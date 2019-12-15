Армия и оружие
РБКNBC узнал о планах США вывести треть своих войск из Афганистана
Администрация Дональда Трампа собирается объявить о выводе около 4 тыс. военнослужащих из Афганистана в начале следующей недели. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на свои источники в Белом доме.
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Происшествия
Экс-прокурор Владикавказа задержана по делу об убийстве следователя
В аэропорту Беслана была задержана экс-прокурор Затеречного района Владикавказа Ольга Шевцова.
Политика
Сокуров отреагировал на претензии Кадырова из-за звания Героя России
Режиссер Александр Сокуров отреагировал на претензии главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу его слов о необходимости переосмыслить звание Героя России.
Политика
Владимир Путин оставил автограф на новом грузовике КамАЗ
Во время визита Владимира Путина представители отечественного бренда показали новые разработки, которые будут использоваться в грузовых автомобилях КамАЗ.
Фигурное катание
Команда Тутберидзе ответила на высказывание Тарасовой о Загитовой
Единоборства
Превью UFC 245: Нуньес — Де Рандами
«Чемпионат» представляет вашему вниманию превью этого поединка.
Экономика
Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,25%
Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце октября 2019 года на 0,5 базисных пункта, до 6,5% годовых.
Биатлон
Логинов занял второе место в гонке преследования
На этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене завершилась гонка преследования у мужчин.
Политика
Переговоры ООН по климату остаются в подвешенном состоянии
В субботу, 14 декабря, переговоры по борьбе с изменением климата зашли в тупик, поскольку переговоры в ООН затянулись после окончания официального срока и конца им не видно.
Авто
Haval предлагает скидки на топовую комплектацию кроссовера F7
До конца этого года китайская компания Haval предлагает скидки при покупке своего нового кроссовера Haval F7 в топовой комплектации.
Культура
Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина
Певец Лев Лещенко выругался матом в эфире нового YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити".
Музыка
Ротару поделилась эмоциями после концерта в Москве
Советская и украинская певица София Ротару поделилась с журналистами впечатлениями после концерта в Москве.
Футбол
Погба восхитился величием «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба восхитился величием самого титулованного клуба Англии.
Происшествия
Трехлетний ребенок отравился наркотиками в Москве
В Москве трехлетний ребенок попал в больницу с наркотиками в крови, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщила РИАМО представитель пресс-службы столичного ГСУ СК РФ Юлия Иванова.
Политика
Никакие документы на саммите в Париже не подписывали, заявили в Киеве
Лидеры Украины, РФ, Франции и Германии не ставили подписей ни под одним документом по итогам саммита в "нормандском формате", заявил представитель Киева в контактной группе Алексей Резников.
Армия и оружие
Разработчик сообщил о готовности к госиспытаниям ракеты «Монолит»
Авиационная управляемая ракета нового поколения «Монолит» готова к проведению государственных испытаний, заявил генеральный директор концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Владимир Лепин.
Общество
В России раскрыли новый канал утечки персональных данных
Сообщается, что число краж с участием системных администраторов составляет менее 2%, однако на них приходится 25−30% похищенной информации.
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Армия и оружие
Американская PrSM станет убийцей российских С-400
На европейском театре гипотетических военных действий разрабатываемая для армии США ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля-земля» станет убийцей российских систем противовоздушной обороны (например, С-400 «Триумф»), тогда как в Тихом океане целью оружия станут китайские боевые корабли, сообщил Breaking Defense бригадный генерал Джон Рафферти.
Экономика
Госдума подняла МРОТ на 850 рублей
С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.
Политика
Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков
Заместитель председателя российской объединенной демократической партии "Яблоко" Николай Рыбаков избран ее новым главой на проходящем в Москве XXI съезде.
Культура
Сегодня решится судьба 24-летнего уроженца Уфы на проекте «Танцы» на ТНТ
Шоу-бизнес
Колин Ферт развелся с женой после 22 лет брака
Голливудский актер Колин Ферт объявил о расставании с супругой после 22 лет брака.
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект о децентрализации власти
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о внесении изменений в Конституцию, касающихся децентрализации власти.
Хоккей
Сборная России обыграла команду Чехии на Кубке Первого канала
Российская сборная по хоккею в серии буллитов обыграла команду Чехии в матче второго этапа Еврохоккейтура - Кубка Первого канала, сообщает ТАСС.
Политика
В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе
Российские политики призвали украинский МИД выполнять Минские соглашения и отказаться от фантазий о введении миротворцев ООН в Донбасс.
Здоровье
Более 40% жителей России не доверяют врачам и перепроверяют диагноз
По словам директора по взаимодействию с органами госвласти Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Кирилла Родина, 41% россиян в течение последних трех-пяти лет перепроверяли поставленный врачом диагноз и назначенные им лекарства.
Армия и оружие
В МИД России оценили планируемые учения НАТО в Восточной Европе
Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что планируемые в 2020 году учения НАТО Defender Europe в Восточной Европе не имеют отношения к обеспечению безопасности в регионе.
Футбол
Лэмпард: «Челси» в матче с «Борнмутом» должен был проявить характер
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение команды в матче 17-го тура чемпионата Англии с "Борнмутом" (0:1).
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале удвоилось
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Свердловской области выросло до 15 человек, сообщили в региональном управлении ГИБДД.