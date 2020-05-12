Экономика
RT на русскомНБУ угрожает принять меры против «дочки» Сбербанка на Украине
Национальный банк Украины (НБУ) заявил о намерении рассмотреть вопрос «о применении мер воздействия» против «дочки» Сбербанка в стране.
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Политика
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заразился коронавирусом
Пресс-секретарь президента России заразился коронавирусом.
Donday.ru 08:46
Происшествия
Росздравнадзор проверит качество аппаратов ИВЛ
Качество, безопасность и условия эксплуатации аппаратов искусственной вентиляции легких проверит Росздравнадзор.
Российская газета 05:44
Общество
FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%
Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
Футбол
«Барселона» намерена приобрести Алексея Миранчука
Барселона, Испания, 12 мая 2020, 17:25 — REGNUM «Барселона» может приобрести полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука в ближайшее трансферное окно.
REGNUM 10:25
Общество
Число безработных в России выросло почти вдвое
Число безработных в РФ к середине мая выросло в России почти вдвое, до более чем 1,4 млн человек.
ТАСС 11:20
Общество
Госдума временно разрешила приобретать полис ОСАГО без техосмотра
Государственная дума РФ во втором чтении временно разрешила приобретать водителям полис ОСАГО без техосмотра транспортного средства.
ПолитРоссия 06:54
Гаджеты
Представлен флагманский смартфон POCO F2 Pro
Стоимость Poco F2 Pro начинается от 499 евро за версию 6/128 ГБ и 599 евро за топовый вариант 8/256 ГБ.
The GEEK 11:21
Армия и оружие
Пуск противотанковой ракеты «Корнет» показали в замедленной съемке
Российские военные сняли пуск ракет противотанкового комплекса "Корнет". Замедленное видео опубликовал Telegram-канал "Оборонка".
Ruposters.ru 10:29
Общество
В России запустили сервис для оформления выплат на детей
На сайте Госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией COVID-19, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости 09:17
Общество
Вице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков на самоизоляции
Заместитель мэра Новороссийска Екатерина Демченко лишилась своего поста после публикации в Сети видео ее отдыха во время самоизоляции.
Известия вчера в 17:38
Общество
Кибер-атаки 9 Мая зафиксировали на сайт «Бессмертного полка»
На пресс-конференции, состоявшейся онлайн 12 мая, организаторы общественного движения «Бессмертный полк России» рассказали о кибер-атаках, которые пытались сорвать работу сайта в день празднования 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
НДН.инфо 11:07
Общество
Семьи с детьми до трех лет получат дополнительные 5 тыс. руб. в месяц
Размер выплаты составит 5 тыс. руб. На нее смогут рассчитывать лица, имеющие право на другие выплаты в рамках федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", а также граждане России, у которых первый ребенок родился или был усыновлен с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.
РБК вчера в 10:36
Общество
Вильфанд предсказал неоднородное лето в России
Газета.Ru 02:21
Общество
В Красноярском крае вводится масочный режим
В Красноярском крае вводится масочный режим, - об этом в своем обращении к жителям региона заявил губернатор Александр Усс.
АиФ Красноярск 09:14
Шоу-бизнес
Екатерина Климова опубликовала фото без макияжа
Отмечается, что почти полный отказ от яркого макияжа является жизненным кредо Екатерины.
RuNews24.ru 01:26
Общество
Голикова отвергла обвинения в манипуляциях с данными по коронавирусу
Голикова подчеркнула, что в России «никогда не манипулировали официальной статистикой».
BFM.ru 11:19
Общество
Минстрой предлагает снизить допустимую долю расходов на услуги ЖКХ
Москва, 12 мая 2020, 11:14 — REGNUM Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату услуг ЖКХ должна быть снижена до 15%.
REGNUM 04:14
Здоровье
Парфенчиков продлил ограничения из-за коронавируса в Карелии
Глава республики добавил, что правовая ситуация в стране меняется «достаточно серьезно», и в ее рамках формировалась нормативная региональная база.
Карелинформ 11:49
Единоборства
Стали известны гонорары Фергюсона и Гэтжи на UFC 249
Metaratings 03:51
Энергетика
Розничные цены на бензин в России снизились
Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 4 по 8 мая снизились на 4 копейки относительно предшествовавшей недели, до 42,7 рубля за литр.
Давыдов.Индекс 10:36
Кино
Дмитрий Певцов заступился за военный фильм «На Париж»
РИА Новости 04:46
Экономика
АЛРОСА почти остановила продажу алмазов
Показатель в апреле упал в десять раз Продажи алмазов и бриллиантов АЛРОСА в апреле составили $15,6 млн, что в десять раз ниже уровня марта.
Коммерсантъ 11:06
Общество
Артур Парфенчиков перечислил меры поддержки семей с детьми
Заявление может подать только мама, они принимаются на сайте пенсионного фонда, на портале gosuslugi.ru и в МФЦ; — по 3 тысячи в месяц (с апреля по июнь) выплачиваются на каждого несовершеннолетнего ребёнка из семей, где один или оба родителя потеряли работу, сведения о несовершеннолетних детях заполняются при подаче заявления о постановке на учет в качестве безработного на портале: trudvsem.ru .
ИА Республика 08:15
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
Армия и оружие
Пятый самолет с российскими военными вылетел из Италии
Взгляд.ру 10 мая в 09:53
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Шоу-бизнес
Певец Влад Соколовский заразился коронавирусом
Влад Соколовский признался в своем Instagram-аккаунте, что заболел коронавирусом, сегодня, 12 мая, и детально описал симптомы и свои действия.
Ревизор.ру 07:10
Общество
В России завершается период нерабочих дней
Говоря о введении нерабочих дней, Путин отметил, "эта экстраординарная мера позволила затормозить развитие эпидемии", что в свою очередь, помогло подготовить медицину и "сохранить многие тысячи жизней".
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 09:57
Экономика
«Роснефть» сократит инвестпрограмму на 200 млрд рублей
По словам господина Сечина, инвестиционная программа «Роснефти» в текущем году сократится с 950 млрд до 750 млрд руб.
Коммерсантъ 07:35
Общество
ФАС уличила Альфа-банк в недобросовестной конкуренции
ФАС обнаружила признаки сокрытия сведений, необходимых для держателей карт, при проведенной проверке.
Политика Сегодня 10:34