Экономика
Газета.RuНДФЛ для богатых может вырасти до 15%
Правительство рассматривает возможность повышения налоговых сборов с категории состоятельных граждан, сообщают источники СМИ. В одном из сценариев рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц. Для граждан с доходом свыше 2-3 млн рублей в год НДФЛ может вырасти до 15%.
Читать в источнике
Оценить5,1K
с чего всё началось
В январе 2018 г. РБК со ссылкой на источник писал, что социальный блок правительства рассматривал эту идею, только тогда речь шла о россиянах с годовым доходом от 7 млн до 10 млн руб. в год.Ведомостивчера в 12:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 08:27, Ашберн
Общество
Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram
Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеруTelegram.
Известия 08:05
Футбол
«Наполи» обыграл «Ювентус» Роналду в финале Кубка Италии
Life.ru вчера в 17:37
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о второй волне коронавируса в РФ
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России достаточно рисков для второй волны коронавирусной инфекции осенью.
Москва 24 06:01
Здоровье
В Москве умер ребёнок из-за новой болезни, вызванной коронавирусом
В медицинском учреждение в Москве из-за нового заболевания, вызванного опасной инфекцией COVID-19, трагически умерла двухлетняя девочка Мария Паршикова.
Evo-rus.com 03:30
Общество
В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков
Почти 500 медицинских работников в РФ умерли из-за новой коронавирусной инфекции, в четверг сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
ТАСС 04:59
Происшествия
В Петербурге автомобиль сбил шестерых пешеходов
RT на русском 06:29
Экономика
ЦБ включит комбинированные вклады в расчёт максимальной ставки
17 июня 2020 года Центробанк РФ сообщил, что планирует изменить расчёт максимальной ставки по вкладам, включив в него доходность от комбинированных депозитов.
Саминвестор 07:26
Политика
В Кремле прокомментировали визит полиции к журналисту «Дождя»
Российское законодательство предусматривает ответственность за распространение заведомо ложной информации, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя объяснение с полицией журналиста "Дождя" Антона Баева.
ТАСС 06:20
Общество
Хоккеист Дацюк приехал в монастырь на Урале помолиться
РИА Новости вчера в 08:36
Биатлон
Тихонов: руководство Союза биатлонистов России надо гнать поганой метлой
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов вновь выступил с жесткой критикой правления Союза биатлонистов России (СБР).
РИА Новости 06:17
Политика
Санкции США против Сирии задели обитателей террористического анклава
Напомним, 17 июня вступили в силу новые санкции США против Сирии.
ИА Красная Весна 01:30
Происшествия
Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве
Российская газета 02:14
Политика
Верховный суд не принял иск к Путину о голосовании по Конституции
Верховный суд России отказался принять административный иск, оспаривающий указ президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля.
Коммерсантъ 04:22
Армия и оружие
В Эстонии презентовали беспилотную боевую машину
В социальной сети «Твиттер» появились первые снимки боевого комплекса TypeX. Он является результатом работы компании «Milrem Robotics».
ГЛАС.RU 00:45
Общество
Попова объяснила, когда можно будет отменить масочный режим в России
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова заявила, что отменить масочный режим в РФ можно будет тогда, когда эпидемиологическая ситуация с новой коронавирусной инфекцией в стране станет совершенно стабильной.
Журналистская правда 06:03
Шоу-бизнес
Дети Максима Галкина трогательно поздравили его с днем рождения
Артисту исполнилось 44 года Максим Галкин отмечает сегодня день рождения.
Inc-news.ru 07:39
Политика
Вучич: Любое решение по Косово потребует одобрения России
"Любое окончательное решение проблемы Косова потребует одобрения Российской Федерации как на уровне СБ ООН, так и с точки зрения партнера, который всегда поддерживал Сербию", - заявил он.
РЕН ТВ 06:59
Единоборства
Плющенко заявил, что готов выйти на ринг с Навальным
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что готов отстаивать честь своей семьи на ринге после критики за политический ролик.
Нева Спорт вчера в 16:28
Происшествия
Трех участников «Артподготовки» приговорили к срокам от 6 до 13 лет
Московский Комсомолец 07:41
Общество
Кандидат в президенты Белоруссии Бабарико перестал выходить на связь
Баллотирующийся на пост главы Белоруссии экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико перестал выходить на связь с коллегами и друзьями, сообщили в штабе Бабарико.
iReactor 03:53
Политика
Рада отказалась лишить Вакарчука депутатских полномочий
Верховная рада Украины не стала досрочно лишать депутатских полномочий лидера украинской группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука, при необходимом минимуме в 226 голосов поддержали лишение его мандата только 175 депутатов, передает РИА Новости.
Вести.Ru 05:22
Общество
В США вышла в свет скандальная биография Меланьи Трамп
Первая леди США Меланья Трамп оказалась не "трофейной женой", как было принято считать с тех пор, как ее супруг стал президентом США.
Газета.Ru 16 июня в 16:46
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
Здоровье
680 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки
За все время в Подмосковье было выявлено более 3,5 тысяч случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе – из Москвы.
Министерство здравоохранения МО вчера в 10:35
Общество
В России выявили нарушения по госконтрактам по борьбе с коронавирусом
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в правоохранительные органы передано около 160 материалов о недобросовестных исполнителях госконтрактов в сфере борьбы с коронавирусом.
RT на русском 08:02
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева
Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
Спорт
Самая сексуальная спортсменка мира показала фото в облегающем топе
Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт, признанная в 2017 году самой сексуальной спортсменкой в мире по версии издания Buster Coverage, на своей странице в Instagram опубликовала фото в топе, приковав к себе внимание миллионов поклонников.
Discover24 04:32