Администрация Дональда Трампа собирается объявить о выводе около 4 тыс. военнослужащих из Афганистана в начале следующей недели. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на свои источники в Белом доме.

NBC узнал о планах США вывести треть своих войск из Афганистана

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