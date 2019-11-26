Общество

ТАССТАССNBC: в небе над Вашингтоном обнаружен подозрительный самолет

Американские истребители по тревоге подняты в воздух, доступ к Белому дому был временно ограничен, а людей из Капитолия начали эвакуировать после появления подозрительного самолета в воздушном пространстве над Вашингтоном. Об этом сообщает во вторник телекомпания NBC.
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