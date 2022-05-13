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НБКИ: россияне стали чаще оформлять кредитные каникулы в апреле 2022 года

В апреле 2022 года банки одобрили более 6 тысяч реструктуризаций ипотечных кредитов.
Lenta.ru
В целом количество предоставленных банками кредитных каникул пока не превышает показатели предыдущего кризиса.
РБК
Всплеск реструктуризаций ипотеки связан с большей доступностью кредитных каникул в этом сегменте, считает Волков.
РБК
В бюро кредитных историй «Эквифакс» предположили, что в последующие месяцы россияне не будут чаще обращаться за реструктуризацией кредита, так как в марте-апреле 2022 года не было роста просроченной задолженности.
Lenta.ru

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Ипотечные каникулы россияне стали брать чаще
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