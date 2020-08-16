NBC News: Трамп планирует встретиться с Путиным до выборов в США

Президент США Дональд Трамп сообщил помощникам, что хотел бы лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным до ноябрьских выборов. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники. По их данным, администрация американского лидера рассматривает разное время и место для встречи.