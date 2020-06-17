Экономика

Газета.RuГазета.RuНДФЛ для богатых может вырасти до 15%

Правительство рассматривает возможность повышения налоговых сборов с категории состоятельных граждан, сообщают источники СМИ. В одном из сценариев рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц. Для граждан с доходом свыше 2-3 млн рублей в год НДФЛ может вырасти до 15%.
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с чего всё началось
В январе 2018 г. РБК со ссылкой на источник писал
, что социальный блок правительства рассматривал эту идею, только тогда речь шла о россиянах с годовым доходом от 7 млн до 10 млн руб. в год.
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