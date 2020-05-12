Экономика

RT на русскомRT на русскомНБУ угрожает принять меры против «дочки» Сбербанка на Украине

Национальный банк Украины (НБУ) заявил о намерении рассмотреть вопрос «о применении мер воздействия» против «дочки» Сбербанка в стране.
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Киев обвинил ЦБ и Минфин РФ в нарушениях при смене структуры собственности «дочки» Сбербанка

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Нацбанк Украины угрожает принять меры против «дочки» Сбербанка за смену собственника

ТАСС10:23
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Политика

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заразился коронавирусом

Пресс-секретарь президента России заразился коронавирусом.
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Происшествия

Росздравнадзор проверит качество аппаратов ИВЛ

Качество, безопасность и условия эксплуатации аппаратов искусственной вентиляции легких проверит Росздравнадзор.
Российская газета 05:44
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Общество

FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%

Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
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«Барселона» намерена приобрести Алексея Миранчука

Барселона, Испания, 12 мая 2020, 17:25 — REGNUM «Барселона» может приобрести полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука в ближайшее трансферное окно.
REGNUM 10:25
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Общество

Число безработных в России выросло почти вдвое

Число безработных в РФ к середине мая выросло в России почти вдвое, до более чем 1,4 млн человек.
ТАСС 11:20
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Общество

Госдума временно разрешила приобретать полис ОСАГО без техосмотра

Государственная дума РФ во втором чтении временно разрешила приобретать водителям полис ОСАГО без техосмотра транспортного средства.
ПолитРоссия 06:54
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Гаджеты

Представлен флагманский смартфон POCO F2 Pro

Стоимость Poco F2 Pro начинается от 499 евро за версию 6/128 ГБ и 599 евро за топовый вариант 8/256 ГБ.
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Армия и оружие

Пуск противотанковой ракеты «Корнет» показали в замедленной съемке

Российские военные сняли пуск ракет противотанкового комплекса "Корнет". Замедленное видео опубликовал Telegram-канал "Оборонка".
Ruposters.ru 10:29
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Общество

В России запустили сервис для оформления выплат на детей

На сайте Госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией COVID-19, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости 09:17
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Общество

Вице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков на самоизоляции

Заместитель мэра Новороссийска Екатерина Демченко лишилась своего поста после публикации в Сети видео ее отдыха во время самоизоляции.
Известия вчера в 17:38
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Общество

Кибер-атаки 9 Мая зафиксировали на сайт «Бессмертного полка»

На пресс-конференции, состоявшейся онлайн 12 мая, организаторы общественного движения «Бессмертный полк России» рассказали о кибер-атаках, которые пытались сорвать работу сайта в день празднования 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
НДН.инфо 11:07
Общество

Семьи с детьми до трех лет получат дополнительные 5 тыс. руб. в месяц

Размер выплаты составит 5 тыс. руб. На нее смогут рассчитывать лица, имеющие право на другие выплаты в рамках федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", а также граждане России, у которых первый ребенок родился или был усыновлен с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.
РБК вчера в 10:36
Общество

Вильфанд предсказал неоднородное лето в России

Газета.Ru 02:21
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Общество

В Красноярском крае вводится масочный режим

В Красноярском крае вводится масочный режим, - об этом в своем обращении к жителям региона заявил губернатор Александр Усс.
АиФ Красноярск 09:14
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова опубликовала фото без макияжа

Отмечается, что почти полный отказ от яркого макияжа является жизненным кредо Екатерины.
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Общество

Голикова отвергла обвинения в манипуляциях с данными по коронавирусу

Голикова подчеркнула, что в России «никогда не манипулировали официальной статистикой».
BFM.ru 11:19
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Общество

Минстрой предлагает снизить допустимую долю расходов на услуги ЖКХ

Москва, 12 мая 2020, 11:14 — REGNUM Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату услуг ЖКХ должна быть снижена до 15%.
REGNUM 04:14
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Здоровье

Парфенчиков продлил ограничения из-за коронавируса в Карелии

Глава республики добавил, что правовая ситуация в стране меняется «достаточно серьезно», и в ее рамках формировалась нормативная региональная база.
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Стали известны гонорары Фергюсона и Гэтжи на UFC 249

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Энергетика

Розничные цены на бензин в России снизились

Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 4 по 8 мая снизились на 4 копейки относительно предшествовавшей недели, до 42,7 рубля за литр.
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Дмитрий Певцов заступился за военный фильм «На Париж»

РИА Новости 04:46
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Экономика

АЛРОСА почти остановила продажу алмазов

Показатель в апреле упал в десять раз Продажи алмазов и бриллиантов АЛРОСА в апреле составили $15,6 млн, что в десять раз ниже уровня марта.
Коммерсантъ 11:06
Общество

Артур Парфенчиков перечислил меры поддержки семей с детьми

Заявление может подать только мама, они принимаются на сайте пенсионного фонда, на портале gosuslugi.ru и в МФЦ; — по 3 тысячи в месяц (с апреля по июнь) выплачиваются на каждого несовершеннолетнего ребёнка из семей, где один или оба родителя потеряли работу, сведения о несовершеннолетних детях заполняются при подаче заявления о постановке на учет в качестве безработного на портале: trudvsem.ru .
ИА Республика 08:15
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Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
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Армия и оружие

Пятый самолет с российскими военными вылетел из Италии

Взгляд.ру 10 мая в 09:53
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Общество

Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
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Шоу-бизнес

Певец Влад Соколовский заразился коронавирусом

Влад Соколовский признался в своем Instagram-аккаунте, что заболел коронавирусом, сегодня, 12 мая, и детально описал симптомы и свои действия.
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Общество

В России завершается период нерабочих дней

Говоря о введении нерабочих дней, Путин отметил, "эта экстраординарная мера позволила затормозить развитие эпидемии", что в свою очередь, помогло подготовить медицину и "сохранить многие тысячи жизней".
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 09:57
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Экономика

«Роснефть» сократит инвестпрограмму на 200 млрд рублей

По словам господина Сечина, инвестиционная программа «Роснефти» в текущем году сократится с 950 млрд до 750 млрд руб.
Коммерсантъ 07:35
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Общество

ФАС уличила Альфа-банк в недобросовестной конкуренции

ФАС обнаружила признаки сокрытия сведений, необходимых для держателей карт, при проведенной проверке.
Политика Сегодня 10:34
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