Общество
ТАССNBC: в небе над Вашингтоном обнаружен подозрительный самолет
Американские истребители по тревоге подняты в воздух, доступ к Белому дому был временно ограничен, а людей из Капитолия начали эвакуировать после появления подозрительного самолета в воздушном пространстве над Вашингтоном. Об этом сообщает во вторник телекомпания NBC.
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Белый дом эвакуировали из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона
Национальная служба новостей10:49
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