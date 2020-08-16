NBC News: Трамп планирует встретиться с Путиным до выборов в США
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Президент США Дональд Трамп сообщил помощникам, что хотел бы лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным до ноябрьских выборов. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники. По их данным, администрация американского лидера рассматривает разное время и место для встречи.В источнике
С чего всё началось
«Одна из целей саммита заключается в том, чтобы два лидера подписали план дальнейших шагов в переговорах о продлении нового СНВ, договора о контроле над ядерными вооружениями между США и Россией, срок действия которого истекает в следующем году», - сообщает NBC News
, со ссылкой на собственные источники.
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Комсомольская правда11:08