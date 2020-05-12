Экономика

RT на русскомRT на русскомНБУ угрожает принять меры против «дочки» Сбербанка на Украине

Национальный банк Украины (НБУ) заявил о намерении рассмотреть вопрос «о применении мер воздействия» против «дочки» Сбербанка в стране.
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Нацбанк Украины пригрозил мерами дочке Сбербанка из-за смены собственника

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Украина накажет «дочку» Сбербанка из-за сделки Минфина РФ и ЦБ

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На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка

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РБК10:37

Нацбанк Украины угрожает принять меры против «дочки» Сбербанка за смену собственника

ТАСС10:23
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Происшествия

Суд арестовал организатора частного хосписа в Красногорске

РИА Новости 10:29
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Энергетика

Цена нефти на сырьевых биржах снизилась

Стоимость фьючерсов североморской нефти марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE составляет $30,4 доллара за баррель, что ниже на 1,6% данных предыдущих торгов.
ИА Красная Весна вчера в 01:50
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Политика

Трамп поругался с журналистами и прервал пресс-конференцию

Президент США Дональд Трамп поругался с журналистами и прервал очередную пресс-конференцию.
Lenta.ru вчера в 18:35
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Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
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Общество

Выплаты семьям с детьми утвердило правительство

Правительство РФ утвердило выплаты для семей с детьми, которые ранее анонсировал Владимир Путин.
Гудвилл.онлайн 03:20
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Происшествия

Коронавирус подтвердили у 20 сотрудников курской птицефабрики

У 20 сотрудников курской птицефабрики "Куриное царство" подтвердился коронавирус.
Российская газета 11:47
Шоу-бизнес

Билли Айлиш подала в суд на нарушившего социальную дистанцию фаната

Американская певица Билли Айлиш подала в суд на нарушившего социальную дистанцию фаната.
Lenta.ru 09:50
Политика

Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заболел коронавирусом и проходит лечение.
Российская газета 09:04
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Общество

Прокурорам поручили вести надзор за обеспечением выплат врачам

«Генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам субъектов осуществлять надзор за обеспечением стимулирующими выплатами врачей, медперсонала, водителей скорой помощи», — указали в ведомстве.
RT на русском 10:05
Общество

Кому Путин увеличил минимальное пособие по уходу за ребенком

Президент РФ удвоил минимальный размер пособия по уходу за ребенком. Теперь оно составит 6751 рубль.
Бухгалтерия.ру 08:26
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Наука

Симптомы коронавируса у детей: какие могут быть

Врачи из Китая рассказали, какие симптомы коронавируса могут быть у детей.
ГлавУфа 08:38
Общество

Синоптики предупредили о резком похолодании в европейской России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской России.
RZN.info вчера в 01:41
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Путешествия

Обязательное тестирование на коронавирус введут в турецких аэропортах

Ни один путешественник не сможет въехать в страну без справки об отсутствии коронавируса.
Русская Планета 03:30
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Общество

Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России

Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко.
РБК 06:09
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Политика

Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом

Заболела также супруга Пескова — Татьяна Навка Фигуристка и супруга представителя Кремля Татьяна Навка также госпитализирована с коронавирусом.
Lenta.ru 09:00
Общество

В России запустили сервис для оформления выплат на детей

На сайте Госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией COVID-19, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости 09:17
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Происшествия

Чиновники решили проверить аппараты ИВЛ в недавно горевших больницах

Росздравнадзор начал проверять качество и безопасность аппаратов ИВЛ, которые установлены в больницах, где недавно были пожары.
Интерфакс 06:32
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Общество

На Кубани с 1 июня начнут работать санатории

Краснодар, 12 мая 2020, 13:00 — REGNUM Предприятия санаторно-курортного комплекса, имеющие медицинскую лицензию, смогут начать работу с 1 июня, заявил 12 мая на заседании регионального оперштаба губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
REGNUM 06:00
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Происшествия

РБК рассказал о двух версиях гибели миллиардера Босова

Правоохранительные органы рассматривают самоубийство и неосторожное обращение с оружием как две возможные версии смерти миллиардера Дмитрия Босова, сообщил источник РБК.
РИА Новости 10:41
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Политика

На Украине намерены продлить карантин по коронавирусу после 22 мая

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, продлят после 22 мая.
РИА Новости 01:41
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Здоровье

Врач рассказал об аномальных изменениях в кишечнике при коронавирусе

Медики из США в рамках нового исследования провели визуализацию брюшной полости и обнаружили аномальные изменения со стороны кишечника у ряда зараженных коронавирусной инфекцией пациентов.
Российская газета 09:56
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Общество

Число безработных в России выросло почти вдвое

Число безработных в РФ к середине мая выросло в России почти вдвое, до более чем 1,4 млн человек.
ТАСС 11:20
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Общество

Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в России

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в России остаётся напряжённой. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга.
RT на русском 09:24
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Авто

Редкий Mercedes-Benz E60 AMG W124 выставлен на продажу

На продажу выставлена редкая модель Mercedes-Benz E60 AMG W124, которая была выпущена в 1993 году и с тех пор набегала всего 2,5 тысячи километров.
Picsnews.net вчера в 04:05
Общество

Как граждане России могут получить 10 тысяч на ребенка от 3 до 16 лет

Претендовать на выплату размером 10 тысяч рублей могут родители детей от 3 до 16 лет.
Каменские известия 00:43
Общество

Голикова отвергла обвинения в манипуляциях с данными по коронавирусу

Голикова подчеркнула, что в России «никогда не манипулировали официальной статистикой».
BFM.ru 11:19
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Происшествия

В Челябинске за избиение дубинкой задержанного арестован полицейский

Российская газета 08:57
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Космос

Гигантская ступень китайской ракеты упала на Землю

Вторая ступень тяжелой китайской ракеты Long March 5B неконтролируемо вошла в атмосферу Земли и сгорела над территорией Атлантического океана.
Газета.Ru вчера в 15:05
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Киберспорт

Virtus.pro проиграла Team Liquid и вылетела с WePlay Pushka League

Metaratings вчера в 13:19
Игры

Космическая стратегия Stellaris временно раздается в Steam бесплатно

По 17 мая включительно все пользователи сервиса Steam могут бесплатно установить космическую стратегию Stellaris, не так давно удачно обновившуюся до версии 2.7.1.
Faktom 11:33
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