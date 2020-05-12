Экономика

RT на русскомRT на русскомНБУ угрожает принять меры против «дочки» Сбербанка на Украине

Национальный банк Украины (НБУ) заявил о намерении рассмотреть вопрос «о применении мер воздействия» против «дочки» Сбербанка в стране.
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В Киеве заявили о трех нарушениях при продаже Сбербанка правительству

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Нацбанк Украины пригрозил мерами дочке Сбербанка из-за смены собственника

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Киев обвинил ЦБ и Минфин РФ в нарушениях при смене структуры собственности «дочки» Сбербанка

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НБУ угрожает принять меры против «дочки» Сбербанка на Украине

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НБУ заявил о нарушении закона Украины при продаже пакета ЦБ РФ в «Сбербанке»

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Нацбанк Украины угрожает принять меры против «дочки» Сбербанка за смену собственника

ТАСС10:23
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Наталья Андреевна из Comedy Woman сообщила о пополнении в семье

Наталья Андреевна из шоу Comedy Woman сообщила подписчикам в Instagram радостную новость о пополнении в семье.
Актуальные Новости 03:51
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Общество

В России запустили сервис для оформления выплат на детей

На сайте Госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией COVID-19, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости 09:17
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Шоу-бизнес

24-летняя Анастасия Решетова показала, как выглядела пять лет назад

Фото Анастасии Решетовой в 2015 году Напомним, Ратмир появился на свет в конце 2019 года.
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Общество

Роспотребнадзор может смягчить требования к парикмахерским

Глава Роспотребнадзора Анна Попова согласна внести изменения в рекомендации своего ведомства, соблюдение которых открывает предприятиям бьюти-индустрии возможность постепенно восстановить свою деятельность после выхода из карантина.
Коммерсантъ 09:50
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Происшествия

Защита обжаловала арест красноярского бизнесмена Быкова

Защита подала апелляцию на арест предпринимателя, бывшего депутата заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова, подозреваемого в организации двойного убийства в 1994 году.
RT на русском вчера в 04:48
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Энергетика

Мир оказался на грани масштабной газовой войны

Катар, являющийся главным мировым поставщиком сжиженного природного газа (СПГ), может развязать масштабную газовую войну из-за снижения стоимости сырья на фоне падения спроса из-за коронавируса и роста мировых запасов после теплой зимы.
Lenta.ru 07:28
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Дмитрий Певцов поблагодарил тех, кто пожелал ему мучительной смерти

StarHit.ru 05:00
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Технологии

Столкновение метеоритов сыграло главную роль в формировании Луны

Актуальные Новости 09:17
Политика

Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом

Lenta.ru 09:00
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Общество

Турпоездки между регионами России могут разрешить с 1 июня

Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) выступили с предложением разрешить туристические поездки по стране с 1 июня этого года, речь идет о регионах, в которых отмечается низкий уровень заболеваемости коронавирусом, сообщает РИА Новости.
РИАМО 09:07
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Политика

Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил что заразился коронавирусом.
Эхо Москвы 08:28
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Происшествия

Производитель ИВЛ назвал возможные причины возгорания

Возможной причиной возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких в Москве и Санкт-Петербурге могли стать нарушения техники безопасности.
ТК Звезда 10:15
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Политика

В Крыму Климкину напомнили о чужой для полуострова Украине

Парламентарий подчеркнул, что Крым вернулся в состав России в результате осознанного выбора крымчан, а само его возвращение назвал неизбежным.
Российская газета 07:51
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Происшествия

Суд арестовал организатора частного хосписа в Красногорске

РИА Новости 10:29
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Фигурное катание

Фигуристка Петросян опровергла слухи об уходе из группы Тутберидзе

Российская фигуристка Аделия Петросян опровергла информацию о том, что она ушла из группы тренера Этери Тутберидзе.
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Футбол

В УЕФА опровергли слухи о сокращении квалификации еврокубков

В УЕФА прокомментировали слухи о том, что отборочные этапы Лиги чемпионов и Лиги Европы могут быть отменены.
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Армия и оружие

Пуск противотанковой ракеты «Корнет» показали в замедленной съемке

Российские военные сняли пуск ракет противотанкового комплекса "Корнет". Замедленное видео опубликовал Telegram-канал "Оборонка".
Ruposters.ru 10:29
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Здоровье

В Саратовской области от коронавируса скончались 6 человек

В Саратовской области коронавирус стал причиной смерти еще одного человека.
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Транспорт

В Москве заработала система выявления автомобилей без пропусков

Газета.Ru 06:50
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Общество

Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России

Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко.
РБК 06:09
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Происшествия

16 сотрудников птицефабрики заразились коронавирусом в Старом Осколе

В Старом Осколе коронавирус подтвердился ещё у 16 сотрудников «Куриного царства», рассказала замначальника регионального департамента здравоохранения Людмила Крылова.
Kursk.com 09:31
Экономика

Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал

Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 10:09
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Общество

На Кубани с 1 июня начнут работать санатории

«С 1 июня начинают работать санаторно-курортного комплекса, которые имеют медицинскую лицензию, в строгом соответствии с регламентом, утверждённым Роспотребнадзором», — уточнил Кондратьев.
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«Сочи» расторг контракт с Щитовым

«Сочи» и защитник Никита Щитов решили расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон.
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Общество

ПФР: Расширены государственные меры поддержки для семей с детьми

О дополнительных мерах поддержки семей с детьми 12 мая читателям сайта Бердск-Онлайн сообщило отделение ПФР по Новосибирской области.
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Политика

Путин назначил нового замглавы СК

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-лейтенанта юстиции Ростислава Рассохова заместителем председателя Следственного комитета.
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Происшествия

РБК рассказал о двух версиях гибели миллиардера Босова

Правоохранительные органы рассматривают самоубийство и неосторожное обращение с оружием как две возможные версии смерти миллиардера Дмитрия Босова, сообщил источник РБК.
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Общество

Кондратьев озвучил план постепенного выхода Кубани из карантина

12 мая на заседании краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о сроках выхода из карантина.
Свободные Медиа 06:15
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Общество

В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство.
RT на русском 02:22
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Экономика

Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
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