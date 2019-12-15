Армия и оружие
News.ruСША выведут треть военных из Афганистана
Источники сообщают о намерении американских властей объявить после 16 декабря о выводе из Афганистана трети своего военного контингента. В Афганистане останется, предположительно, 8–9 тысяч солдат из США, остальные вернутся на родину в течение нескольких месяцев, передаёт NBC News.
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СМИ: На следующей неделе США объявят о сокращении контингента в Афганистане
Российская газетавчера в 18:44
В США намерены объявить о выводе трети своих военных из Афганистана
Комсомольская правдавчера в 17:49
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