Национальный банк Украины (НБУ) заявил о намерении рассмотреть вопрос «о применении мер воздействия» против «дочки» Сбербанка в стране.

НБУ угрожает принять меры против «дочки» Сбербанка на Украине

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