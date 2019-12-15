Армия и оружие
РБКNBC узнал о планах США вывести треть своих войск из Афганистана
Администрация Дональда Трампа собирается объявить о выводе около 4 тыс. военнослужащих из Афганистана в начале следующей недели. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на свои источники в Белом доме.
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СМИ: На следующей неделе США объявят о сокращении контингента в Афганистане
Российская газетавчера в 18:44
В США намерены объявить о выводе трети своих военных из Афганистана
Комсомольская правдавчера в 17:49
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