина о моратории на размещение ракет
Московский Комсомолецвчера в 17:03
В НАТО предложение России по мораторию на размещение ракет считают бессмысленным
Коммерсантъвчера в 14:31
Лавров оценил ситуацию с идеей обоюдного моратория на размещение РСМД
RT на русском18 октября в 03:44
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Политика
Назначенный Зеленским губернатор Киевской области подал в отставку
Бно-Айриян был назначен на должность губернатора Киевской области указом президента 10 июля 2019 года.
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Известный блогер Олег Монгол победил Кирилла "Руки-базуки" Терешина в поединке альтернативным правилам смешанных единоборств (MMA), передает "Спорт-Экспресс".
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Костомаров назвал выступление Щербаковой историческим событием
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Исполнитель главной роли в основанном на комиксах фантастическом боевике "Бладшот" Вин Дизель анонсировал премьеру первого рекламного ролика.
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В Чите, в районе Соснового бора, на улице Верхоленской ночью местный житель увидел пробегающего медведя.
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Шойгу назвал причину выхода США из ДРСМД
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Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Кино
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Армия и оружие
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Число пострадавших в результате прорыва дамб золотодобывающей артели в районе деревни Щетинкино Красноярского края увеличилось с 16 до 26 человек.
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СМИ сообщили о сбое на учениях «Гром-2019»
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Армия и оружие
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Роспотребнадзор готовит законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов, сообщили газете «Известия» в пресс-службе ведомства.
Армия и оружие
Российский Су-34 нанёс удар по солнечной электростанции боевиков
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Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Песков: Операция Турции в САР может навредить политурегулированию
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В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая
Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Политика
Путин: Саммит Россия-Африка станет знаковым событием
Саммит Россия-Африка, который начнется 24 октября, станет беспрецедентным и знаковым событием, заявил президент РФ Владимир Путин.