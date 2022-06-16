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NBC: Байден отчитал Блинкена и Остина за слова о необходимости победы Украины

Президент США Джо Байден был недоволен публичными заявлениями госсекретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина о том, что Вашингтон рассчитывает на победу Украины в противостоянии с Россией.
ТАСС
Политик был недоволен из-за слов своих чиновников о важности победы Украины, пишет
 NBC News со ссылкой на источники в Белом доме.
Lenta.ru
По информации NBC News, глава Белого дома опасается, что заявления Блинкена и Остина могут породить ложные ожидания, а также повысить риска прямого столкновения США с Россией.
Комсомольская правда
В очередной раз вспоминается фраза бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, сказанная про Южный Вьетнам: «Быть врагом США может быть опасно, но быть другом — смертельно».
ИА Красная Весна

Подробнее о событии

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